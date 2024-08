Calibre Scientific erwirbt ACEFESA, einen Anbieter von Laborverbrauchsmaterialien und -geräten in Spanien

LOS ANGELES, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von ACEFE, S.A.U. („ACEFESA“ oder das „Unternehmen“) bekannt zu geben. ACEFE ist ein in Barcelona ansässiger Lieferant von Laborverbrauchsmaterialien und -geräten für die Biotechnologie-, Molekularbiologie-, Pharma- und Veterinärindustrie. ACEFESA ist die fünfte Akquisition von Calibre Scientific in Spanien, mit der das Unternehmen seine Präsenz und sein Produktportfolio auf der Iberischen Halbinsel weiter ausbaut.



Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Produktportfolio mit mehr als 200.000 Artikeln, darunter Trennsysteme, Reagenzien, Behälter, Laborhygieneprodukte sowie volumetrische, optische, Pump- und Temperaturkontrollgeräte. ACEFESA ist vor allem für seine Filtersysteme bekannt, für die das Unternehmen eine Vielzahl von Produkten anbietet, die sich an ein breites Spektrum von Kunden und Endmärkten richten.

Mit dieser Akquisition baut Calibre Scientific seine Vertriebspräsenz auf der Iberischen Halbinsel weiter aus und erweitert sein Portfolio um eine Reihe komplementärer Produkte in Bereichen wie Mikro- und Ultrafiltration, Mikrobiologie, Molekularbiologie und Blotting sowie Umwelt. „Diese Übernahme bekräftigt das anhaltende Engagement von Calibre Scientific auf dem iberischen Markt“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Die Integration der technischen Expertise und des umfangreichen Produktangebots von ACEFESA ermöglicht es uns, unseren Kunden in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen eine immer umfassendere Lösung anzubieten.“

„Der Beitritt zu Calibre Scientific eröffnet ACEFESA neue Möglichkeiten, unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Kunden besser zu bedienen“, erklärt Paul McDonough, Managing Director von ACEFESA. „Wir freuen uns darauf, das globale Netzwerk und die Ressourcen von Calibre Scientific zu nutzen, um weiterhin außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Geräten, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Unsere globale Reichweite erstreckt sich auf mehr als 175 Länder, so dass wir Kunden in der ganzen Welt unterstützen können. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.