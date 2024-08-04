比利时修改法定赌博年龄引发全球热议，凸显巨大监管差距

沃特福德，爱尔兰, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比利时以担心赌博成瘾为由，将法定赌博年龄从18岁提高至21岁，引发全球热议。 此举使比利时有别于瑞典、德国、芬兰和奥地利等其他欧盟国家，这些国家的法定赌博年龄为18岁。



赌场资源门户网站Minimum Deposit Casinos（MDC）的iGaming信息主管Miranda Raaff表示，在驾照、吸烟、饮酒、赌博和观看成人内容等活动中，法定年龄限制存在明显差异。

“如果比利时立法者认为21岁是赌博的合适年龄，那么难道不应该对所有高风险活动，如饮酒、吸烟、驾驶和观看色情内容，都实行这一年龄限制吗？ 把赌博单独列出来，而对其他同样危险甚至更危险的行为却较少进行监管，这似乎有些武断。 也许，他们应该对所有这些活动采用同样的逻辑。”

Raaff对此作了进一步探讨：

“显而易见的是，大多数国家允许18岁的青少年接触色情内容。 因此，尽管网上存在危险，这个年龄被认为是具备足够成熟度的，”Raaff说道。

“酒精会带来巨大的健康风险，而驾驶车辆则需要承担更大的责任，并可能带来危及生命的后果，但我们仍然允许18岁的人开车，在一些国家，甚至更年轻的人也可以开车。 成瘾也不仅限于赌博。 酒精、烟草和色情内容也会使人成瘾。”

比利时的决策引发了对于年轻人成熟度议题的关键性讨论。 Raaff表示，需要一种更全面的方法——对所有危险行为一视同仁。

“我们需要就法定年龄展开更广泛的全球辩论。 如果我们相信18岁的人可以开车、吸烟、饮酒和接触色情内容，为什么要对赌博区别对待呢？ 保护年轻人意味着一视同仁。 我们还需要认识到，18岁到21岁之间的成熟度变化不大。 通过调整这些监管差距，我们将建立一个更加切合实际的政策框架。”

Miranda Raaff - iGaming信息主管

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