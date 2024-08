Release Therapeutics sichert sich Seed-Finanzierung in Höhe von 3,3 Mio. CHF

GENF, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Release Therapeutics („Release Tx“ oder „das Unternehmen“), ein Schweizer BioMedTech-Unternehmen in Privatbesitz, hat heute den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,3 Mio. CHF mit privaten Investoren bekanntgegeben. Die Finanzierung folgt auf die ersten präklinischen Ergebnisse des Unternehmens in Tiermodellen der metachromatischen Leukodystrophie (MLD).



MLD ist eine seltene genetische Störung des Nervensystems, die auf einen Mangel des lysosomalen Enzyms Arylsulfatase A (ARSA) zurückzuführen ist. Sie tritt am häufigsten bei Kleinkindern im Alter von 12 bis 20 Monaten auf (spätinfantile MLD). Tragischerweise wird diese Krankheit in der Regel erst nach dem Auftreten der Symptome diagnostiziert, so dass es für eine Behandlung mit den verfügbaren Therapien zu spät ist und die meisten Kinder das fünfte Lebensjahr nicht überleben.1

Release Tx ist vor kurzem eine strategische Zusammenarbeit mit der Innovationseinheit für Gen- und Zelltherapie (GENOV) am renommierten Paris Brain Institute eingegangen, um die Auswirkungen der Technologie des Unternehmens bei Mäusen mit Symptomen von MLD zu bewerten. Den Mäusen wurde ein Analogon des Release Tx Myo-P-Medizinprodukts implantiert und sie erhielten über drei Monate eine ARSA-Enzymersatztherapie. Nach dreimonatiger Behandlung zeigten die Mäuse eine Umkehrung des Krankheitsverlaufs, was darauf hindeutet, dass die Technologie des Unternehmens vielversprechend für die Behandlung von symptomatischer MLD ist.2

Die Ergebnisse wurden von Dr. Françoise Piguet, Leiterin des GENOV am Paris Brain Institute, auf dem 20. WORLD Symposium für Lysosomale Speicherkrankheiten (LSD) im Februar 2024 vorgestellt, wobei das Abstract in einer kürzlich erschienenen Sonderausgabe von Molecular Genetics and Metabolism veröffentlicht wurde.3

Thomas Mehrling, CEO von Release Tx, dazu: „Die Seed-Finanzierung, die Release Tx eingeworben hat, unterstreicht die Bedeutung unserer Zusammenarbeit mit dem Pariser Hirninstitut und unserer Erkenntnisse zur Behandlung von MLD. Die Erlöse werden sofort in die Bewertung der Auswirkungen unserer Technologie bei nicht-menschlichen Primaten investiert. Da die Ergebnisse im Herbst 2024 erwartet werden, planen wir, im letzten Quartal dieses Jahres eine Kapitalerhöhung der Serie A zu starten, um einen IND-Antrag zu stellen und unsere Technologie so schnell wie möglich in die Klinik zu bringen.“

Referenzen

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9885241/

(2) https://www.release-tx.com/post/release-tx-announces-research-collaboration-with-paris-brain-institute-to-treat-metachromatic-leukod

(3) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S109671922300389X

Über Release Therapeutics

Release Therapeutics mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist ein privates BioMedTech-Unternehmen, das die erste Technologie zur Makroverkapselung von Zellen entwickelt hat, um potente therapeutische Proteine über die Blut-Hirn-Schranke des Menschen hinweg zu transportieren. Die firmeneigene Technologie kombiniert ein implantierbares Makroverkapselungsgerät mit einer immortalisierten Myoblasten-Zelllinie, die eine Vielzahl von Proteinen langfristig an das zentrale Nervensystem abgeben kann. Release Therapeutics ist ein innovatives Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Biotechnologie und Medizintechnik, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, genetisch bedingte Erkrankungen des zentralen Nervensystems ohne Gentherapie zu behandeln. Das führende Programm des Unternehmens befindet sich in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung der Metachromatischen Leukodystrophie (MLD), einer seltenen genetischen Erkrankung, die zu einem fortschreitenden Verlust von Myelin führt und typischerweise junge Kinder betrifft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.release-tx.com/

Kontakte

Release Therapeutics SA

contact@release-tx.com

Manage Mind Greece (für Release Therapeutics)

Jessica Kourniaktis

Telefon: (+30)6932254679

E-Mail: jkourniakti@managemind.ch