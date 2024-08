CHMP empfiehlt RYBREVANT®▼ (amivantamab) in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem EGFR-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) nach Versagen einer vorherigen Therapie

Patienten mit EGFR ex19del- oder EGFR L858R-Mutationen, den häufigsten EGFR-Mutationen bei NSCLC, haben derzeit eine schlechte Prognose und begrenzte Behandlungsmöglichkeiten nach Fortschreiten der Krankheit unter osimertinib1,2,3,4



In der MARIPOSA-2 Studie verringerte amivantamab in Kombination mit einer Chemotherapie das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes um 52 Prozent im Vergleich zur Chemotherapie allein. Es ist das erste Behandlungsschema, das eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens in dieser Patientenpopulation zeigt5

BEERSE, BELGIEN, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute bekanntgegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Genehmigung einer Indikationserweiterung Typ II für RYBREVANT®▼ (amivantamab) in Kombination mit Chemotherapie (Carboplatin und Pemetrexed) zur Behandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Exon 19 Deletionen (ex19del) oder Exon 21 L858R (L858R) Substitutionsmutationen des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR) nach Versagen einer vorherigen Therapie einschließlich eines EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitors (TKI) empfohlen hat.6

„Resistenzmechanismen nach Fortschreiten der Krankheit unter osimertinib sind vielfältig und polyklonal, wobei bis zur Hälfte EGFR- und MET-basierte Veränderungen sind. Es gibt keine zielgerichteten Therapien, die für die Zeit nach der Behandlung mit osimertinib zugelassen sind, und die Ergebnisse der derzeitigen Standardtherapie, einer platinbasierten Chemotherapie, sind schlecht“, so Dr. Antonio Passaro, Medizinischer Onkologe, Abteilung für Thoraxonkologie am Europäischen Institut für Onkologie in Mailand, Italien*: „Die Kombination von amivantamab und Chemotherapie bietet neue Hoffnung und einen neuen Behandlungsstandard für diese Patienten, wobei Verbesserungen bei den Ansprechraten, dem progressionsfreien Überleben und der intrakraniellen Wirksamkeit beobachtet wurden, sogar bei Patienten mit zuvor unbehandelten Hirnmetastasen.“

„EGFR-Genmutationen sind die häufigsten aktivierbaren onkogenen Mutationen bei NSCLC, wobei ex19del- oder L858R-Mutationen bis zu 90 Prozent aller EGFR-Mutationen ausmachen“, so Dr. Henar Hevia, Leitende Direktorin, EMEA Therapeutischer Bereich, Onkologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Wir bei Johnson & Johnson setzen uns unermüdlich dafür ein, die Behandlung von Lungenkrebs mit innovativen Therapien zu verändern, und wir sind stolz darauf, für Patienten, die neue, gezielte Behandlungsmöglichkeiten benötigen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.“

Die CHMP-Empfehlung für amivantamab wird durch Daten aus der Phase III Studie MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ) gestützt, in der das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von amivantamab und Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR ex19del oder L858R-Substitution untersucht wurde, bei denen die Krankheit während oder nach einer Behandlung mit osimertinib fortgeschritten war.5 Der Arm mit amivantamab plus Chemotherapie erreichte seinen primären Endpunkt, indem er das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zur Chemotherapie allein signifikant um 52 Prozent verringerte, mit einem medianen progressionsfreien Überleben (PFS) von 6,3 Monaten gegenüber 4,2 Monaten (Hazard Ratio [HR]=0,48; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,36-0,64; P < 0,001).5 Zudem zeigte amivantamab plus Chemotherapie eine objektive Ansprechrate (ORR) von 64 Prozent, verglichen mit 36 Prozent bei alleiniger Chemotherapie.5

Die Daten von MARIPOSA-2 zeigten auch, dass die Kombinationsbehandlungen mit amivantamab eine intrakranielle Wirkung haben können, was bei einer Krankheit, bei der fast 30 Prozent der Patienten Hirnmetastasen entwickeln, von entscheidender Bedeutung ist.7,8 Insbesondere reduzierte amivantamab plus Chemotherapie das Risiko einer intrakraniellen Progression oder des Todes um 45 Prozent im Vergleich zur Chemotherapie allein, mit einem medianen intrakraniellen progressionsfreien Überleben von 12,5 gegenüber 8,3 Monaten (HR=0,55; 95-Prozent-KI, 0,38-0,79; P=0,001).5

