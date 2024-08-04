比利時更改賭博年齡引發全球爭論，突顯各地監管存在巨大差距

愛爾蘭沃特福德, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 比利時將法定賭博年齡從 18 歲提高至 21 歲，表示出於對賭博成癮的擔憂，這引發了全球爭論。此舉使比利時有別於瑞典、德國、芬蘭和奧地利等歐盟國家，這些其他國家的合法賭博年齡為 18 歲。



賭場資源入門網站 Minimum Deposit Casinos (MDC) 的互聯網博彩資訊主管 Miranda Raaff 表示，各地對駕駛、吸煙、飲酒、賭博和觀看成人內容等活動的法定年齡限制存在顯著差距。

Raaff 解釋：「如果比利時立法者認為賭博的合適年齡是 21 歲，難道不是應該對所有高風險活動（例如飲酒、吸煙、駕駛和觀看色情內容）定下相同年齡限制嗎？ 把賭博與其他高風險行為區分開來，甚至對更高風險的行為較為寬鬆，這似乎是過於武斷。他們也許應該對這些活動套用相同的邏輯。」

以下是進一步分析：

Raaff 指出：「顯而易見的是，大多數國家年滿 18 歲的青少年都可以接觸色情內容。因此，儘管網上充斥風險，但這畢竟是公認的成熟階段。」

「酒精會帶來巨大的健康風險，駕駛則需要承擔更多責任，並可能造成危及生命的後果，但我們仍然允許年滿 18 歲的人士駕駛，而某些國家甚至容許更年輕的人駕駛。成癮也不僅限於賭博， 酒精、吸煙和色情也可能引致上癮。」

比利時的決定引發了有關年輕人成熟度感知的關鍵問題。Raaff 表示需要採取更全面的方法，即以同樣的方式應對所有有風險的行為。

他補充：「我們需要就法定年齡進行更廣泛的全球辯論。如果我們相信年滿 18 歲就可以駕駛、吸煙、飲酒和觀看色情內容，為什麼賭博卻有不同的待遇？ 保護年輕的成年人，就需要相同的準則。我們還需要明白，從 18 歲到 21 歲的成熟程度並不會出現太大變化。透過一致的監管差距，我們才可以建構一個更貼近現實的框架。」

互聯網博彩資訊主管 - Miranda Raaff

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