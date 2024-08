第一届年度 Stevie® Awards for Technology Excellence 得奖者名单现己公布

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- “科技界的奥林匹克”2024 年首届 Stevie® Awards for Technology Excellence,于今日公布获奖名单。此奖项旨在表彰在各行业领域塑造科技未来的个人、团队和组织,庆祝他们所取得的卓越成就。全球所有个人和组织均有资格参与——上市公司和私营公司,营利和非营利组织,无论规模大小。



多次获得 Stevie 奖的组织包括 Amazon/Amazon Web Services (9 次) 、IBM (5 次)、澳大利亚悉尼市 (4 次)、Gabriel Marketing Group 代表其若干客户(4 次)、Impel (4 次)、LandGate (4 次)、Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4 次)、BostonGene (3 次)、Cisco Systems Inc. (3 次)、CleverTap (3 次)、Google (3 次)、Gov2Biz Inc (3 次)、MicroHealth, LLC (3 次) 和 Three Rings (3 次)。

如需了解各类入围者的完整名单,请访问 www.StevieAwards.com/Tech。

获奖者将于 9 月 16 日星期一,在纽约市马奎斯万豪酒店举行的盛大颁奖宴会上受到表彰。门票现已发售。颁奖仪式将进行现场直播。

在今年的角逐中,对来自 21 个国家和地区的 600 多个组织的提名进行了评审。根据全球超过 100 位专家评委评定的平均分数来评选出获奖者。Stevie “杰出雇主奖”旨在表彰得主们在职场诸多方面取得的成就。奖项类别包含 20 个技术产业领域:

广告、市场营销和公共关系技术

航空航天技术

农业技术

建筑技术

人工智能

辅助技术

生物技术

商业技术

通信技术

教育技术

能源技术

娱乐技术

金融技术

政府技术

绿色清洁技术

医疗保健技术

信息技术

制造技术

海洋技术

交通运输技术

这些奖项由 Stevie Awards颁发。Stevie Awards是九个全球顶尖商业奖典礼的组织者,包括 International Business Awards® (国际商业奖) 和 American Business Awards® (美国商业奖)。

关于 Stevie Awards

Stevie 奖分为九个项目:亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、The American Business Awards® (美国商业奖)、The International Business Awards® (国际商业奖)、Stevie 商界女性奖、Stevie 杰出雇主奖、Stevie Awards for Technology Excellence 以及 Stevie 销售与客户服务奖。每年,Stevie Awards都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevie Awards旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。如需了解 Stevie Awards的更多信息,请访问 http://www.StevieAwards.com。

营销联系人:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

如需此公告的随附照片,请访问 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b3f3c58-08af-4b42-a914-e748554576ef