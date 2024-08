40. Ausgabe des Festivals Innu Nikamu | 30. Juli bis 4. August 2024

EIN HISTORISCHES JUBILÄUM

MANI-UTENAM, Québec, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 40. Veranstaltung des Innu Nikamu Festivals in Mani-utenam zog über 30.000 Menschen an, eine Rekordbeteiligung seit der Gründung des Festivals. Nach sechs Tagen der Festlichkeiten steht fest, dass die Organisation die Erwartungen mehr als erfüllt hat und das Event nun in der nächsten Liga spielt.

Besonderheiten des Festivals

Das Innu Nikamu Festival, Kanadas größtes nicht-konsumtives indigenes Musikfestival, findet seit 40 Jahren jährlich in der Innu-Gemeinde Mani-utenam, 15 Kilometer östlich von Sept-Îles, statt. Die Feierlichkeiten auf dem Hauptgelände finden auf dem Areal einer ehemaligen Internatsschule für Indigene statt. „Kinder sind ein wichtiger Teil des Festivals. Wir wollen sie lachen, singen und tanzen sehen, um ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben“, so Event-Koordinator Normand Jr. Thirnish Pilot.

Tatsächlich feierten alle 1.300 Einwohner von Mani-utenam sechs Tage lang zum Klang des Innu Nikamu Festivals. Die Bewohner schmückten ihre Häuser und boten den Besuchern teilweise sogar Zugang zum Territorium, eine Unterkunft, Erfrischungen oder Gegenstände aus ihrer Kultur an.

Ein weiteres Ziel dieses Treffens ist es, Menschen durch Musik zusammenzubringen, unabhängig von Alter oder Herkunft. Einen großen Platz in der Programmgestaltung nehmen indigene Künstler aus verschiedenen Communitys ein, aber auch aufstrebende Künstler, die stolz sind, ihre Interpretationen und Kompositionen auf einer professionellen Bühne präsentieren zu können.

Was ist neu in diesem Jahr?

Für das 40. Jubiläum wurde alles neu gedacht. Erstens gab es beim Festival drei Bühnen. Zwei davon befanden sich auf dem Hauptgelände, während eine dritte auf dem Innu Nikamuniss-Gelände, einem kostenlosen Veranstaltungsort für Familienfeste im Zentrum der Gemeinde, aufgebaut wurde. Das Hauptgelände wurde erweitert, um Platz für täglich bis zu 20.000 Festivalbesucher bieten zu können. Außerdem wurden riesige Bildschirme installiert, auf die Bilder der Aufführungen projiziert wurden, um den Zuschauern eine Nähe zu den Künstlern auf der Bühne zu vermitteln.

Mehr als 60 Shows, die meisten davon mit indigenen Künstlern, wurden dieses Jahr präsentiert. Auf dem Programm standen auch internationale Künstler wie Flo Rida, Samantha Fox, Aqua und Bryan Adams. Diese Stars sind die treibende Kraft hinter dem Event und bringen Menschen zusammen, damit sie die Musik und Kultur der Ureinwohner entdecken können.

„Die Künstler waren beeindruckt von der Lebendigkeit des Publikums und winkten den Fans zu, die sie mit Leidenschaft begrüßten. Wir sind alle sehr stolz, dass all diese Künstler gekommen sind, um mit uns das 40. Jubiläum von Innu Nikamu zu feiern“, so Normand Jr. Thirnish Pilot.

Die Größe dieser 40. Veranstaltung brachte eine Reihe logistischer Herausforderungen mit sich, die mit Bravour gemeistert wurden. „Wir haben Lösungen gefunden, um die Ankunft von Besuchern von außerhalb der Gemeinde zu erleichtern. Für die Unterbringung haben wir mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, das All-inclusive-Zelte vermietet. Um den Zustrom von Autos zu vermeiden, haben wir ein kostenloses Shuttlesystem eingerichtet, das es den Menschen aus den umliegenden Städten ermöglicht, den Standort problemlos zu erreichen“, kommentierte Herr Thirnish Pilot.

Ein abwechslungsreiches und extravagantes Programm

Die 40. Veranstaltung des Festivals begann mit einer offiziellen Zeremonie zur Ehrung der Schulabsolventen aus den neun Innu-Gemeinden in Anwesenheit von Häuptlingen und zahlreichen Würdenträgern, welche dem traditionellen Abschießen von Mörsern, die von den Absolventen getragen werden, beiwohnten. Diese akademische Leistung, die jedes Jahr im Rahmen der Festlichkeiten gefeiert wird, ist immer ein Moment des kollektiven Stolzes.

