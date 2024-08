Première compétition internationale de drones au monde : la province de Khanh Hoa établit des records Guinness historiques, les Émirats arabes unis sortent vainqueurs de l’épreuve

NHA TRANG, Vietnam, 06 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le festival Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024 s’est achevé le 3 août par un éblouissant spectacle de drones lumineux. Après deux nuits de compétition, l’équipe des Émirats arabes unis a été déclarée championne, tandis que les équipes coréenne, française et chinoise ont remporté respectivement les prix de la meilleure performance technique, de la meilleure image et de la meilleure histoire.



L’équipe des Émirats arabes unis, surnommée les « magiciens de la lumière », a associé des drones ultra-légers et super-légers à des effets pyrotechniques et à une connaissance approfondie de la culture locale pour mettre en valeur la richesse de l’histoire et de la culture vietnamiennes, du tambour de bronze de Dong Son à l’oiseau Lac symbolique, en passant par la fleur de lotus et le dynamisme de la ville de Nha Trang.

L’équipe française, surnommée les « artistes du ciel », a quant à elle utilisé 1 000 drones, combinés à des spectacles de magie du feu. Le public a été transporté dans un voyage vers le passé, depuis les merveilles des civilisations anciennes telles que les jardins suspendus de Babylone, la grande pyramide de Gizeh, l’Acropole d’Athènes… jusqu’à la baie d’Ha Long au Vietnam, célèbre dans le monde entier.

L’image de l’oiseau Lac vietnamien dans une performance lumineuse de drone lors du festival EGN 2024

Lors de la soirée d’ouverture (le 13 juillet), les équipes coréenne et chinoise ont enflammé la scène avec leurs performances révolutionnaires. Considéré comme le « roi du pyrodrone », le groupe coréen a présenté le tout premier spectacle de drone avec des feux d’artifice silencieux en Asie du Sud-Est. Des transitions d’images successives et de la musique traditionnelle ont fait de ce spectacle une véritable expérience cinématographique pour le public. De son côté, l’équipe chinoise a présenté des œuvres visuelles étonnantes et des chansons vietnamiennes populaires pour faire de Nha Trang - Khanh Hoa une symbiose entre patrimoine, modernité et aspiration à la croissance.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présence d’artistes nationaux très appréciés, tels que Duc Phuc, SOOBIN, Van Mai Huong, Hien VK et Dung Azu. Le même soir, Khanh Hoa est entrée dans l’histoire en devenant la première localité du pays à recevoir deux prestigieux records du monde Guinness : « Le plus grand spectacle lumineux des merveilles au monde » et « Le plus grand spectacle lumineux des symboles culturels vietnamiens : l’oiseau Lac ». En plus de contribuer à l’augmentation du nombre de records Guinness au Vietnam, Khanh Hoa a également prouvé qu’elle était l’une des plus belles baies du monde et la meilleure destination pour les spectacles lumineux utilisant des aéronefs téléguidés.

Le festival EGN 2024 a généré plus de 50 millions de vues en direct sur les canaux de diffusion et plus de 5 millions d’interactions sur les réseaux sociaux, faisant rayonner l’image de Khanh Hoa auprès des touristes nationaux et internationaux.

Dirigé par le Comité populaire de la province de Khanh Hoa, l’événement est organisé par le département du tourisme de Khanh Hoa et Corex Business Solutions, et soutenu par des marques nationales et internationales de renom telles que Vinpearl, VinWonders, Heineken, Agribank, VCN, Chicilon Media et Shojiki.

Selon les estimations du département local du tourisme, en juillet 2024, Khanh Hoa a accueilli 1 550 000 visiteurs, soit une augmentation de 24 % par rapport à la même période en 2023. Cette année, son objectif est de 9 millions de visiteurs, dont 3 millions de visiteurs internationaux, et d’environ 40 000 milliards de VND de recettes touristiques. Des événements de grande envergure seront organisés pour promouvoir la croissance du tourisme, améliorer l’image de marque de la province et attirer les investissements.

À propos de la province de Khanh Hoa

Nichée sur la côte centrale sud du Vietnam, la province de Khanh Hoa possède un littoral qui s’étend sur près de 400 km, et compte plus d’un millier d’hébergements touristiques. En s’aventurant dans la ville de Nha Trang, le cœur de la province de Khanh Hoa, les visiteurs découvrent de nombreux produits touristiques de haute qualité, un éventail alléchant de spécialités culinaires, ainsi que de nombreux sites historiques et lieux d’intérêt renommés.

