Umicore: Uitkering van het interim-dividend op 21 augustus

Uitkering van het interim-dividend op 21 augustus





Zoals op 26 juli 2024 aangekondigd, zal een bruto interim-dividend van € 0,25 per aandeel (ISIN BE0974320526) uitgekeerd worden op woensdag 21 augustus 2024. Vanaf maandag 19 augustus 2024 zal het aandeel zonder coupon verhandeld worden. De registratiedatum is vastgelegd op dinsdag 20 augustus 2024.

De System Paying Agent voor de uitbetaling van het interim-dividend 2024 is:

KBC Bank

Havenlaan, 2

1080 Brussel

Meer informatie op https://www.umicore.com/en/investors/share-information/dividend-information/





Voor meer informatie

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Benoit Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