Was die künstlerische Seite betrifft, so war das Spektakel des Eröffnungsabends die große Rückkehr von Kashtin (Florent Vollant und Claude McKenzie), der erste Auftritt des berühmten Duos nach mehreren Jahren der Abwesenheit, der mehr als 5.000 Zuschauer anlockte und für große Emotionen sorgte, sowohl auf der Bühne als auch beim Publikum, das ihnen herzlich applaudierte. Rapper K.Maro rundete den ersten Tag der Feierlichkeiten ab.

Am Mittwoch waren die großen Künstler Claude Dubois und Elisapie an der Reihe, um uns mit ihrer Intensität und ihrem transzendenten Gesang zu begeistern. Ein weiterer denkwürdiger Abend, dem auch der Regen nichts anhaben konnte.

Am Donnerstag gab Sir Pathétik zur Überraschung der Fans kurzfristig eine einmalige Show, die dem lang erwarteten Auftritt von Flo Rida auf Innu-Boden vorausging. In einer 90-minütigen Show von purer Intensität elektrisierte der Superstar die über 7.000 Zuschauer, indem er seine größten Hits zum Besten gab, manchmal inmitten der Festivalbesucher, manchmal indem er junge Leute jeglicher Herkunft einlud, mit ihm zu singen und zu tanzen, direkt auf der Bühne.

Am Freitag bestaunten die Festivalbesucher das Spektakel der leuchtenden Drohnen, die den Himmel über der Gemeinde erleuchteten. Über dem Mani-utenam formten sich bunte Bilder im Rhythmus der traditionellen Klänge und Musik. Anschließend trat Samantha Fox, einer der beliebtesten Stars der 1980er Jahre, auf der Hauptbühne auf. Sie spielte ihre Hits, darunter das beliebte Touch me, sowie neuere Stücke.

Am Samstag wurde der Himmel wieder einmal von den Klängen und Lichtern der traditionellen großen Pyromusical-Show erfüllt, die ein fester Bestandteil des Festivals ist, während Aqua Tausende von Zuschauern zum Rhythmus ihrer größten Hits tanzen ließ, darunter das berühmte Barbie girl.

Am letzten Abend zog der bekannte kanadische Sänger Bryan Adams eine historische Menge von etwa 12.000 Menschen aller Generationen zu seiner Show auf dem Innu Nikamu an. Der Künstler gab seine größten Hits zum Besten, die er speziell für ein Festivalpublikum ausgewählt hatte. Seine warme Präsenz begeisterte das Publikum während seines Auftritts.

Innu Nikamuniss

Seit den Anfängen des Festivals stehen die Kinder im Mittelpunkt. In diesem Jahr gab es weniger als einen Kilometer vom Hauptgelände des Festivals entfernt zum ersten Mal einen Familienbereich. Dort wurden traditionelle Aktivitäten, Shows, Vorträge, Verkostungen und verschiedene Möglichkeiten, die Innu-Kultur zu erleben, kostenlos angeboten.

Von der Mixbus-Bühne aus, die mitten im Herzen der Gemeinde steht, wurden kostenlose musikalische Darbietungen von lokalen Künstlern und Persönlichkeiten aus der Region und aus anderen Teilen Québecs präsentiert. An diesem Ort wurden Persönlichkeiten wie Guylaine Tanguay, Dr. Stanley Volant, die Minister Kateri Champagne-Jourdain und Ian Lafrenière, Philippe Fehmiu sowie viele andere empfangen. Die Organisation blickt bereits auf das nächste Jahr und verspricht den Festivalbesuchern ein Event, das dem diesjährigen Erlebnis in nichts nachsteht.

Über das Festival Innu Nikamu

Die Aufgabe des Innu Nikamu Festivals ist es, die Innu-Kultur durch Musik, Tanz, Gesang und Kunst zu fördern und in den Mittelpunkt zu rücken. Es soll die Innu-Gemeinschaften von Québec und Labrador sowie andere Ureinwohner und Nicht-Ureinwohner im Geiste des Austauschs und des Respekts zusammenbringen. Das Festival findet jedes Jahr im August in Mani-utenam, an der North Shore, statt. Es ist außerdem als eines der größten alkoholfreien Festivals in Kanada bekannt.

