CARBIOS et FCC Environment annoncent un projet commun visant à installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage du PET sous licence de la technologie CARBIOS

Clermont-Ferrand (France) et Doncaster, Angleterre (UK), le mardi 6 août 2024 (06h45 CEST). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et FCC Environment UK (« FCC »), l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont signé une lettre d'intention en vue d’installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET sous licence de la technologie de CARBIOS. La technologie CARBIOS de biorecyclage est essentielle pour soutenir l’ambition de FCC de contribuer à l'économie circulaire par l’exploration de nouveaux procédés et technologies permettant de produire du PET recyclé (r-PET) à partir de plastique et textiles en PET. Pour CARBIOS, cette lettre d'intention confirme l'intérêt du secteur de la gestion des déchets, outre celui des producteurs de plastique, et permettrait à la technologie CARBIOS de s'implanter au Royaume-Uni.

La contribution continue de FCC à l'économie circulaire du Royaume-Uni

Le recyclage a atteint un plateau au Royaume-Uni ces dernières années, mais la politique du gouvernement britannique favorise des avancées régulières vers une économie plus circulaire, ce que soutient FCC Environment. La mise en place d'une économie circulaire nécessite toutefois des innovations et des investissements afin d'apporter un réel changement sur le plan environnemental. L'exploration du biorecyclage est un moyen d'y parvenir, c'est pourquoi FCC souhaite mieux comprendre cette technologie pour mettre en évidence les avantages de l'utilisation d'enzymes pour le traitement du PET, tels qu'une consommation d'énergie plus faible et une meilleure circularité des polymères dans les lignes de production de PET. Le procédé innovant de dépolymérisation développé par CARBIOS facilite également le recyclage de toutes sortes de déchets en PET, y compris les fractions problématiques telles que les textiles en polyester, en PET recyclé de haute qualité.

Une usine au Royaume-Uni de biorecyclage du PET traiterait les déchets difficiles à recycler

Afin de lutter contre la crise des déchets plastiques, CARBIOS a mis au point une technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique qui permet de recycler efficacement et sans solvant les déchets plastiques et textiles en PET pour en faire des produits identiques aux vierges. CARBIOS a l'ambition de devenir un fournisseur technologique de premier plan dans le domaine du recyclage du PET d'ici à 2035. En plus de la première usine de recyclage enzymatique du PET à l'échelle industrielle, actuellement en construction en France à Longlaville, cette usine basée au Royaume-Uni traiterait les déchets de PET qui ne peuvent actuellement pas être recyclés avec les technologies de recyclage conventionnelles, tels que les déchets colorés, les déchets multicouches ou les textiles.

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS : « En créant de la valeur à partir des déchets, la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS suscite un intérêt significatif de la part des sociétés de gestion des déchets; ceci prouve que la solution de CARBIOS est aussi pertinente pour ces sociétés que pour les producteurs de PET. Pour CARBIOS, le partenariat avec FCC signifie un accès direct aux matières premières grâce aux systèmes de collecte établis de FCC, ce qui améliore encore davantage l'efficacité et l'impact de notre solution de gestion durable des déchets. Je suis convaincu que la combinaison de nos domaines d'expertise complémentaires profitera à nos deux entreprises et à l'accélération de l'économie circulaire. »

Steve Longdon, Directeur Général, FCC Environment UK: « Pour relever les défis définis dans la loi sur l'environnement1 au Royaume-Uni, nous devons réfléchir de manière créative à la façon dont nous recouvrons la valeur des matériaux dont la société ne veut plus, et les textiles, comme nous le savons grâce à notre travail de promotion d'une culture de la réutilisation, représentent un énorme défi pour notre secteur. Nous sommes impatients d'étudier avec CARBIOS la contribution que cette technologie pourrait apporter à l'économie circulaire du Royaume-Uni et d'examiner, à partir d'une base de données solide, quelle pourrait être sa place dans la hiérarchie des déchets du Royaume-Uni. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

À propos de FCC Environment

FCC Environment est l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets du Royaume-Uni. Elle propose une gamme de services allant de la collecte des déchets des entreprises et des municipalités au recyclage et au traitement, en passant par la production d'énergie verte à partir des déchets qui ne peuvent pas être recyclés.

Notre approche consiste à minimiser la quantité de déchets qui finissent en décharge en les transformant en ressources précieuses dans la mesure du possible, en aidant les autorités locales et les entreprises à traiter leurs déchets aussi efficacement que possible tout en respectant toutes les exigences légales et réglementaires.

Nous employons plus de 55 000 personnes dans le monde et 4222 personnes au Royaume-Uni pour exploiter une large gamme de sites de gestion des déchets développés pour répondre aux besoins de nos clients. Chez FCC Environment, nous recyclons 1,5 million de tonnes de déchets et produisons plus de 167 MW d'énergie verte chaque année.

Nos cinq services principaux :

- Solutions pour les déchets d'entreprise

- Services municipaux

- Recyclage

- Énergie verte

- Traitement des déchets

Pour en savoir plus sur FCC Environment, veuillez consulter la page d'accueil - FCC Environment





