ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards for Great Employers ประจำปี 2024 แล้ว

แฟร์แฟกซ์, เวอร์จิเนีย, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ประกาศผลผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards for Great Employers สาขา "งานทรัพยากรบุคคลผู้มีความเป็นเลิศ" ประจำปี 2024 (ปีที่เก้า) แล้ววันนี้ รางวัลดังกล่าวยกย่องผู้ประกอบการที่ดีที่สุดในโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ทีมงาน ความสำเร็จ และผลิตภัณฑ์และผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลซึ่งช่วยสร้างและขับเคลื่อนสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน



โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่เคยได้รับรางวัล Gold Stevie มาแล้วหลายครั้ง ได้แก่ Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2), และ Wesley, LLC (2)

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะรางวัลฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://www.StevieAwards.com/HR

ผู้ชนะจะเข้าพิธีรับมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน ณ โรงแรม Marriott Marquis ในเมืองนิวยอร์ก โดยบัตรวางจำหน่ายแล้วในขณะนี้ การมอบรางวัลจะมีการถ่ายทอดสด

โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงกว่า 1,000 คนจากองค์กรใน 35 ประเทศและเขตแดนต่าง ๆ เข้ารับการประเมินในการแข่งขันในปีนี้ โดยผู้ชนะจะผ่านการประเมินโดยคะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกว่า 130 ท่านทั่วโลก รางวัล Stevie Awards ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในหลาย ๆ ด้านของสถานที่ทำงาน สาขาต่าง ๆ ได้แก่:

สาขาผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปี

สาขาความสำเร็จด้านทรัพยากรบุคคล

สาขาบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล

สาขาทีมทรัพยากรบุคคล

สาขาผู้ให้ผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะด้าน

สาขาโซลูชัน การนำไปปฏิบัติ และโปรแกรมการฝึกอบรมหรือรางวัลสื่อ

สาขาผู้นำทางความคิด



ผู้ชนะรางวัล Stevie Award ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่นแห่งปีทั้ง 31 สาขาผ่านการประเมินมาจากการผสมผสานระหว่างการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญและการโหวตของประชาชนทั่วไป ซึ่งในปีนี้ มีประชาชนที่ร่วมลงคะแนนเลือกผู้ประกอบการที่ตนชื่นชอบมากกว่า 34,000 คะแนน

รางวัลดังกล่าวนำเสนอโดย Stevie Awards ซึ่งจัดการแสดงรางวัลธุรกิจชั้นนำของโลกจำนวนเก้ารายการ ซึ่งรวมถึงรางวัล International Business Awards® และ American Business Awards® อันทรงเกียรติ

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards จัดขึ้นในเก้าโครงการ ได้แก่ the Asia-Pacific Stevie Awards, the German Stevie Awards, the Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, the Stevie Awards for Women in Business, the Stevie Awards for Great Employers, the Stevie Awards for Technology Excellence, และ the Stevie Awards for Sales & Customer Service มีผู้ส่งรายชื่อเข้าชิงรางวัลการแข่งขัน Stevie Awards มากกว่า 12,000 รายในแต่ละปีจากองค์กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศ Stevies ยกย่องผลงานที่โดดเด่นในสถานที่ทำงานทั่วโลก โดยให้เกียรติองค์กรทุกประเภทและทุกขนาดและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล Stevie Awards ได้ที่ http://www.StevieAwards.com

ผู้สนับสนุนรางวัล Stevie Awards ประจำปีครั้งที่ 9 สำหรับสาขาผู้ประกอบการดีเด่นคือ HiBob

