Calibre Scientific acquiert ACEFESA, un fournisseur de consommables et d’équipements de laboratoire en Espagne

LOS ANGELES, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’ACEFE, S.A.U. (« ACEFESA » ou la « Société »), un distributeur de consommables et d’équipements de laboratoire basé à Barcelone pour les industries de la biotechnologie, de la biologie moléculaire, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. ACEFESA est la cinquième acquisition de Calibre Scientific en Espagne, ce qui vient renforcer sa présence et son portefeuille de produits dans la péninsule ibérique.



L’entreprise propose un portefeuille de produits très diversifié comprenant plus de 200 000 références, notamment des systèmes de séparation, des réactifs, des conteneurs, des produits d’hygiène de laboratoire ainsi que des équipements volumétriques, optiques, de pompage et de contrôle de la température, entre autres. ACEFESA est particulièrement connue pour ses systèmes de filtration pour lesquels elle offre une grande variété de produits qui s’adressent à un large éventail de clients et de marchés finaux.

Grâce à cette acquisition, Calibre Scientific développe son réseau de distribution dans la péninsule ibérique et élargit son portefeuille avec une gamme de produits complémentaires dans des domaines tels que la microfiltration et l’ultrafiltration, la microbiologie, la biologie moléculaire et le blotting, ainsi que l’environnement. « Cette acquisition confirme l’engagement continu de Calibre Scientific sur le marché ibérique », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « L’intégration de l’expertise technique d’ACEFESA et de sa vaste gamme de produits nous permet d’offrir une solution de plus en plus complète à nos clients dans divers secteurs scientifiques et industriels. »

« En rejoignant Calibre Scientific, ACEFESA se voit offrir de nouvelles opportunités d’étendre sa portée et de mieux servir ses clients », a précisé Paul McDonough, directeur général d’ACEFESA. « Nous sommes ravis de profiter du réseau mondial et des ressources de Calibre Scientific pour continuer à fournir des produits et des services exceptionnels. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d’outils, d’instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d’un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic, qui bénéficient d’une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre empreinte mondiale couvre plus de 175 pays, desservant ainsi nos clients du monde entier. Calibre Scientific, dont le siège social se situe à Los Angeles, en Californie, continue d’élargir sa gamme de produits ainsi que sa présence mondiale auprès des laboratoires dans un large éventail de secteurs verticaux et géographiques.