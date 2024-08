Rapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2024

Sammanfattning



Elproduktionen uppgick till 456 GWh under rapporteringsperioden, vilket motsvarade en ökning med över 20 procent jämfört med 378 GWh under samma period föregående år, och var cirka 10 procent lägre än förväntat främst på grund av låga vindhastigheter under rapporteringsperioden.

Försäljningen av Leikanger vattenkraftverk som genomfördes i april 2024 för 53 MEUR stärkte balansräkningen väsentligt och bidrog till en reducerad proportionell nettoskuld om 46 MEUR. Detta tillsammans med den revolverande kreditfaciliteten om 170 MEUR ger bolaget ett betydande likviditetsutrymme.

Bolaget förvärvade en portfölj om 500 MW sol- och batterilagringsprojekt i tidigt stadie från en av de största markägarna i Sverige, och fortsatte arbetet med att vidareutveckla projekt inom den befintliga 40 GW projektportföljen mot tillståndsfasen.





Konsoliderade resultat - 6 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MEUR, och försäljningen av Leikanger vattenkraftverk påverkade kassaflöde från investeringar positivt med 49,1 MEUR.





Proportionella resultat - 6 månader

Realiserat elpris uppgick till 42 EUR per MWh, vilket i kombination med försäljningen av Leikanger vattenkraftverk resulterade i en proportionell EBITDA om 11,8 MEUR.





Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.









Belopp i MEUR 1 jan 2024-

30 jun 2024

6 månader 1 apr 2024-

30 jun 2023

3 månader 1 jan 2023-

30 jun 2023

6 månader 1 apr 2023-

30 jun 2023

3 månader 1 jan 2023-

31 dec 2023

12 månader Konsoliderade resultat Intäkter 17,0 4,7 17,3 5,9 28,0 EBITDA 8,0 4,9 2,5 -2,1 -5,1 Rörelseresultat (EBIT) 0,1 1,1 -3,2 -4,8 -17,0 Resultat 4,4 7,0 -7,9 -7,9 -7,6 Resultat per aktie – EUR 0,02 0,02 -0,03 -0,03 -0,03 Resultat per aktie efter utspädning – EUR 0,02 0,02 -0,03 -0,03 -0,03 Proportionella resultat1 Elproduktion (GWh) 456 182 378 164 765 Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 42 31 61 54 47 Intäkter 19,1 5,6 23,0 9,0 36,2 EBITDA 11,8 6,7 8,3 1,6 5,3 Rörelseresultat (EBIT) 2,0 2,0 0,4 -2,2 -11,0

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q2 2024.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB

”Bolaget har levererat goda operativa resultat under rapporteringsperioden, med hög drifttillgänglighet för tillgångarna och kostnader i linje med prognos. Intäkterna var däremot lägre än väntat, på grund av lägre elpriser under kvartalet. Balansräkningen stärktes betydligt i och med försäljningen av Leikanger vattenkraftverk i april, vilket har ökat vårt likviditetsutrymme och därmed även ökat vår kapacitet att finansiera framtida förvärv och tillväxt. Vår proportionella elproduktion uppgick till 456 GWh för rapporteringsperioden, vilket var lägre än väntat främst på grund av vindförhållanden som understeg genomsnittet, men representerade samtidigt en ökning med över 20 procent jämfört med samma period förra året. Med anledning av vindförhållandena under det första halvåret förväntar vi oss nu en uppskattad elproduktion för helåret 2024 på mellan 900 och 1 000 GWh beroende på hur vindförhållandena kommer att se ut under det andra halvåret. Vi fortsatte att leverera enligt vår tillväxtstrategi för egenutvecklade projekt genom att lägga till fler projekt och öka kapaciteten i vår pipeline. Vårt första storskaliga projekt närmar sig nu tillståndsfasen.

