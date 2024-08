EfTEN United Property Fund’i 2024. aasta I poolaasta ja II kvartali auditeerimata majandustulemused

2024. aasta II kvartalis teenis EfTEN United Property Fund (edaspidi Fond) 307 tuhat eurot puhaskasumit (2023 II kvartal: 37 tuhat eurot puhaskahjumit). Fondi tulud kasvasid aastaga 8 tuhandelt eurolt 355 tuhande euroni. 2024. aasta I poolaastal teenis Fond 401 tuhat eurot puhaskasumit (2023 I poolaasta: 71 tuhat eurot puhaskahjumit).

Fondi varade maht on 30.06.2024 seisuga 26 411 tuhat eurot (31.12.2023: 26 259 tuhat eurot), millest 2024. aasta juuni lõpu seisuga moodustavad 70,0% pikaajalised investeeringud (31.12.2023: 68,6%).

2024. aasta II kvartalis jätkus Balti riikide kinnisvaraturu stabiliseerumine ning ilmnesid esimesed märgid tehingute aktiivsuse kasvust. Eelkõige on selle taga euro intressimäärade alanemine (6 kuu EURIBOR langes poolaastaga pea 20 baaspunkti võrra), mis on üle mitme aasta taas vähendamas sektori laenukapitali kulu.

Kõige selgemalt on aktiveerumise märke näha elukondliku kinnisvara sektoris, kus EfTEN United Property Fund’i poolt rahastatavas Uus-Järveküla arendusprojektis sõlmiti II kvartalis rekordarv uusi müügilepinguid. Juuni lõpu seisuga on klientide poolt ostetud või broneeritud pea 60% elurajooni lõplikust arendusmahust. Samas püsib ehitusturg veel vaiksena ning ehitushindade kasvuks hetkel suurem surve puudub. See võimaldas I poolaasta lõpus soodsatel tingimustel alustada Uus-Järveküla elurajoonis kolmanda etapi, mille raames valmib 18 ridamaja boksi, arendamist.

Kuigi ärikinnisvara segmendis püsib tehinguaktiivses veel suhteliselt madalal, on teatavaid taastumise märke näha ka seal. Turuaktiivsuse paranemise jätkumisele lisab kindlustunnet asjaolu, et omanikud on müügihinna ootusi võrreldes paari aasta taguse perioodiga allapoole korrigeerimas. Sellises keskkonnas on EfTEN United Property Fund’i eesmärgiks 2024. aasta II poolel suurem osa portfellist rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse ära investeerida. Lisaks plaanib fond alusfondidest ja intressidena laekuvatest tuludest teha selle aasta teise väljamakse.

Koondkasumiaruanne

II kvartal 6 kuud 2024 2023 2024 2023 € tuhandetes TULUD Intressitulu 159 135 310 241 Dividenditulud 238 329 260 352 Muud finantstulud 0 0 5 0 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -42 -456 -65 -529 Tütarettevõtetelt 8 -104 -140 -76 Alusfondidelt -50 -352 75 -453 Tulud kokku 355 8 510 64 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -28 -27 -56 -54 Fondi administreerimise kulud -10 -6 -16 -18 Muud tegevuskulud -10 -12 -37 -63 Tegevuskulud kokku -48 -45 -109 -135 Ärikasum/ -kahjum 307 -37 401 -71 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum 307 -37 401 -71 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,12 -0,01 0,16 -0,03

Finantsseisundi aruanne

30.06.2024 31.12.2023 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 5 500 5 731 Lühiajalised hoiused 1 563 1 795 Muud nõuded ja viitlaekumised 862 711 Käibevarad kokku 7 925 8 237 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 12 818 12 354 Investeeringud tütarettevõtjatesse 914 1 054 Alusfondidesse 11 904 11 300 Antud laenud 5 668 5 668 Põhivarad kokku 18 486 18 022 VARAD KOKKU 26 411 26 259 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 13 3 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 13 3 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 398 26 256 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 411 26 259



EfTEN United Property Fund 2024. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemused on lisatud käesolevale teatele ja leitavad Fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/



