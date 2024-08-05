2024 年 Stevie® 杰出雇主奖获奖名单揭晓

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年度第九届 Stevie® 杰出雇主奖获奖名单今天揭晓，该奖项被誉为“人力资源界的奥林匹克”。 该奖项旨在表彰全球最优秀的雇主、人力资源专业人士、团队和成就，以及与人力资源相关的产品和供应商，他们为创造及推动良好的工作场所出了杰出贡献。



获得多项 Stevie 金奖的组织有美国银行（9 项）、Everise（4 项）、pladis（4 项）、Apexon（3 项）、Digital Hands（3 项）、ecosio（3 项）、Enerjisa Uretim（3 项）、LMI（3 项）、Peak on Air（3 项）、SOCAR Türkiye（3 项）、TurkTraktor（3 项）、阿布扎比海关（2 项）、Arkas Holding（2 项）、Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation（2 项）、Benefex（2 项）、Capital One（2 项）、国泰世华商业银行（2 项）、DHL Global Forwarding 货运公司（2项）、Doğuş Holding（2 项）、ENERJISA ENERJI（2 项）、Entek Elektrik（2 项）、Gamefam（2 项）、GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) （2 项）、HALKBANK（2 项）、Octopus Energy（2 项）、ResultsCX（2 项）、Seer Medical（2 项）、Tata Consultancy Services（2 项）、富国银行（2项）和 Wesley, LLC（2 项）。

如需查看细分奖项获奖者的完整名单，请访问 https://www.StevieAwards.com/HR。

颁奖典礼将于 9 月 16 日星期一在纽约市万豪侯爵酒店 (Marriott Marquis Hotel) 举行，表彰获奖者。 门票已开始发售。 颁奖典礼将进行直播。

在今年的竞选中，共有来自 35 个国家和地区的 1,000 个组织的提名接受了评估。 世界各地超过 130 名专业人士担任评委，根据其给出的平均分确定获奖者。 Stevie 杰出雇主奖旨在表彰个人及组织在工作场所各方面取得的成就。 细分奖项包括：

年度最佳雇主奖

人力资源成就奖

人力资源个人奖

人力资源团队奖

解决方案提供商奖

解决方案、实施和培训计划或媒体奖

思想领导力奖



31 个行业的年度最佳雇主奖采取独特的同侪评分和公众投票混合方式评定。 今年，公众为他们最喜爱的雇主投出了 34,000 多张选票。

这些奖项由 Stevie Awards 颁发，该机构是九个世界领先的商业颁奖典礼的组织者，其中包括著名的 International Business Awards® （国际商务奖）和 American Business Awards®（美国商务奖）。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖包括九个奖励计划：亚太 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非 Stevie 奖、美国商务奖、国际商务奖、Stevie 女性企业家奖、Stevie 杰出雇主奖、Stevie 科技卓越奖以及 Stevie 销售与客户服务奖。 Stevie 奖每年都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。 Stevie 奖旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及相关个人，对他们在工作场所中的杰出表现予以奖励。 如需了解有关 Stevie 奖的更多信息，请访问 http://www.StevieAwards.com。

第九届 Stevie 杰出雇主奖由 HiBob 赞助。

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