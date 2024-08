ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2024

Lochem, 8 augustus 2024

Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2024

Autonome stijging volumes en sterke groei winstgevendheid

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers:

“De positieve trends van het eerste kwartaal hebben zich doorgezet, waarbij ook in het tweede kwartaal een aanzienlijke stijging van de winstgevendheid is gerealiseerd. We hebben in dit eerste halfjaar onze marktposities versterkt, wat resulteert in een tevredenstellende volumeontwikkeling. De juiste product- en marktkeuzes liggen hieraan ten grondslag en onze lokale aanpak wordt gewaardeerd door klanten. De integratie van Piast in Polen, begin dit jaar overgenomen, ligt goed op schema en we zijn tevreden over de prestaties. Ook zijn we content met de aangekondigde voorgenomen acquisitie van Van Triest Veevoeders, gespecialiseerd in reststromen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hiermee een steeds belangrijkere rol kunnen spelen in het bieden van duurzame voeroplossingen. Met deze overname zetten we vol in op een markt met duidelijke groeipotentie. Ik ben trots op deze sterke prestatie in het eerste halfjaar en de bijdrage die iedereen binnen ForFarmers hieraan geleverd heeft. Ondanks de macro-economische en (geo)politieke onzekerheid hebben we vertrouwen in de toekomst.”

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

ForFarmers, Floor van Maaren: floor.vanmaaren@forfarmers.eu of +31 (0)573 28 88 00

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.400 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.