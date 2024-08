La Belgique déclenche un débat mondial en modifiant l’âge légal requis pour jouer à des jeux d’argent, mettant ainsi en évidence d’importantes lacunes réglementaires

WATERFORD, Irlande, 04 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Belgique a déclenché un débat mondial en portant de 18 à 21 ans l’âge légal requis pour jouer à des jeux d’argent, invoquant des inquiétudes en matière de dépendance aux jeux. Cette décision distingue la Belgique d’autres pays de l’UE comme la Suède, l’Allemagne, la Finlande et l’Autriche, où l’âge légal requis pour jouer à des jeux d’argent est de 18 ans.



Miranda Raaff, responsable de l’information sur les jeux en ligne pour le portail de ressources sur les casinos, Minimum Deposit Casinos (MDC), a déclaré qu’il existait des disparités frappantes concernant les limites d’âge légales prévues pour des activités telles que le permis de conduire, la consommation de tabac, la consommation d’alcool, les jeux d’argent et le visionnage de contenus pour adultes.

« Si les législateurs belges estiment que 21 ans est l’âge approprié pour jouer à des jeux d’argent, cette limite d’âge ne devrait-elle pas être instaurée pour toutes les activités à haut risque comme la consommation d’alcool, la consommation de tabac, la conduite de véhicules et le visionnage de contenus pornographiques ? Il semble arbitraire de cibler les jeux d’argent tout en laissant d’autres comportements tout aussi risqués, voire plus, faire l’objet d’une réglementation moins stricte. Il faudrait peut-être appliquer la même logique à toutes ces activités. »

Miranda a approfondi la question :

« Ce qui est clair, c’est que dans la plupart des pays, les jeunes âgés de 18 ans sont autorisés à accéder aux contenus pornographiques. « Il s’agit donc du niveau de maturité tel qu’il est perçu malgré les dangers liés aux contenus en ligne », a-t-elle déclaré.

« L’alcool présente d’énormes risques pour la santé, et la conduite d’un véhicule implique des responsabilités encore plus importantes, avec des conséquences potentiellement mortelles. Pourtant, nous autorisons les jeunes à conduire dès 18 ans, quand ce n’est pas encore plus tôt, comme dans certains pays. L’addiction ne se limite pas aux jeux d’argent. Elle peut également se développer avec l’alcool, le tabac et la pornographie. »

La décision de la Belgique soulève des questions clés sur la maturité perçue des jeunes adultes. Miranda a déclaré qu’il était nécessaire d’adopter une approche plus globale qui aborde tous les comportements à risque de la même manière.

« Nous avons besoin d’un débat global plus large sur l’âge légal. Si nous faisons confiance à des jeunes de 18 ans lorsqu’il s’agit de conduire, de consommer du tabac, de consommer de l’alcool et d’accéder à des contenus pornographiques, pourquoi les jeux d’argent devraient-ils être traités différemment ? La protection des jeunes adultes implique que nous prenions des mesures identiques. Nous devons également reconnaître que les niveaux de maturité ne changent pas beaucoup entre 18 et 21 ans. En comblant ces lacunes réglementaires, nous créerons un cadre plus réaliste. »

À propos de MDC

MDC, une division de OneTwenty Group, est un portail de ressources sur les jeux en ligne qui analyse et recommande les casinos en ligne les plus fiables au monde. MDC procède à un contrôle approfondi des casinos en se concentrant sur la sécurité, la sûreté, les licences de jeu d’argent, les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables afin d’aider les joueurs à trouver des plateformes réglementées.

