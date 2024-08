ประกาศผู้ชนะรางวัล Stevie® Awards ประจำปีครั้งแรกสำหรับความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

แฟร์แฟกซ์, รัฐเวอร์จิเนีย, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้มีการประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Stevie® Awards สาขาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี "โอลิมปิกแห่งเทคโนโลยี" ปี 2024 (ประจำปีครั้งแรก) รางวัลนี้ถือเป็นการแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันโดดเด่นของบุคคล ทีมงาน และองค์กรที่กำหนดอนาคตของเทคโนโลยีในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม บุคคลและองค์กรทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน องค์กรแสวงหาผลกำไรหรือไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก



องค์กรที่ได้รับรางวัล Stevie Award หลายครั้ง ได้แก่ Amazon/Amazon Web Services (9), IBM (5), City of Sydney, Australia (4), Gabriel Marketing Group ในนามของลูกค้าหลายราย (4), Impel (4), LandGate (4), Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4), BostonGene (3), Cisco Systems Inc. (3), CleverTap (3), Google (3), Gov2Biz Inc (3), MicroHealth, LLC (3) และ Three Rings (3)

จะมีการเฉลิมฉลองให้กับผู้ชนะในงานเลี้ยงกาล่าและมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน ที่โรงแรม Marriott Marquis ในนครนิวยอร์ก บัตรเข้าร่วมมีจำหน่ายแล้วในขณะนี้ และจะมีการถ่ายทอดสดงานมอบรางวัลดังกล่าว

การเสนอชื่อเข้าชิงกว่า 600 รายการจากองค์กรใน 21 ประเทศและดินแดนต่างๆ ได้รับการประเมินในการแข่งขันในปีนี้ ผู้ชนะจะได้รับการประเมินโดยคะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คนทั่วโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน รางวัล Stevie Awards ในสาขาผู้ประกอบการดีเด่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในหลาย ๆ ด้านของสถานที่ทำงาน โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 20 ภาคส่วนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดังนี้

เทคโนโลยีด้านการโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศ

เทคโนโลยีด้านการเกษตร

เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม

ปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยีด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีด้านชีวภาพ

เทคโนโลยีด้านธุรกิจ

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

เทคโนโลยีด้านการศึกษา

เทคโนโลยีด้านพลังงาน

เทคโนโลยีด้านความบันเทิง

เทคโนโลยีด้านการเงิน

เทคโนโลยีของภาครัฐ

เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตที่สะอาด

เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ

เทคโนโลยีด้านการผลิต

เทคโนโลยีทางทะเล

เทคโนโลยีด้านการขนส่ง

รางวัลดังกล่าวนำเสนอโดย Stevie Awards ซึ่งเป็นผู้จัดงานรางวัลธุรกิจชั้นนำระดับโลก 9 รายการ รวมถึงรางวัล International Business Awards® และ American Business Awards® อันทรงเกียรติ

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards จัดขึ้นใน 9 โครงการ ได้แก่ The Asia-Pacific Stevie Awards, The German Stevie Awards, The Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, The Stevie Awards for Women in Business, The Stevie Awards for Great Employers, The Stevie Awards for Technology Excellence และ The Stevie Awards for Sales & Customer Service มีผู้ส่งรายชื่อเข้าชิงรางวัลการแข่งขัน Stevie Awards มากกว่า 12,000 รายในแต่ละปีจากองค์กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศ Stevies ยกย่องผลงานที่โดดเด่นในสถานที่ทำงานทั่วโลก โดยให้เกียรติองค์กรทุกประเภทและทุกขนาดและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www.StevieAwards.com

