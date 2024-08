KBC Groupe: Résultat du deuxième trimestre: 925 millions d’euros

Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 2TR2024 1TR2024 2TR2023 1S2024 1S2023 Résultat net (en millions EUR) 925 506 966 1 431 1 848 Bénéfice de base par action (EUR) 2,25 1,18 2,29 3,44 4,37 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 519 243 576 761 875 République tchèque 244 197 276 441 461 Marchés internationaux 224 146 190 370 298 Centre de groupe -61 -80 -76 -141 215 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 53,2 54,9 51,2 53,2 51,2

























‘Nous avons enregistré un bénéfice net de 925 millions d’euros au deuxième trimestre 2024. Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus nets d’intérêts, l’augmentation des revenus nets de commissions, de solides revenus des activités d’assurance et une amélioration des revenus à la juste valeur et liés au trading, et aussi le pic saisonnier des revenus de dividendes. Les coûts ont nettement baissé, dans la mesure où l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l'exercice entier sont toujours comptabilisées au premier trimestre. Abstraction faite des taxes bancaires et d’assurance, les coûts ont progressé de 1% par rapport au trimestre précédent. Les réductions de valeur sur crédits ont augmenté par rapport au niveau très modéré du trimestre précédent, ce qui se traduit par un ratio de coût du crédit toujours très bas de 9 points de base au premier semestre 2024.



Par conséquent, en additionnant les résultats du premier et du deuxième trimestre, notre bénéfice net pour le premier semestre 2024 s'élève à 1 431 millions d'euros. À première vue, ce résultat est nettement inférieur à celui du premier semestre 2023, mais ce dernier avait bénéficié d’une plus-value non récurrente de 0,4 milliard d'euros sur la vente des portefeuilles de crédits et de dépôts irlandais. Abstraction faite de cette plus-value exceptionnelle, notre bénéfice semestriel est conforme à celui de l’année précédente.



Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance de 2% en glissement trimestriel et de 4% en rythme annuel, et une progression dans chacun des marchés clés du groupe. Les dépôts de la clientèle ont augmenté de 2% en glissement trimestriel et ont été stables en rythme annuel. La proportion de produits bancaires et d'assurance vendus par voie numérique a continué d'augmenter: basé sur une sélection de produits clés, environ 55% de nos produits bancaires et 27% de nos produits d'assurance ont été vendus par voie numérique, contre 50% et 24% il y a un an. Notre assistant numérique personnel Kate, que nous développons en permanence dans le but d'assurer un confort et un support maximal à nos clients, revêt une importance capitale dans notre transformation numérique. À ce jour, environ 4,8 millions de clients ont déjà fait appel à Kate, ce qui représente une augmentation de 40% environ par rapport à il y a un an.



Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 15,1% à la fin du mois de juin 2024. KBC Assurances affichait un solide ratio de solvabilité de 200% en vertu du cadre réglementaire Solvabilité II. Notre liquidité est restée elle aussi très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 160% et un ratio NSFR de 139%.



Pour résumer, notre performance globale au premier semestre 2024 s’est de nouveau avérée excellente.



En ce qui concerne notre programme de rachat d'actions propres, entamé en août 2023 et qui s’est terminé le 31 juillet 2024, nous avons racheté autour de 21 millions d'actions pour un montant total de 1,3 milliard d'euros. En accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons un dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2024, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2024. Nous avons en outre décidé de relever nos prévisions concernant les revenus nets d’intérêts pour l’exercice 2024 complet au chiffre approximatif de 5,5 milliards d’euros, et non plus une fourchette de 5,3 à 5,5 milliards d’euros comme initialement prévu.



Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos collaborateurs pour leur contribution au succès durable de notre groupe. Je souhaite également remercier tous nos clients, nos actionnaires et toutes les autres parties prenantes pour leur confiance et leur soutien, et les assurer que nous restons déterminés à faire figure de référence en matière de bancassurance et d’innovation sur tous nos marchés domestiques.’



Johan Thijs

Chief Executive Officer



Pièces jointes