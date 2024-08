2024. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2024. aasta 6 kuu müügitulu oli 204 miljonit eurot ja puhaskasum 17,5 miljonit eurot. Teise kvartali müügitulu oli 122 miljonit ja puhaskasum 13,1 miljonit eurot. Kinnisvaraarenduse langenud mahte on kompenseerinud suurenenud ehitusteenuste müük, mis moodustas poolaasta müügitulust ligi 90%.

Arvestades üldist sentimenti ehitus- ja kinnisvaraturul, jäädi Merko Ehituse juhtkonna sõnul teise kvartali ja esimese poolaasta tulemustega rahule. Merko kontsern on muutunud turusituatsioonis hästi hakkama saanud. Poolaasta kasumlikkus on eelmise aastaga võrreldes langenud tulenevalt kinnisvaraarenduse äri osakaalu vähenemisest. Teedeehituses on tellimused drastiliselt langenud, kontsernis ei ole see liiga suure mõjuga valdkond. Kokkuvõttes on kontserni ehitusteenuse portfell endiselt tugev ja korterite müük teises kvartalis mõnevõrra kasvas. Loodetavasti on turu madalpunkt seljataga.

Erasektori vaade tulevikule ja investeerimisele on möödunud aastaga võrreldes muutunud positiivsemaks ning ehitusteenuse tellimine on mõnevõrra kasvanud. Avaliku sektori tavapäraste tellimuste puudust aitab leevendada ka kaitserajatiste ning infraehituse tellimine. Merko koduturgude käitumine on väga erinev ning jätkuvalt paistab silma Leedu oma selgelt eristuva majandust toetava käitumisega ning sellest tuleneva mäekõrguselt erineva tarbijakindluse ja erasektori investeerimisvalmidusega. Kuna turu summaarsed mahud on endiselt tippaegadest oluliselt madalamad, on konkurents pakkujate vahel tugev ja sõlmitavate lepingute marginaalid väga madalad. Endiselt on praegu hea aeg ehitusteenuse tellimiseks. Oludega kohanemine on ka kontserni otsus taanduda Norrast. Nii Norra kui põhjamaade ehitusturg tervikuna kannatab inflatsioonist tulenevate mõjude käes ja kiiret paranemist oodata ei ole.

2024. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 140 miljoni euro väärtuses ja teostamata tööde jääk kasvas poolaasta lõpuks 438 miljoni euroni. Suuremad teises kvartalis sõlmitud lepingud olid Leedus tuulepargi taristurajatiste ehitus Telšiais ja NATO väljaõppekeskuse taristute lisatööd Pabrades, Lätis Ignitise päikeseelektripargi rajamine ning Eestis Arteri kvartali ehituse lisatööd, Tallinnas Putukaväila ehitus ja teede hooldusremont.

2024. aasta teises kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis TKM Grupi logistikakeskus, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arter kvartal, kaitseväe ehitised Ämari linnakus, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp ja Rail Baltica Tõdva maanteeviaduktid. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Kelmė ja Pagėgiai rajoonides, alajaam Kelmės ning erinevate NATO väljaõppekeskuste hooned ja taristud.

Esimese kuue kuuga andis Merko ostjatele üle 120 korterit ja 9 äripinda ning investeeris arendusprojektidesse kokku 21,3 miljonit eurot. Poolaasta lõpu seisuga oli kontserni ettevõtetel valmis ja ehituses 671 müümata korterit ning 81 eelmüügiga kaetud korterit. Merko käivitas tänavu nelja uue projekti ehituse ja müügi: Veerenni uus etapp Tallinnas, Õielehe Jüris, Erminurme uus etapp Tartus ning Lucavsala Riias. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus; Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2024. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 18,3 mln eurot ja II kvartalis 13,1 mln eurot (6 kuud 2023: 20,2 mln eurot ja II kvartalis 14,1 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 9,0% (6 kuud 2023: 9,3%).

2024. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 17,5 mln eurot (6 kuud 2023: 19,4 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 13,1 mln eurot (II kvartal 2023: 13,6 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 8,6% (6 kuud 2023: 8,9%).



