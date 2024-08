KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal: 925 miljoen euro

KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 2KW2024 1KW2024 2KW2023 1H2024 1H2023 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 925 506 966 1 431 1 848 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,25 1,18 2,29 3,44 4,37 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 519 243 576 761 875 Tsjechië 244 197 276 441 461 Internationale Markten 224 146 190 370 298 Groepscenter -61 -80 -76 -141 215 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 53,2 54,9 51,2 53,2 51,2

























“In het tweede kwartaal van 2024 boekten we een nettowinst van 925 miljoen euro. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder gestegen nettorente-inkomsten, hogere nettoprovisie-inkomsten, solide verzekeringsinkomsten en een beter trading- en reëlewaarderesultaat, evenals de seizoenspiek in dividendinkomsten. De kosten daalden significant omdat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar altijd in het eerste kwartaal van het jaar wordt geboekt. Als we de bank- en verzekeringsheffingen buiten beschouwing laten, stegen de kosten met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal. De waardeverminderingen op kredieten stegen ten opzichte van het zeer bescheiden niveau in het vorige kwartaal, wat resulteerde in een - nog steeds - zeer lage kredietkostenratio van 9 basispunten in de eerste helft van 2024.



Als we de resultaten van het eerste en tweede kwartaal bij elkaar optellen, komt onze nettowinst voor de eerste helft van 2024 daardoor uit op 1 431 miljoen euro. Op het eerste gezicht is dat heel wat lager dan het resultaat van dezelfde periode vorig jaar, maar dat omvatte een positieve eenmalige winst van 0,4 miljard euro uit de verkoop van de Ierse krediet- en depositoportefeuilles. Rekenen we dat eenmalige element niet mee, dan ligt onze winst voor het halfjaar in de lijn van die van de eerste helft van vorig jaar.



Onze kredietportefeuille bleef groeien, met 2% kwartaal-op-kwartaal en 4% jaar-op-jaar, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's stegen met 2% kwartaal-op-kwartaal en waren stabiel jaar-op-jaar. Het aandeel digitaal verkochte bank- en verzekeringsproducten bleef stijgen: gebaseerd op een selectie van kernproducten werd ongeveer 55% van onze bank- en 27% van onze verzekeringsproducten via een digitaal kanaal verkocht. Dat was een jaar geleden nog respectievelijk 50% en 24%. In ons digitaliseringstraject is Kate, onze persoonlijke digitale assistent, van het grootste belang. We blijven Kate voortdurend verder ontwikkelen in ons streven naar maximaal gemak voor en ondersteuning van onze klanten. Tot nu toe hebben ongeveer 4,8 miljoen klanten Kate al gebruikt. Dat is ongeveer 40% meer dan een jaar geleden.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,1% eind juni 2024. De solvabiliteitsratio voor KBC Verzekeringen volgens het Solvency II-kader bedroeg 200%. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg stevig, zoals blijkt uit een LCR van 160% en een NSFR van 139%.

Samengevat was onze algemene performance in de eerste helft van 2024 opnieuw uitstekend.

Wat betreft ons programma voor inkoop van eigen aandelen, dat in augustus 2023 van start ging en op 31 juli 2024 eindigde, hebben we in totaal ongeveer 21 miljoen aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van 1,3 miljard euro. In overeenstemming met ons algemene dividendbeleid zullen we in november 2024 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2024. Verder hebben we besloten om onze verwachting voor de nettorente-inkomsten voor het boekjaar 2024 te verhogen naar ongeveer 5,5 miljard euro, terwijl we aanvankelijk mikten op 5,3 tot 5,5 miljard euro.

Ik wil al onze medewerkers oprecht bedanken voor hun bijdrage aan het voortdurende succes van onze groep. Ik wil ook al onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en innovatie in al onze thuismarkten.”



Johan Thijs

Chief Executive Officer

Bijlages