Das Sicherheitsprofil von amivantamab plus Chemotherapie stimmt mit dem der einzelnen Komponenten überein.5 Nebenwirkungen (AEs) des Grades 3 oder höher, die hauptsächlich auf hämatologische Toxizitäten zurückzuführen sind, wurden von 72 Prozent der Patienten berichtet, die mit amivantamab plus Chemotherapie behandelt wurden, und von 48 Prozent mit Chemotherapie allein.5 Zu den häufigsten AEs des Grades 3 oder höher gehörten Neutropenie, Thrombozytopenie, Anämie und Leukopenie.5 Blutungsereignisse des Grades 3 oder 4 traten bei 1 Prozent der Patienten auf, die mit amivantamab plus Chemotherapie behandelt wurden, und bei keinem Patienten mit Chemotherapie.5 Schwerwiegende behandlungsbedingte Nebenwirkungen (TEAEs) wurden bei 32 Prozent der mit amivantamab plus Chemotherapie behandelten Patienten und bei 20 Prozent mit Chemotherapie beobachtet.5 Infusionsbedingte Reaktionen traten in der amivantamab-plus-Chemotherapie-Gruppe bei 58 Prozent auf (alle Grade).5 Behandlungsbedingte AEs, die zum Tod führten, waren in allen Armen selten (2 Prozent ggü. 1 Prozent) in den Armen mit amivantamab plus Chemotherapie bzw. Chemotherapie allein.5

„Die heutige positive CHMP-Stellungnahme ist eine willkommene Nachricht und zeigt die Ergebnisse unseres großen Engagements, die Ergebnisse für Patienten mit NSCLC zu verbessern“, so Dr. Kiran Patel, Vizepräsident, Klinische Entwicklung, Solide Tumore, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Amivantamab hat bereits positive Ergebnisse bei der Behandlung von Patienten mit anderen EGFR-Mutationen gezeigt. Wir freuen uns nun auf die nächsten Schritte, um es weiteren Patienten mit häufigen EGFR-Mutationen nach einer Progression unter osimertinib zugänglich zu machen.“

Die Ergebnisse von MARIPOSA-2 wurden während eines „Presidential Symposium“ auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO 2023) vorgestellt und gleichzeitig in den Annals of Oncology veröffentlicht.5,7

Über MARIPOSA-2

MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ), an der 657 Patienten teilnahmen, ist eine randomisierte, offene Phase III Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von zwei Kombinationsbehandlungen von amivantamab (mit und ohne lazertinib) und Chemotherapie. 5 Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit EGFR ex19del oder L858R-Substitution, bei denen die Krankheit während oder nach der Behandlung mit osimertinib fortgeschritten war, wurden randomisiert und erhielten entweder eine Behandlung mit amivantamab plus Chemotherapie, amivantamab plus Chemotherapie mit lazertinib oder eine Chemotherapie allein.5 Als dualer primärer Endpunkt wurde das progressionsfreie Überleben (PFS) (unter Verwendung der RECIST v1.1-Richtlinien†), bewertet durch eine verblindete unabhängige zentrale Überprüfung (BICR), für jeden experimentellen Arm mit der Chemotherapie allein verglichen.5 Zu den sekundären Endpunkten gehörten das objektive Ansprechen, bewertet durch BICR, das Gesamtüberleben (OS), die Dauer des Ansprechens (DOR), die Zeit bis zur Folgetherapie, das PFS2 und das intrakranielle PFS.5

Bei allen Studienteilnehmern wurde eine serielle Bildgebung des Gehirns durchgeführt, um eine robuste Bewertung der intrakraniellen Endpunkte zu ermöglichen und die ZNS-Aktivität von amivantamab und der Doublet-Chemotherapie mit und ohne lazertinib zu bewerten.5 Da Hirnmetastasen zu einer erheblichen Belastung und schlechten Ergebnissen für die Patienten führen können, liefert dieser Aspekt des Studiendesigns entscheidende Informationen in einem Bereich mit hohem ungedecktem Bedarf.8

Über amivantamab

Amivantamab ist ein vollständig humaner EGFR-MET bispezifischer Antikörper, der auf Tumoren mit aktivierenden und resistenten EGFR-Mutationen sowie MET-Mutationen und -Amplifikationen abzielt und das Immunsystem nutzt.9,10,11,12