MÜÜGITULU

2024. aasta II kvartali müügitulu oli 122,4 mln eurot (II kvartal 2023: 141,6 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 203,6 mln eurot (6 kuud 2023: 217,3 mln eurot). 6 kuu müügitulu vähenes 6,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 57,9% (6 kuud 2023: 30,6%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. juuni 2024 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 437,5 mln eurot (30. juuni 2023: 418,2 mln eurot). 2024. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 139,5 mln eurot (6 kuud 2023: 254,8 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 129,0 mln eurot (II kvartal 2023: 84,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2024. aasta 6 kuuga müüs kontsern 120 korterit, 2023. aasta 6 kuuga 512 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2024. aasta 6 kuuga 21,3 mln eurot ning 2023. aasta samal perioodil 80,5 mln eurot. 2024. aasta II kvartalis müüdi 61 korterit, võrreldes 2023. aasta II kvartalis müüdud 367 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 10,6 mln eurot (II kvartal 2023: 61,2 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 44,2 mln eurot ning omakapital 206,5 mln eurot (49,4% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 9,8 mln eurot ning 186,0 mln eurot (51,3% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2024 oli kontserni netovõlg negatiivne 10,9 mln eurot (30. juuni 2023: positiivne 68,0 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2024.a.

6 kuud 2023.a.

6 kuud 2024.a.

II kvartal 2023.a.

II kvartal 2023.a.

12 kuud Müügitulu 203 568 217 347 122 383 141 596 466 304 Müüdud toodangu kulu (179 859) (191 528) (107 558) (125 752) (401 267) Brutokasum 23 709 25 819 14 825 15 844 65 037 Turustuskulud (2 293) (2 095) (1 225) (1 018) (4 312) Üldhalduskulud (8 630) (8 261) (4 488) (4 296) (19 423) Muud äritulud 4 393 2 778 3 069 1 961 4 171 Muud ärikulud (2 466) (147) (1 513) (85) (991) Ärikasum 14 713 18 094 10 668 12 406 44 482 Finantstulud (-kulud) 3 595 2 126 2 438 1 735 7 500 sh kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 3 655 3 819 2 087 2 539 10 220 intressikulud (1 116) (1 337) (461) (682) (2 697) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (56) (290) 134 (80) (153) muud finantstulud (-kulud) 1 112 (66) 678 (42) 130 Kasum enne maksustamist 18 308 20 220 13 106 14 141 51 982 Tulumaksukulu (863) (929) (45) (637) (6 081) Perioodi puhaskasum 17 445 19 291 13 061 13 504 45 901 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 17 479 19 450 13 052 13 570 46 048 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (34) (159) 9 (66) (147) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 24 72 (82) 19 (41) Perioodi koondkasum 17 469 19 363 12 979 13 523 45 860 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 17 501 19 490 12 975 13 580 45 993 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (32) (127) 4 (57) (133) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,99 1,10 0,74 0,77 2,60

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 44 180 9 795 77 330 Nõuded ja ettemaksed 94 401 68 627 68 754 Ettemakstud tulumaks 310 146 2 Varud 200 768 216 142 195 435 339 659 294 710 341 521 Põhivara Ühisettevõtte aktsiad või osad 22 570 15 514 21 915 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 20 057 21 457 24 490 Edasilükkunud tulumaksuvara 6 077 1 044 3 298 Kinnisvarainvesteeringud 12 674 11 435 16 823 Materiaalne põhivara 16 648 17 640 16 613 Immateriaalne põhivara 488 582 520 78 594 67 752 83 739 VARAD KOKKU 418 253 362 462 425 260 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 5 840 39 783 19 673 Võlad ja ettemaksed 153 595 83 889 133 898 Tulumaksukohustus 5 971 1 419 4 260 Lühiajalised eraldised 12 301 9 805 10 451 177 707 134 896 168 282 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 27 426 37 965 35 142 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 626 1 774 4 441 Muud pikaajalised võlad 5 135 2 472 5 495 34 187 42 211 45 078 KOHUSTUSED KOKKU 211 894 177 107 213 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus (187) (622) (155) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (816) (743) (838) Jaotamata kasum 198 640 177 998 204 171 206 546 185 977 212 055 OMAKAPITAL KOKKU 206 359 185 355 211 900 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 418 253 362 462 425 260

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel ( group.merko.ee ).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.

Manus