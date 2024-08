iTeos Therapeutics gibt Ernennung von David Feltquate zum Chief Medical Officer bekannt

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten Pionierarbeit leistet, hat heute die Ernennung von Dr. David Feltquate zum Chief Medical Officer bekanntgegeben. In dieser Funktion wird Dr. Feltquate für die Aufsicht über die klinische Entwicklung und die Zulassungsstrategien des Unternehmens verantwortlich sein.



„iTeos steht an einem entscheidenden Punkt auf dem Weg zu einem führenden Onkologieunternehmen und wir freuen uns, Dr. Feltquate als Chief Medical Officer begrüßen zu dürfen“, so Dr. Michel Detheux, President und Chief Executive Officer von iTeos. „Seine Führungserfahrung, seine Erfolgsbilanz in der Entwicklung von immunonkologischen Medikamenten und sein Einblick in die Entwicklung von Biomarkern werden sich als unschätzbar erweisen, wenn wir unsere Pipeline weiter vorantreiben. Wir freuen uns auf die wichtige Rolle, die er bei der Gestaltung unserer klinischen Entwicklungsstrategie und bei der Stärkung unserer Organisation in diesem für das Unternehmen so wichtigen Jahr spielen wird.“

Dr. Feltquate bringt fast 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Entwicklung der Immunonkologie, in der translationalen Medizin und in der Weiterentwicklung diagnostischer Assays mit zu iTeos. Bevor er zu iTeos kam, war er Chief Medical Officer bei Palleon Pharmaceuticals, wo er die klinische Strategie und die Entwicklung der Glyko-Immunologietherapeutika-Pipeline überwachte. Davor war Dr. Feltquate Global Head of Hematology Development und Vorsitzender des Precision Medicine Leadership Teams bei Novartis. Zuvor hatte er zahlreiche Führungspositionen bei Bristol Myers Squibb inne, darunter Head of Oncology Early Clinical Development und Development Leader for Ipilimumab / Nivolumab Life Cycle Management. Als klinischer Leiter für Nivolumab war Dr. Feltquate für die klinische Entwicklung des ersten PD-1-Inhibitors vom Konzeptnachweis bis zu den ersten Zulassungen bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Melanom und Nierenzellkarzinom verantwortlich. Dr. Feltquate erwarb einen B.S. in Biologie am Massachusetts Institute of Technology und einen M.D./Ph.D. in Immunologie an der University of Massachusetts Medical School. Er absolvierte eine Facharztausbildung in Innerer Medizin am Dartmouth Hitchcock Medical Center und eine Facharztausbildung in Medizinischer Onkologie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

„Ich freue mich, zu einem Zeitpunkt zu iTeos zu stoßen, an dem das Unternehmen seine TIGIT-Franchise beschleunigt und sich strategisch auf den Aufbau einer reichhaltigen Pipeline neuer Targets für bedürftige Patienten konzentriert“, so Dr. Feltquate. „Teil eines Unternehmens zu sein, das an der Spitze der Entwicklung einer innovativen Onkologie-Pipeline steht, die in einem wissenschaftlich disziplinierten, datengesteuerten Ansatz verwurzelt ist, stellt eine unglaubliche Chance dar, den Patienten neuartige und potenziell transformative Therapien zu bieten.“

Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen, die mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften für verbesserte klinische Ergebnisse entwickelt wurden, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Weg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Über Belrestotug (EOS-448/GSK4428859A)

Belrestotug ist ein Fc-aktiver humaner Immunglobulin-G1- oder IgG1-monoklonaler Antikörper (mAb), der auf T-Zell-Immunglobulin- und Immunrezeptor-Tyrosin-basierte inhibitorische Motiv-Domänen (TIGIT) abzielt, einen wichtigen inhibitorischen Rezeptor, der zur Unterdrückung der angeborenen Immunantwort gegen Krebs beiträgt. Als optimierter hochaffiner, potenter Anti-TIGIT-Antikörper soll Belrestotug die Antitumorreaktion durch einen vielschichtigen immunmodulatorischen Mechanismus verstärken, indem es an TIGIT und FcγR angreift, einem Schlüsselregulator der Immunantwort, der die Freisetzung von Zytokinen und die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) induziert. Der therapeutische Kandidat wird in Zusammenarbeit mit GSK in mehreren Indikationen weiterentwickelt.

Veröffentlichung von Informationen im Internet

iTeos veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, im Abschnitt „Investors“ auf seiner Website unter www.iteostherapeutics.com. Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Wörter wie „glauben“, „antizipieren“, „planen“, „erwarten“, „werden“, „können“, „beabsichtigen“, „vorbereiten“, „schauen“, „potenziell“, „möglich“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über die potenziellen Vorteile der Ernennung von David Feltquate zum Chief Medical Officer des Unternehmens und das Potenzial, den Patienten neuartige und transformative Therapien anzubieten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die folgenden: Die Daten für unsere Produktkandidaten könnten nicht ausreichen, um die behördliche Genehmigung für den Übergang in spätere Testphasen oder für die Vermarktung der Produkte zu erhalten; iTeos könnte nicht in der Lage sein, seine Geschäftspläne umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, negativer Entwicklungen auf dem Gebiet der Immuno-Onkologie sowie Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Behörden; sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von iTeos auf Formblatt 10-Q für den Zeitraum zum 31. März 2024 genannt werden, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere von der Gesellschaft bei der SEC eingereichte Unterlagen, die Sie bitte lesen sollten.

Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

