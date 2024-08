Innofactor Oyj Pörssitiedote 6.8.2024 klo 9.50

Innofactor Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Innofactor Oyj on 5.8.2024 vastaanottanut Onni Bidco Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Onni Bidco Oy:n kokonaisomistus Innofactorin osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta nousi yli 30 %:in rajan.

Onni Bidco Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputus-

rajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen 18,89 21,84 40,73 36 343 691 Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos liputettu) 7,39 21,84 29,23

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Onni Bidco: Innofactor Oyj osake FI0009007637 6 864 781 18,89 A Yhteensä 6 864 781 18,89

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Ostotarjous-

konsortiosopimus Osaketoimitus ostotarjouksen hyväksymisen kautta 7 936 804 21,84 B Yhteensä 7 936 804 21,84

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä CapMan Growth Equi-ty Fund III Ky Onni Topco Oy Onni Midco Oy Onni Bidco Oy 18,89 21,84 40,73

Lisäksi Onni Bidco Oy:n ilmoituksen mukaan:

CapMan Growth Equity Fund III Ky, joka on Capman Growth -sijoitusyhtiön hallinnoima rahasto (CapMan Growth), Sami Ensio määräysvallassaan olevan Ensio Investment Group Oy:n kautta, sekä kanssasijoittaja Osprey Capital Oy ovat muodostaneet Innofactor Oyj:n osakkeista 22.7.2024 tehtyä julkista ostotarjousta varten konsortion. Onni Bidco Oy on tarjousrakenteeseen perustettu julkisen ostotarjouksen tarjouksentekijänä toimiva yhtiö, jonka tällä hetkellä omistaa CapMan Growth. Onni Bidco Oy on 5.8.2024 tehdyillä kaupoilla hankkinut Innofactor Oyj:n osakkeita siten, että sen suora omistusosuus on nyt 6 864 781 osaketta ja sen suora omistusosuus osakkeista ja niiden tuottamista äänistä on ylittänyt 15 prosentin rajan. Onni Bidco Oy ja osakekaupat tehnyt välittäjä ovat sopineet, että nyt ostetut osakkeet toimitetaan viivästetyllä selvityksellä siten, että selvityksen odotetaan tapahtuvan arviolta 8.8.2024 mennessä. Konsortiojäsenten välisen sopimuksen mukaan Sami Ensio on sitoutunut tietyin ehdoin ja mahdollisin rajauksin hyväksymään julkisen ostotarjouksen kaikkien hänen määräysvallassaan olevien Innofactor Oyj:n osakkeiden osalta. Koska konsortiojäsenet toimivat yksissä tuumin julkisen ostotarjouksen tekemiseksi, Sami Ension määräysvallassa olevat osakkeet on ilmoitettu tässä liputusilmoituksessa rahoitusvälineeseen perustuvana omistuksena. Sami Ension määräysvallassa olevat osakkeet (tietyin mahdollisin rajauksin) siirtyvät Onni Bidco Oy:n omistukseen, mikäli 22.7.2024 julkistettu julkinen ostotarjous toteutetaan. Vaikka yksissä tuumin toimivien tahojen omistus nyt ylittää 30 prosenttia Innofactor Oyj:n osakkeiden tuottamista äänistä, velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous ei synny arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n ensimmäisen momentin poikkeussäännöksen johdosta. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 5.8.2024 kello 9.30.

Espoossa 6.8.2024

INNOFACTOR OYJ

Antti Rokala, talousjohtaja



Lisätietoja:

Antti Rokala, talousjohtaja, antti.rokala@innofactor.com, +358 40 480 2752

Lasse Lautsuo, CMO, ir@innofactor.com, +358 50 480 1597