Die Europäische Kommission (EK) erteilte im Dezember 2021 eine bedingte Zulassung für amivantamab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie.9 Im Juni 2024 erteilte die Europäische Kommission auf der Grundlage der PAPILLON Studie die uneingeschränkte Zulassung für die Verwendung von amivantamab in Kombination mit einer Carboplatin- und Pemetrexed-Chemotherapie für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen.6 Amivantamab ist die erste zugelassene Behandlung im Europäischen Wirtschaftsraum, die speziell auf EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen bei NSCLC abzielt.13

Im Februar 2024 wurde bei der EMA auf der Grundlage der MARIPOSA Studie ein Antrag auf Indikationserweiterung Typ II für amivantamab in Kombination mit lazertinib zur Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem (NSCLC mit häufigen EGFR ex19del- oder L858R-Substitutionsmutationen eingereicht .13 Im Mai 2024 wurde ein Antrag auf Erweiterung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von amivantamab eingereicht, der die Zulassung für die Verwendung einer subkutanen (s. c.) Formulierung von amivantamab in Kombination mit lazertinib für die Erstlinienbehandlung erwachsener Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit EGFR ex19del- oder L858R-Mutationen sowie für die Verwendung der subkutan verabreichten amivantamab-Monotherapie bei erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC mit aktivierenden EGFR-Exon-20-Insertionsmutationen nach Versagen einer platinbasierten Therapie vorsieht.14

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Anwendung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von amivantamab finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels .9

▼ Gemäß den EMA-Bestimmungen für neue Arzneimittel unterliegt amivantamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über lazertinib

Lazertinib ist ein oral einzunehmender EGFR-TKI der dritten Generation, der sowohl auf die T790M-Mutation als auch auf aktivierende EGFR-Mutationen abzielt und dabei den Wildtyp-EGFR verschont.15 Eine Analyse der Wirksamkeit und Sicherheit von lazertinib aus der Phase III Studie LASER301 wurde im The Journal of Clinical Oncology im Jahr 2023 veröffentlicht.15 Im Jahr 2018 schloss Janssen Biotech, Inc. eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit der Yuhan Corporation für die Entwicklung von lazertinib ab.

Über nicht-kleinzelligen Lungenkrebs

In Europa wird im Jahr 2022 schätzungsweise bei 484.306 Menschen Lungenkrebs diagnostiziert.16 Der nicht-kleinzellige Lungenkrebs (NSCLC) macht 85 Prozent aller Lungenkrebsfälle aus.17 Lungenkrebs ist Europas größte Krebstodesursache, mit mehr Todesfällen als Brust- und Prostatakrebs zusammen.16

Die wichtigsten Subtypen von NSCLC sind Adenokarzinom, Plattenepithelkarzinom und großzelliges Karzinom.17 Zu den häufigsten Treibermutationen bei NSCLC gehören Veränderungen im EGFR, einer Rezeptortyrosinkinase, die das Zellwachstum und die Zellteilung kontrolliert.17,18 EGFR-Mutationen sind bei 10 bis 15 Prozent der westlichen Patienten mit NSCLC mit Adenokarzinom-Histologie vorhanden und treten bei 40 bis 50 Prozent der asiatischen Patienten auf.19,20,21,22 EGFR ex19del oder EGFR L858R Mutationen sind die häufigsten EGFR Mutationen.23 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für alle Menschen mit fortgeschrittenem NSCLC und EGFR-Mutationen, die mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) behandelt werden, liegt bei weniger als 20 Prozent.24

Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson sind wir davon überzeugt, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen Innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV und Janssen-Cilag International NV sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zur Produktentwicklung und zu den potenziellen Vorteilen und Behandlungseffekten von amivantamab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag International NV und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ (Punkt 1A. Risikofaktoren) sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag International NV noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

# # #

‡RECIST (version 1.1) steht für Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (Kriterien zur Bewertung des Ansprechens bei soliden Tumoren), ein Standardverfahren, mit dem gemessen wird, wie gut solide Tumore auf eine Behandlung ansprechen. Es basiert darauf, ob Tumore schrumpfen, gleich bleiben oder größer werden.

* Dr. Passaro war als Berater für Janssen-Cilag International NV tätig; er wurde nicht für etwaige Medienarbeit bezahlt.

Referenzen





CP-463953

Juli 2024