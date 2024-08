Pemenang dalam Anugerah Stevie® Tahunan Pertama untuk Kecemerlangan Teknologi Diumumkan

FAIRFAX, Virginia, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang dalam Anugerah Stevie® untuk Kecemerlangan Teknologi 2024 (tahun pertama), "Olimpik untuk teknologi," diumumkan hari ini. Anugerah tersebut meraikan pencapaian luar biasa daripada individu, pasukan dan organisasi yang membentuk masa depan teknologi merentasi semua sektor industri. Individu dan organisasi di seluruh dunia layak menyertai - awam dan swasta, untung dan bukan untung, besar dan kecil.



Antara organisasi dengan pelbagai kemenangan Anugerah Stevie ialah Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), Bandar Sydney, Australia (4), Gabriel Marketing Group, bagi pihak beberapa pelanggan mereka (4), Impel ( 4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3), dan Three Rings (3).

Untuk senarai penuh pemenang mengikut kategori, layari www.StevieAwards.com/Tech.

Pemenang akan diraikan semasa jamuan anugerah gala pada hari Isnin, 16 September di Hotel Marriott Marquis di Bandaraya New York. Tiket kini dijual. Penyampaian akan disiarkan secara langsung.

Lebih daripada 600 pencalonan daripada organisasi di 21 negara dan wilayah telah dinilai dalam pertandingan tahun ini. Pemenang ditentukan oleh skor purata lebih daripada 100 profesional di seluruh dunia, bertindak selaku hakim. Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat mengiktiraf pencapaian dalam banyak aspek tempat kerja. Kategori dikumpulkan dalam 20 seksyen industri teknologi:

Teknologi Pengiklanan, Pemasaran & Perhubungan Awam

Teknologi Aeroangkasa

Teknologi Pertanian

Teknologi Seni Bina

Kecerdasan Buatan

Teknologi Bantuan

Bioteknologi

Teknologi Perniagaan

Teknologi Komunikasi

Teknologi Pendidikan

Teknologi Tenaga

Teknologi Hiburan

Teknologi Kewangan

Teknologi Kerajaan

Teknologi Hijau dan Bersih

Teknologi Penjagaan Kesihatan

Teknologi Maklumat

Teknologi Pengilangan

Teknologi Marin

Teknologi Pengangkutan

Anugerah tersebut disampaikan oleh Stevie Awards, penganjur sembilan daripada rancangan anugerah perniagaan terkemuka dunia termasuk International Business Awards® dan American Business Awards® yang berprestij.

Perihal Anugerah Stevie

Anugerah Stevie dianugerahkan dalam sembilan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Cemerlang, Anugerah Stevie untuk Kecemerlangan Teknologi dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 negara. Menghormati organisasi daripada semua jenis dan saiz dan orang di belakangnya, Stevies mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com.

