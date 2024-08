Annonce des lauréats des Stevie® Awards for Great Employers 2024

FAIRFAX, Virginie, 05 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les lauréats des Stevie® Awards for Great Employers 2024 (neuvième édition annuelle), alias « les champions olympiques des ressources humaines », ont été annoncés ce jour. Ces prix récompensent les meilleurs employeurs du monde ainsi que les professionnels des ressources humaines, les équipes, les accomplissements et les produits et fournisseurs liés aux ressources humaines qui contribuent à la création et à la promotion d’un environnement de travail de qualité.



Parmi les organisations ayant remporté plusieurs Stevie d’or figurent Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2) et Wesley, LLC (2).

La liste complète des lauréats par catégorie est disponible sur le site https://www.StevieAwards.com/HR.

Les lauréats seront célébrés lors d’une cérémonie qui aura lieu le lundi 16 septembre à l’hôtel Marriott Marquis de New York. Les billets sont en vente dès maintenant. Les présentations seront retransmises en direct.

Plus de 1 000 candidatures d’organisations de 35 pays et territoires ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les gagnants ont pu être départagés en calculant la moyenne des notes décernées par plus de 130 professionnels du monde entier, agissant en qualité de juges. Les Stevie Awards for Great Employers récompensent les accomplissements réalisés dans de nombreux domaines du monde du travail. Les catégories sont les suivantes :

Catégories Employeur de l’année

Catégories Succès des ressources humaines

Catégories Personnel des ressources humaines

Catégories Équipe des ressources humaines

Catégories Fournisseur de solution

Catégories Solutions, mises en œuvre et programmes ou médias de formation

Catégories Leadership éclairé



L’attribution des Stevie Awards dans les 31 catégories Employeurs de l’année a été déterminée en combinant les évaluations des professionnels et les votes du grand public. Cette année, plus de 34 000 personnes ont voté pour leur employeur préféré.

Les prix seront décernés par les Stevie Awards, qui organisent neuf des plus importantes cérémonies de remise de prix au monde, y compris les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Asia-Pacific Stevie Awards, les German Stevie Awards, les Middle East & North Africa Stevie Awards, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Technology Excellence et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Le comité de concours des Stevie Awards reçoit chaque année plus de 12 000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays. En mettant à l’honneur des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, les Stevie Awards récompensent des performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, nous vous invitons à consulter le site : http://www.StevieAwards.com.

HiBob est l’un des sponsors de la 9e édition annuelle des Stevie Awards for Great Employers.

