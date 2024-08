Investeringsforeningen Sparinvest - Ophævelse af suspension

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de berørte afdelinger. De indre værdier vil blive indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelingerne ophæves hermed.



De berørte afdelinger fremgår af tabellen nendenfor.

Fund Name ISIN Order Book Code Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIMAKLA Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVAKLA Bæredygtige Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPIBDAAKKKLA INDEX Dow Jones Sustainability World KL DK0010297464 SPIDJWKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 SPIGLAMRIKL INDEX USA Growth KL DK0010298272 SPIUSGKL INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 SPIUSSKL INDEX USA Value KL DK0010298439 SPIUSVKL Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 SPIBDA Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 SPIGFA Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Bæredygtige Value Aktier KL A DK0061551546 SPIBDVAA Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMLRKLA Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA