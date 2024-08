CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 7. ELOKUUTA 2024 KLO 18.20

Cargotecin hallitus on päättänyt käynnissä olevien osakepohjaisten kannustinohjelmien oikaisemisesta jakautumisen vuoksi

Cargotec Oyj:llä on käynnissä alla luetellut osakepohjaiset kannustinohjelmat (”LTI-ohjelmat”), jotka Cargotecin 30.6.2024 rekisteröidyn osittaisjakautumisen jälkeen jatkuvat soveltuvilta osin Cargotecin ohjelmina.

22.5.2024 päivätyssä jakautumis- ja listalleottoesitteessä mainitun mukaisesti Cargotecin hallitus on päättänyt LTI-ohjelmien oikaisemisesta siten, että niiden nojalla maksettavat palkkiot maksettaisiin ainoastaan Cargotecin osakkeina.

Yllä mainittuun perustuen LTI-ohjelmien nojalla maksettavien Cargotecin B-sarjan osakkeiden asianomaiset enimmäismäärät ovat seuraavat:

Tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma (PSP) 2022–2024: 220 000 osaketta, PSP 2023–2025: 213 000 osaketta ja PSP 2024–2026: 200 000 osaketta, sitouttava osakepalkkio-ohjelma 2023–2025: 419 000 osaketta, rajoitettujen osakkeiden ohjelma (RSP) 2022–2024: 17 000 osaketta, RSP 2023–2025: 16 000 osaketta sekä RSP 2024–2026: 15 000 osaketta.

Osakkeina maksettavan palkkion lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Muutoin kuin mitä yllä on mainittu, LTI-ohjelmat jatkuvat olennaisilta osin ennen osittaisjakautumista päätetyin ehdoin.

Cargotec Oyj



Hallitus

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi