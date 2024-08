KALMAR OYJ, TAMMI–KESÄKUUN 2024 PUOLIVUOSIKATSAUS, 8.8.2024 KLO 9.20

Kalmarin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024: Kannattavuus jatkui vankkana

Cargotecin jakautuminen ja Kalmarin listautuminen saatettiin onnistuneesti päätökseen

Saadut tilaukset 375 (437) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä, kysyntä jatkunut vakaana

Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 925 (1,281) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 25 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä ja oli 417 (552) miljoonaa euroa toisella neljänneksellä

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän osuus liikevaihdosta oli 40 (33) prosenttia toisella neljänneksellä

tuoteryhmän osuus liikevaihdosta oli 40 (33) prosenttia toisella neljänneksellä Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 12,6 (13,0) prosenttia toisella neljänneksellä, osoittaen vankkaa kannattavuutta

Kalmarin raportointisegmentit ovat Laitteet ja Palvelut. Laitteet-segmentin saadut tilaukset toisella neljänneksellä olivat 238 (302) miljoonaa euroa ja Palvelut-segmentin 137 (135) miljoonaa euroa

Kalmar suunnittelee saavuttavansa noin 50 miljoonan euron bruttoparannukset tehokkuudessa vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä on linjassa aiemmin ilmoitetun 15 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin tavoitteen saavuttamisen kanssa vuoteen 2028 mennessä.

Huhti–kesäkuu 2024 lyhyesti: Kannattavuus jatkui vankkana ja Kalmarin listautuminen onnistuneesti saatettu päätökseen

Saadut tilaukset laskivat 14 prosenttia ja olivat 375 (437) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 925 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 25 prosenttia ja oli 417 (552) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 7 prosenttia ja oli 168 (181) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 36 (72) miljoonaa euroa eli 8,6 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -16 (0) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 27 prosenttia ja oli 52 (72) miljoonaa euroa eli 12,6 (13,0) prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 11 (-1) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 31 (56) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,87) euroa2.

Tammi–kesäkuu 2024 lyhyesti: Vankka kannattavuus ja vakaa kysyntä

Saadut tilaukset laskivat 14 prosenttia ja olivat 777 (908) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 925 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 17 prosenttia ja oli 856 (1 037) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 40 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 1 prosenttia ja oli 344 (341) miljoonaa euroa)

Liikevoitto oli 82 (128) miljoonaa euroa eli 9,5 (12,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -25 (0) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 17 prosenttia ja oli 106 (128) miljoonaa euroa eli 12,4 (12,3) prosenttia liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 113 (-3) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 65 (101) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,01 (1,57) euroa.2

Vuoden 2024 näkymät ennallaan

Kalmarin 1.7.2024 julkaiseman pörssitiedotteen mukaan Kalmarin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin itsenäisenä yhtiönä arvioidaan olevan yli 11 prosenttia vuonna 2024.

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili. Kalmarin toimiala ja asiakkaat kohtaavat erilaisista megatrendeistä lähtöisin olevia paineita, jotka kiihdyttävät koko alan uudistumista. Kalmar tekee töitä ratkaistakseen asiakkaiden kohtaamia haasteita, joista merkittävimpiä ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoimapula

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin haasteisiin Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa sekä kuljettaja-avusteisissa ja autonomisissa laitteissa luoden lisäarvoa asiakkaille

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen kasvun ja tuottavuuden edistämisellä Kalmarin laitekannasta saatavalla suuremmalla varaosien tilausten markkinaosuudella, kasvattamalla toistuvan liiketoiminnan osuutta palvelusopimuksilla sekä elinkaaren lisäarvon luomisella asiakkaille älykkään palvelutarjooman avulla

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille.





Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella; 3

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde.





Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän puolivuosikatsauksen taloudelliset tiedot on esitetty toteutuneiden Kalmar-konsernin lukujen mukaisesti taseen 30.6.2024 osalta. Aiempien kausien taseet on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Konsernin tuloslaskelma on carve-out perusteinen kaikilta esitettäviltä kausilta. Toteutuneiden lukujen ja carve-out periaatteiden eroavuudet vaikuttavat tiettyjen avainlukujen esittämiseen. Oman pääoman, korollisten velkojen ja korollisten nettovelkojen perusteella laskettavat tunnusluvut on esitetty ainoastaan 30.6.2024 tilanteesta, koska aikaisempien carve-out perusteisesti esitettyjen kausien tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Osakelukumäärien perusteella esitettävien tunnuslukujen laskennassa on käytetty 1.7.2024 listautumishetkellä olevaa osakelukumäärää kaikille esitettäville kausille. Avainlukuja, jotka perustuvat markkina-arvoon tai kaupankäyntimääriin ei ole esitetty 1.7.2024 edeltävältä ajalta.

Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen esitetyiltä tilikausilta eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä.. Carve-out laadintaperiaateet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Saadut tilaukset 375 437 -14 % 777 908 -14 % 1 705 Tilauskanta kauden lopussa 925 1 281 -28 % 925 1 281 -28 % 1 024 Liikevaihto 417 552 -25 % 856 1 037 -17 % 2 050 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 168 181 -7 % 344 341 1 % 718 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 40 % 33 % 40 % 33 % 35 % Liikevoitto 35,9 71,6 -50 % 81,6 127,5 -36 % 240,2 Liikevoitto, % 8,6 % 13,0 % 9,5 % 12,3 % 11,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 52,3 71,6 -27 % 106,3 127,9 -17 % 254,7 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,6 % 13,0 % 12,4 % 12,3 % 12,4 % Tulos ennen veroja 39,7 71,4 -44 % 87,5 127,0 -31 % 241,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 11,3 -1,5 > 100 % 113,0 -3,5 > 100 % 256,8 Kauden tulos 31,2 55,8 -44 % 64,7 100,7 -36 % 193,8 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,49 0,87 -44 % 1,01 1,57 -36 % 3,01 Korollinen nettovelka kauden lopussa 157 -173 > 100 % 157 -173 > 100 % -123 Nettovelkaantumisaste, % 27,3 % n/a 27,3 % n/a n/a Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,6 n/a 0,6 n/a n/a Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 20,2 % 22,7 % 20,2 % 22,7 % 24,4 % Henkilöstö kauden lopussa 5 198 5 170 1 % 5 198 5 170 1 % 4 991 * Perustuu osakemäärään Kalmar Oyj:n listautumishetkellä 1.7.2024 ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu perustuen Kalmar Oyj:n 1.7.2024 tapahtuneen listautumishetken osakemäärän perusteella kaikille esitetyille kausille. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 30.6.2024 tiedoilla, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot ei kuvasta yhtiön pääomarakennetta eikä Kalmar-konsernin rahoitusta.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen: Kannattavuus jatkui vankkana ja Kalmarin listautuminen onnistuneesti saatettu päätökseen

Olen ylpeä voidessani esitellä uuden, pörssilistatun Kalmarin ensimmäiset taloudelliset tulokset. Tämä vuosineljännes on Kalmarille merkkipaalu, sillä Cargotecin jakautuminen toteutettiin kesäkuun lopussa, jota seurasi Kalmarin onnistunut listautuminen Nasdaq Helsingin päälistalle 1. heinäkuuta 2024. Tämä merkittävä virstanpylväs ei ole vain uusi luku matkallamme, vaan myös mahdollisuus vahvistaa sitoutumistamme lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme, kumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme. Juhlimme tätä merkkipaalua yhdessä uudessa pääkonttorissamme Helsingin Ruoholahdessa sekä kaikissa toimipisteissämme ympäri maailmaa.

Aloittaessamme Kalmarin uutta aikakautta, meillä on ilo raportoida vakaasta toisesta vuosineljänneksestä, jossa korostui kannattavuuden jatkuminen vankkana. Kysyntä oli kuitenkin vaihtelevaa, ja erityisesti Pohjois-Amerikan jakeluasiakassegmentissä oli havaittavissa pehmeyttä ja lisäksi päätöksenteossa oli viiveitä suurimpien tilausten osalta. Saadut tilauksemme olivat 375 miljoonaa euroa ja laskivat 14 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kysynnän jatkuttua vakaana. Liikevaihto laski 25 prosenttia edellisvuodesta ja oli 417 miljoonaa euroa, mihin vaikuttivat markkinoiden hitaampi aktiviteetti ja pienempi tilauskanta. Palvelut-segmentin liikevaihto pysyi vakaampana kuin laitteet-segmentin, osoittaen resilienssiä. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 12,6 prosenttia, mikä kuvastaa vankkaa kannattavuutta, johtuen pääasiassa hyvästä liiketoiminnan suorituskyvystä ja jo alhaisempaan liikevaihtoon mukautetusta kustannusrakenteesta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 52,3 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja tammi-kesäkuussa oli 113,0 miljoonaa euroa. Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 0,6, mikä antaa meille erinomaisen perustan tulevaisuudelle.

Kalmarin vahvuus piilee globaalissa johtavassa asemassamme, kriittisen tärkeällä raskaan materiaalinkäsittelyn markkinalla ja kyvyssämme luoda asiakkaille lisäarvoa. Olemme rakentaneet luotettavan maineen toimimalla läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toimittamalla jatkuvasti ratkaisuja, jotka edesauttavat heitä toiminnassaan. Osoitus tästä luottamuksesta on se, että olemme säilyttäneet kaikki 20 suurinta asiakastamme vuodesta 2016 lähtien.

Toukokuussa 2024 Kalmar Oyj julkisti osana jakautumis- ja listalleottoesitettä uuden strategiansa ja suunnitelmansa kohti kestävää ja kannattavaa kasvua. Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen on tärkeä askel kohti Kalmarin pitkän aikavälin tavoitteita. Yksityiskohtainen suunnittelu on edennyt, ja Kalmar suunnittelee saavuttavansa noin 50 miljoonan euron bruttoparannukset tehokkuudessa vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä on linjassa aiemmin ilmoitetun 15 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin tavoitteen saavuttamisen kanssa vuoteen 2028 mennessä. Nämä toimenpiteet mahdollistavat investoinnit kestäviin innovaatioihin ja palveluiden kasvuun. Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät liiketoiminnan ja operatiivisen suorituskyvyn parantamiseen, kuten aktiiviseen hinnoittelun hallintaan, toimitusketjun ja prosessien optimointiin sekä jatkuvaan keskittymiseen kilpailukykyiseen toimintakustannusten tasoon ja nopeampaan päätöksentekoon.

Hallitsemalla jatkuvasti portfoliotamme ja toteuttamalla kaupallisia ja operatiivisia erinomaisuusaloitteita pyrimme parantamaan tehokkuutta ja saavuttamaan luokkansa parhaan suorituskyvyn. Tämä keskittyminen on mahdollistanut meille markkinoita nopeamman kasvun viime vuosina, mikä tukee korkeampaa kannattavuutta ja vahvaa pääoman tuottoa (ROCE).

Kun katsomme tulevaisuuteen, strategiamme on selkeä: ajaa kestävää kasvua johtamalla toimialaa kohti laajempaa sähköistämistä, kiihdyttää palvelukasvua ja edistää liiketoiminnan suoriutumiskykyä. Toisella neljänneksellä noin 40 prosenttia kokonaisliikevaihtomme arvosta oli peräisin ekoratkaisujen tuoteryhmästämme, mikä korostaa sitoutumistamme kestävään innovointiin. Laaja ja aktiivinen 65 000 laitteen asennettu kantamme maailmanlaajuisesti tarjoaa vankan perustan merkittävälle palvelukasvulle, jota innovoivat tarjontamme tukevat.

Kalmarin menestyksen ytimessä on omistautunut ja lahjakas tiimimme, joka koostuu noin 5 200 työntekijästä maailmanlaajuisesti. Heidän sitoutumisensa, asiantuntemuksensa ja innovaationsa ohjaavat edistymistämme ja erottavat meidät toimialalla. Kiitos jokaiselle teistä kovasta työstä ja sitoutumisesta Kalmarin menestykseen.

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko on luonut vankan perustan tulevaisuudellemme itsenäisenä yrityksenä. Tärkeä virstanpylväs on saavutettu, ja haluan kiittää kaikkia kollegoitamme fantastisesta työstä tähän asti. Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa kaikki osakkeenomistajat tervetulleiksi. Itsenäisenä yrityksenä olemme täysin sitoutuneita toteuttamaan kasvustrategiamme ja keskittymään pääoman kohdentamiseen Kalmarin ja osakkeenomistajiemme parhaaksi.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 238 302 -21 % 485 631 -23 % 1 167 Palvelut 137 135 2 % 292 277 5 % 538 Muut 0 0 0 0 0 Yhteensä 375 437 -14 % 777 908 -14 % 1 705

Tilauskanta

MEUR 30.6.2024 31.12.2023 Muutos Carve-out Laitteet 809 928 -13 % Palvelut 110 90 22 % Muut 5 7 -18 % Yhteensä 925 1 024 -10 %

Liikevaihto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 279 390 -28 % 582 729 -20 % 1 442 Palvelut 139 142 -2 % 275 287 -4 % 567 Muut 0 20 < -100% 0 21 < -100% 41 Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 0 Yhteensä 417 552 -25 % 856 1 037 -17 % 2 050



Liikevoitto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 36,4 56,8 -36 % 75,7 100,7 -25 % 201,8 Palvelut 24,0 25,6 -6 % 46,8 52,6 -11 % 95,6 Muut -24,6 -10,8 < -100% -40,8 -25,8 -58 % -57,2 Yhteensä 35,9 71,6 -50 % 81,6 127,5 -36 % 240,2

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Carve-out Laitteet 36,4 56,8 -36 % 75,7 100,7 -25 % 201,8 Palvelut 24,0 25,6 -6 % 46,8 52,6 -11 % 95,6 Muut -8,1 -10,8 25 % -16,2 -25,4 36 % -42,7 Yhteensä 52,3 71,6 -27 % 106,3 127,9 -17 % 254,7

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

MEUR Q2/24 Q2/23 Muutos Q1–Q2/24 Q1–Q2/23 Muutos 2023 Carve-out Carve-out %-yksikkö Carve-out Carve-out %-yksikkö Carve-out Laitteet 13,1 % 14,6 % -1,5 13,0 % 13,8 % -0,8 14,0 % Palvelut 17,3 % 18,1 % -0,8 17,0 % 18,3 % -1,3 16,9 % Muut n/a n/a n/a n/a n/a Yhteensä 12,6 % 13,0 % -0,4 12,4 % 12,3 % 0,1 12,4 %

