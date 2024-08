Investeringsforeningen Multi Manager Invest suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:





Fund Name ISIN Order Book Code Nye Aktiemarkeder DK0060316685 MMINAM Nye Aktiemarkeder Akk. DK0060316768 MMINAA Globale Aktier DK0060447274 MMIGA Globale Aktier Akk. DK0060447357 MMIGAA Globale Value Aktier DK0060918498 MMIGLVAAKT Globale Value Aktier Akk. DK0060918571 MMIGLVAAKTAKK