Vi ser förbättrade förutsättningar på marknaden för företagsförvärv inom förnybar energi, där förväntningarna från köpare och säljare börjar närma sig varandra. Försäljningen av Leikanger vattenkraftverk och förvärvet av ytterligare andelar i vindkraftsparken Stugyl i elprisområde SE3 under kvartalet är bra exempel på hur vi drar nytta av gynnsamma marknads-förhållanden när de uppkommer, både som säljare och köpare. Vi ser nu en allt tydligare konsolidering i vår sektor, med flera börsnoterade bolag som köps upp av private equity-företag till väsentligt högre värderingar än vad de haft på börsen. Detta tydliggör ännu en gång den diskrepans som finns mellan aktiekursen och värderingen av de underliggande tillgångarna hos många börsnoterade företag inom förnybar energi. Det finns också en diskrepans mellan de elpriser som uppnåddes under det andra kvartalet 2024, och den nivå som de behöver ligga på för att täcka kostnaden för investeringar i ny kapacitet, vare sig det gäller förnybar energi eller geotermi. Jag tror att elpriserna kommer att stiga till högre nivåer än vad vi har sett hittills i år, vilket kommer att vara nödvändigt för att inte investeringarna i ny kapacitet ska minska och bromsa energiomställningen ytterligare.

Framsteg för vår utvecklingsportfölj

Vi har gjort framsteg i arbetet med vår portfölj med storskaliga egenutvecklade projekt och våra första projekt närmar sig nu viktiga milstolpar. Under de senaste 18 månaderna har vi fokuserat på att skapa nya projekt från grunden och byggt upp en plattform bestående av 40 GW projekt inom landbaserad vindkraft, solenergi och batterilagring. I linje med vår strategi, lägger vi nu mer kraft på att vidareutveckla våra befintliga projektmöjligheter i Storbritannien och Tyskland, där våra första projekt förväntas nå tillståndsfasen under det andra halvåret 2024. Efterfrågan på storskaliga projekt fortsätter att vara hög inom förnybar energi, och vi ser ett fortsatt starkt stöd från myndigheter och god aptit från investerare för den typ av projekt som vi utvecklar. Detta förstärks ytterligare i och med den nyvalda regeringen i Storbritanniens etablering av ett statsägt bolag inom förnybar energi och deras uttalade mål om att tredubbla den installerade solenergikapaciteten i Storbritannien till 2030. I Norden har vi ökat vår portfölj av egenutvecklade projekt till över 1 GW genom förvärvet av en 500 MW portfölj av egenutvecklade projekt från en av Sveriges största markägare. Transaktionen gör att vi kan börja utveckla sol- och batteriprojekt i elprisområdena SE2 och SE3, och den ger oss även en strategisk tillgång till ytterligare markområden.

Stark balansräkning

Våra finansiella resultat påverkades positivt av försäljningen av Leikanger vattenkraftverk i april för 53 MEUR, vilket stärker vår balansräkning betydligt och ger oss ett likviditetsutrymme om mer än 120 MEUR för att finansiera förvärv och tillväxt. Proportionella intäkter och övriga intäkter uppgick till 16,4 MEUR för det andra kvartalet, vilket inkluderade vinsten från försäljningen av Leikanger. Försäljningen bidrog vidare till en proportionell EBITDA om 6,7 MEUR för det andra kvartalet och 11,8 MEUR för rapporteringsperioden.

Positionerade för tillväxt

Vi levererade bra operativa resultat under det första halvåret och med en balansräkning som stärkts ytterligare genom försäljningen av Leikanger vattenkraftverk kan vi fortsätta att jaga värdeskapande möjligheter. Vi fortsätter att utöka vår projektportfölj och förväntar oss att våra första projekt kommer att uppnå viktiga milstolpar under det andra halvåret, då vi har som målsättning att påbörja försäljningsprocessen av dessa. Jag ser fram emot att uppdatera er om våra framsteg under de kommande kvartalen och jag vill tacka er alla för ert fortsatta stöd och för att ni följer med oss på vår tillväxtresa.”

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.





Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

