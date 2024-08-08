第一屆年度 Stevie® Awards for Technology Excellence 得獎者名單現己公佈

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 獲喻為「科技界的奧運會」，2024 年度（第一屆）Stevie® Awards for Technology Excellence（史蒂夫卓越技術獎）的得獎者名單已於今天公佈。獎項表揚個人、團隊及機構在各行業領域塑造科技的未來取得卓越成就。全球所有個人和組織，不論公營和私營、牟利和非牟利及規模大小，均有資格參與其中。



當中獲得多項 Stevie Award（史蒂夫獎）的機構包括：Amazon/Amazon Web Services (9)、IBM (5)、澳洲悉尼市 (4)、代表旗下多位客戶的 Gabriel Marketing Group (4)、Impel (4)、LandGate (4)、Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4)、BostonGene (3)、Cisco Systems Inc. (3)、CleverTap (3)、Google (3)、Gov2Biz Inc (3)、MicroHealth, LLC (3)、及 Three Rings (3)。

欲按分類查閱完整的得獎者名單，請瀏覽 www.StevieAwards.com/Tech。

得獎者將於 9 月 16 日（星期一）在紐約市萬豪侯爵酒店（Marriott Marquis Hotel）舉行的頒獎晚宴上濟濟一堂。門票現已公開發售。頒獎禮過程將會現場直播。

今年的競逐中共有來自 21 個國家及地區，超過 600 個機構的提名接受了評估。得獎者由來自全球各地超過 100 位擔任評審的專業人士給予的平均分數決定。Stevie Awards for Great Employers（史蒂夫傑出僱主獎）旨在表彰在工作場所多方面的成就。類別由 20 個技術行業部分所組成：

廣告，市場營銷和公共關係技術

航空航天技術

農業技術

建築技術

人工智能

輔助技術

生物技術

商業技術

通訊技術

教育技術

能源技術

娛樂技術

金融技術

政府技術

綠色及潔淨技術

醫療保健技術

資訊技術

製造技術

海洋技術

交通運輸技術

這些獎項由 Stevie Awards 頒發。Stevie Awards 為全球九項頂尖商業頒獎典禮的主辦機構，當中包括享負盛名的 International Business Awards®（國際商務獎）及 American Business Awards®（美國商務獎）。

關於 Stevie Awards

Stevie Awards 分為九個項目：Asia-Pacific Stevie Awards（史蒂夫亞太地區獎）、German Stevie Awards（史蒂夫德國獎）、Middle East & North Africa Stevie Awards（史蒂夫中東及北非地區獎）、The American Business Awards®（美國商業獎）、The International Business Awards®（國際商業獎）、Stevie Awards for Women in Business（史蒂夫商界女性獎）、Stevie Awards for Great Employers（史蒂夫傑出僱主獎）、Stevie Awards for Technology Excellence（史蒂夫卓越技術獎）及 Stevie Awards for Sales & Customer Service（史蒂夫銷售及客戶服務獎）。Stevie Awards 每年從 70 多個國家／地區的機構收到超過 12,000 項參賽登記。Stevie Awards 對全球工作場所中的出色表現作出表揚，並向所有類型和規模的機構，以及在其背後默默耕耘的人員致敬。欲了解更多關於 Stevie Awards 的資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。

營銷聯絡人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

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