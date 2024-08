Gewinner der ersten jährlichen Stevie® Awards for Technology Excellence bekannt gegeben

FAIRFAX, Virginia, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Gewinner der 2024 (ersten jährlichen) Stevie® Awards for Technology Excellence, „die Olympiade für Technologie“, wurden heute bekannt gegeben. Mit den Auszeichnungen werden die bemerkenswerten Leistungen von Einzelpersonen, Teams und Organisationen gewürdigt, die die Zukunft der Technologie in allen Industriezweigen gestalten. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen und Organisationen weltweit – öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine.



Zu den Unternehmen, die mehrere Stevie Awards gewonnen haben, gehören Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), die Stadt Sydney, Australien (4), Gabriel Marketing Group, im Namen mehrerer ihrer Kunden (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3), und Three Rings (3).

Eine vollständige Liste der Gewinner nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/Tech.

Die Gewinner werden während eines Gala-Banketts am Montag, den 16. September im Marriott Marquis Hotel in New York City gefeiert. Eintrittskarten sind ab sofort im Verkauf erhältlich. Die Präsentationen werden live übertragen.

Für den diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 600 Nominierungen von Organisationen aus 21 Ländern und Territorien bewertet. Die Gewinner wurden anhand der durchschnittlichen Zahl der von mehr als 100 Fachleuten aus aller Welt vergebenen Punkte ermittelt, die als Juroren fungierten. Die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitsplatzes. Kategorien sind in 20 Technologie-Branchenbereiche unterteilt:

Technologie für Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Technologie für Luft- und Raumfahrttechnik

Technologie für die Landwirtschaft

Technologie für die Architekturbranche

Künstliche Intelligenz

Unterstützende Technologie

Biotechnologie

Technologie für den Geschäftsbetrieb

Kommunikationstechnologie

Bildungstechnologie

Energietechnologie

Unterhaltungstechnologie

Finanztechnologie

Technologie für den Regierungssektor

Grüne und saubere Technologie

Technologie im Gesundheitswesen

Informationstechnologie

Fertigungstechnologie

Meerestechnologie

Technologie im Verkehrs- und Transportwesen

Die Preise werden von den Stevie Awards verliehen, den Organisatoren von neun der weltweit führenden Preisverleihungen für Unternehmen, darunter die renommierten International Business Awards® und The American Business Awards®.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für herausragende Leistungen im Bereich Technologie und die Stevie Awards für Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com.

