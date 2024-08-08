第一屆年度 Stevie® Awards for Technology Excellence 得獎者名單現己公佈

維珍尼亞州費爾法克斯, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 獲喻為「科技界的奧運會」，2024 年度（第一屆）Stevie® Awards for Technology Excellence（史蒂夫卓越技術獎）的得獎者名單已於今天公佈。獎項表揚個人、團隊及機構在各行業領域塑造科技的未來取得卓越成就。全球所有個人和組織，不論公營和私營、牟利和非牟利及規模大小，均有資格參與其中。
當中獲得多項 Stevie Award（史蒂夫獎）的機構包括：Amazon/Amazon Web Services (9)、IBM (5)、澳洲悉尼市 (4)、代表旗下多位客戶的 Gabriel Marketing Group (4)、Impel (4)、LandGate (4)、Lenovo/Lenovo India Pvt Ltd/ Lenovo PCCW Solutions (LPS) (4)、BostonGene (3)、Cisco Systems Inc. (3)、CleverTap (3)、Google (3)、Gov2Biz Inc (3)、MicroHealth, LLC (3)、及 Three Rings (3)。
欲按分類查閱完整的得獎者名單，請瀏覽 www.StevieAwards.com/Tech。
得獎者將於 9 月 16 日（星期一）在紐約市萬豪侯爵酒店（Marriott Marquis Hotel）舉行的頒獎晚宴上濟濟一堂。門票現已公開發售。頒獎禮過程將會現場直播。
今年的競逐中共有來自 21 個國家及地區，超過 600 個機構的提名接受了評估。得獎者由來自全球各地超過 100 位擔任評審的專業人士給予的平均分數決定。Stevie Awards for Great Employers（史蒂夫傑出僱主獎）旨在表彰在工作場所多方面的成就。類別由 20 個技術行業部分所組成：
- 廣告，市場營銷和公共關係技術
- 航空航天技術
- 農業技術
- 建築技術
- 人工智能
- 輔助技術
- 生物技術
- 商業技術
- 通訊技術
- 教育技術
- 能源技術
- 娛樂技術
- 金融技術
- 政府技術
- 綠色及潔淨技術
- 醫療保健技術
- 資訊技術
- 製造技術
- 海洋技術
- 交通運輸技術
這些獎項由 Stevie Awards 頒發。Stevie Awards 為全球九項頂尖商業頒獎典禮的主辦機構，當中包括享負盛名的 International Business Awards®（國際商務獎）及 American Business Awards®（美國商務獎）。
關於 Stevie Awards
Stevie Awards 分為九個項目：Asia-Pacific Stevie Awards（史蒂夫亞太地區獎）、German Stevie Awards（史蒂夫德國獎）、Middle East & North Africa Stevie Awards（史蒂夫中東及北非地區獎）、The American Business Awards®（美國商業獎）、The International Business Awards®（國際商業獎）、Stevie Awards for Women in Business（史蒂夫商界女性獎）、Stevie Awards for Great Employers（史蒂夫傑出僱主獎）、Stevie Awards for Technology Excellence（史蒂夫卓越技術獎）及 Stevie Awards for Sales & Customer Service（史蒂夫銷售及客戶服務獎）。Stevie Awards 每年從 70 多個國家／地區的機構收到超過 12,000 項參賽登記。Stevie Awards 對全球工作場所中的出色表現作出表揚，並向所有類型和規模的機構，以及在其背後默默耕耘的人員致敬。欲了解更多關於 Stevie Awards 的資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。
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