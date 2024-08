第1回スティービー®賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie® Awards for Technology Excellence) の受賞者を発表

バージニア州フェアファックス発, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「テクノロジーのオリンピック」とも呼ばれる、2024年 (第1回) スティービー®賞テクノロジー・エクセレンスの受賞者が本日発表された。 同賞は、あらゆる業界セクターにわたってテクノロジーの未来を形作る個人、チーム、組織の顕著な業績を称えるものである。 官民、営利、非営利、規模の大小を問わず、世界中の個人および組織が参加する資格がある。



複数のスティービー賞を受賞した組織は、アマゾン/アマゾンウェブサービス (Amazon/Amazon Web Services) (9個)、IBM (5個)、オーストラリア・シドニー市 (4個)、ガブリエル・マーケティング・グループ (Gabriel Marketing Group) (複数のクライアントを代表して) (4個)、インペル (Impel) (4個)、ランドゲート (LandGate) (4個)、レノボ/レノボ・インディアPvt Ltd/レノボPCCWソリューションズ (Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/Lenovo PCCW Solutions (LPS)) (4個)、ボストンジーン (BostonGene) (3個)、シスコシステムズ (Cisco Systems Inc.)(3個)、クレバータップ (CleverTap) (3個)、グーグル (Google) (3個)、Gov2Biz Inc (3個)、マイクロヘルス (MicroHealth, LLC) (3個)、スリー・リングス (Three Rings) (3個) となっている。

カテゴリー別受賞者の完全なリストはwww.StevieAwards.com/Techを参照されたい。

受賞者は、9月16日月曜日にニューヨーク市のマリオット・マーキス・ホテルで開催されるガラ・アワード・バンケットで表彰される。 現在チケットを発売中。 表彰式の様子は、ライブストリーミングで生配信される。

今年の審査では、21の国や地域の組織から提出された、600を超える候補の中から受賞者が選ばれた。 受賞者は、審査員を務める世界中の100人以上の専門家の評価の平均スコアによって決定された。 優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場のさまざまな面での功績を評価する。 カテゴリーは、20のテクノロジー業界セクションにグループ化されている。

広告、マーケティング、広報テクノロジー

航空宇宙技術

農業技術

建築技術

人工知能

アシスティブテクノロジー

バイオテクノロジー

ビジネステクノロジー

通信技術

教育テクノロジー

エネルギー技術

エンターテインメントテクノロジー

金融テクノロジー

政府テクノロジー

グリーン・アンド・クリーンテクノロジー

ヘルスケアテクノロジー

情報技術

製造技術

海洋技術

輸送技術

この賞は、高い評価を受けている国際ビジネス大賞 (International Business Awards®) とアメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®) を含む、世界的な有数のビジネス賞を主催するスティービー賞により授与される。

スティービー賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「スティービー賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie Awards for Technology Excellence) 」、そして「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の9つのプログラムで構成されている。 スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。 同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。 スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

マーケティング担当者の問い合わせ先:

ニーナ・ムーア(Nina Moore)

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

