Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 20 000 $ pour aider les personnes et les collectivités touchées par les feux de forêt en Alberta et ailleurs dans l’Ouest canadien

TORONTO, 07 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 20 000 $ pour venir en aide aux personnes et aux collectivités évacuées en raison des feux de forêt à Jasper (Alberta), et pour les efforts de secours qui seront déployés dans l’Ouest canadien cette année.



Plus de 20 000 habitants de Jasper ont reçu l’ordre d'évacuer il y a deux semaines alors que les feux de forêt qui faisaient rage dans le parc national avoisinant ont détruit un tiers de la ville pittoresque. Un pompier a tragiquement perdu la vie en combattant le feu au cours de la fin de semaine dernière.

De nombreux membres du Syndicat des Métallos dans la région de Jasper ont été touchés par l’ordre d’évacuation, tout comme de nombreuses familles et amis de membres du syndicat ailleurs au pays. Malheureusement, la situation est également désastreuse dans de nombreuses régions de l’Ouest canadien, en particulier en Colombie-Britannique, ce qui pourrait entraîner des risques dans les semaines à venir pour d’autres membres des Métallos et leurs collectivités.

Le Fonds humanitaire des Métallos répond à l’appel lancé par la Croix-Rouge canadienne en faisant un don de 10 000 $ pour aider les personnes touchées à Jasper et dans d’autres régions de l’Alberta à obtenir des secours immédiats et continus. Ce montant sera égalé par les gouvernements du Canada et de l’Alberta, ce qui permettra de tripler son impact. Un deuxième don de 10 000 $ sera fait par le FHM au fonds de secours de la Croix-Rouge pour soutenir les personnes et les collectivités touchées par les feux de forêt dans l'ensemble du pays, en particulier dans l’Ouest canadien.

« La dévastation d’une grande partie de la ville de Jasper a attiré l’attention nationale et internationale sur un phénomène qui est malheureusement trop bien connu dans de nombreuses collectivités au pays », a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur canadien du Syndicat des Métallos.

« Nous sommes fiers de soutenir des organisations telles que la Croix-Rouge canadienne qui interviennent pour sauver des vies dans des régions telles que Jasper, et de fournir des ressources pour intervenir lors de futures catastrophes alimentées par le changement climatique dans d’autres régions de l’Ouest canadien », a ajouté Marty Warren.

Toute personne souhaitant faire un don peut consulter l’appel de fonds de la Croix-Rouge canadienne pour les feux de forêt en Alberta ou le site Web de l’appel de fonds de la Croix-Rouge pour les personnes évacuées en raison des feux de forêt au Canada.



Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.





Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca