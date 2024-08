UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 06 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), une société d’oncologie au stade clinique développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques et novateurs (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé ce jour que Bill Lundberg, M.D., Président et directeur général de Merus, fera une présentation lors de la 44e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity le mardi 13 août 2024, de 9 h à 9 h 25 (heure de l’Est).



Le webcast de la présentation sera disponible simultanément sur la page dédiée aux investisseurs du site Internet de la société. À l’issue de l’événement, la présentation archivée sera également disponible pour une durée limitée.

À propos de Merus

Merus est une société d’oncologie au stade clinique développant des anticorps humains thérapeutiques de pleine longueur bispécifiques et trispécifiques novateurs, appelés Multiclonics®. Les anticorps Multiclonics sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Les études précliniques et cliniques ont révélé qu’ils présentaient plusieurs caractéristiques similaires à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, telles qu’une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Merus, X et LinkedIn.

Multiclonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques déposées de Merus N.V.