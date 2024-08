NEURONES : + 9,1% de croissance au 1er semestre 2024

INFORMATION PRESSE Nanterre, le 7 août 2024 (après Bourse)

Rubrique : C.A. 1er semestre 2024

+ 9,1% de croissance au 1er semestre 2024

en millions d’euros S1 2023 S1 2024 Croissance dont organique Chiffre d’affaires 368,7 402,4 + 9,1% + 8,2%

Réalisations

A + 8,2%, la croissance organique du premier semestre est restée soutenue.

Les progressions les plus notables concernent la Data, les projets Digitaux, le Cloud souverain et sécurisé (SecNumCloud), la Cybersécurité et les services SAP.

Le groupe s’appuie sur ses compétences Data pour identifier les cas d’usage pertinents d’Intelligence Artificielle générative (GenAI) : réponse aux besoins clients et amélioration de ses propres offres (chatbots, supervision, qualité du code, rétro-documentation…).

Le résultat opérationnel du semestre (*) s’établit à 9,2% du chiffre d’affaires.

(*) non audité et après 0,9% de charges liées aux actions gratuites.

Perspectives

Sauf conséquences imprévisibles liées à l’incertitude politico-économique actuelle, NEURONES maintient ses prévisions pour l’ensemble de l’année :

chiffre d’affaires de l’ordre de 800 M€,

résultat opérationnel d’environ 9,5%.

A propos de NEURONES

Avec 7 000 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03



jpbrutin@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net







Pièce jointe