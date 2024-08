Aspo Oyj

Pörssitiedote

8.8.2024 klo 9:45

Korjaustiedote: Aspon uudet taloudelliset avainluvut

Aspo Oyj korjaa 26.6.2024 klo 8.50 julkistettua pörssitiedotetta. Avainlukuja on korjattu muutamien virheiden sekä pyöristysoikaisujen vuoksi. Tarkkuuden parantamiseksi korjatut tunnusluvut on laskettu ilman pyöristyksiä, minkä vuoksi ne saattavat poiketa aiempina vuosina julkaistuista tunnusluvuista. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

Aspo on uudistanut taloudelliset avainlukunsa vastaamaan päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, jotka julkaistiin 14. toukokuuta 2024 Aspon pääomamarkkinapäivänä.

Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaa ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella muita yleisesti käytettyjä avainlukuja, jotka on johdettu pääasiassa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset avainluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa Aspon tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laadintaperiaatteita ei ole määritelty IFRS-standardeissa tai muissa sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa. Ne eivät myöskään korvaa IFRS:n edellyttämiä tunnuslukuja. Näistä syistä johtuen ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa. Aspon julkaisemien vaihtoehtoisten avainlukujen tarkoituksena on antaa syvempi näkemys Aspon liiketoimintasegmenttien tuloksista ja siitä, miten johto tarkastelee eri liiketoimintasegmenttejä.

Alla esitetään uudistetut avainluvut ja niiden laskentaperiaatteet. Avainluvut on laskettu tarkkojen arvojen perusteella. Näin ollen yhteissumma ei välttämättä ole yhtä suuri kuin sen osien summat yhteensä yhden desimaalin tarkkuudella tarkasteltuna.

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Aspo-konserni I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 132,7 132,2 130,1 132,5 141,6 536,4 152,8 142,9 136,2 128,8 560,7 EBITA koko konserni, Me -2,9 0,3 6,9 -4,9 8,8 11,1 -3,2 12,6 15,0 10,3 34,7 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 5,1 7,4 8,2 3,9 8,3 27,9 11,3 13,5 16,2 15,2 56,2 EBITA jatkuvista toiminnoista, Me -2,9 6,8 8,4 3,1 8,9 27,2 12,5 12,2 11,8 4,1 40,7 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 5,1 7,2 7,7 3,9 8,7 27,5 12,7 12,8 11,8 8,9 46,2 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 3,8 5,5 5,9 2,9 6,1 5,1 8,3 9,0 8,6 6,9 8,2 Tilikauden voitto, Me -6,0 -3,7 3,8 -5,6 7,2 1,6 -5,4 9,4 9,7 7,0 20,7 Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 2,0 3,5 4,6 2,1 6,2 16,5 8,9 9,9 10,3 6,4 35,5 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,16 -0,13 0,10 -0,19 0,21 -0,01 -0,21 0,30 0,31 0,21 0,61 Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,09 0,10 0,13 0,05 0,18 0,46 0,25 0,32 0,33 0,19 1,08 Vapaa rahavirta, Me -3,5 0,3 12,0 5,9 9,1 27,3 16,5 -9,7 13,8 13,8 34,4 Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,1 0,0 0,4 0,2 0,3 0,9 0,5 -0,3 0,4 0,4 1,1 Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 320,2 314,5 309,8 315,8 328,5 314,5 322,6 326,9 298,9 295,5 322,6 Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 6,4 9,3 9,8 4,8 10,7 8,6 15,6 16,4 15,8 12,0 14,9 Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, % -15,2 -10,4 10,6 -15,6 19,7 1,2 -14,1 23,4 26,8 21,2 15,2 Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 4,9 9,9 13,1 6,0 17,9 11,9 25,9 29,8 33,8 22,9 28,7 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,77 4,47 4,67 4,50 4,71 4,47 4,58 5,24 4,99 4,28 4,58 Omavaraisuusaste, % 38,6 34,4 35,8 34,8 34,8 34,4 34,7 35,8 35,6 31,4 34,7 Nettovelka, Me 131,5 165,2 153,2 162,1 156,7 165,2 155,7 160,2 144,9 159,5 155,7 Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva) 2,3 2,7 2,4 2,3 1,9 2,7 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7





ESL Shipping I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Liikevaihto, Me 49,9 49,4 43,0 43,9 52,7 189,0 63,3 65,0 60,2 56,8 245,4 EBITA, Me -5,0 4,4 4,1 3,4 6,0 17,8 10,3 9,8 9,1 9,2 38,4 Vertailukelpoinen EBITA, Me 2,7 5,0 4,1 3,3 6,0 18,4 10,6 9,8 9,2 8,0 37,6 Vertailukelpoinen EBITA, % 5,4 10,1 9,4 7,6 11,4 9,7 16,8 15,1 15,3 14,0 15,3 Sijoitettu pääoma, Me 208,8 218,4 207,4 206,6 206,5 218,4 202,8 209,6 202,8 200,3 202,8 Vertailukelpoinen ROCE, % 5,1 9,4 7,8 6,5 11,8 8,7 20,6 19,1 18,3 16,0 18,7





Telko I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Liikevaihto, Me 50,2 49,0 53,8 54,2 54,3 211,3 54,3 51,6 52,9 50,5 209,3 EBITA, Me 2,3 2,6 3,2 0,1 2,8 8,7 2,7 3,6 4,5 -1,9 8,9 Vertailukelpoinen EBITA, Me 2,3 2,6 3,2 1,1 2,8 9,7 2,1 3,1 4,0 2,7 12,0 Vertailukelpoinen EBITA, % 4,7 5,3 6,0 2,0 5,2 4,6 3,9 6,1 7,5 5,4 5,7 Sijoitettu pääoma, Me 64,9 48,4 54,9 60,5 64,1 48,4 60,8 56,0 55,3 51,7 60,8 Vertailukelpoinen ROCE, % 16,5 19,9 22,5 6,9 18,0 17,8 14,6 22,5 29,8 20,3 20,7





Leipurin I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Liikevaihto, Me 32,6 33,9 33,2 34,4 34,6 136,1 35,3 26,2 23,0 21,4 105,9 EBITA, Me 1,2 1,0 2,1 1,4 1,3 5,9 1,3 -0,4 -0,3 -0,8 -0,2 Vertailukelpoinen EBITA, Me 1,2 0,9 1,4 1,1 1,0 4,5 1,5 0,6 0,1 0,1 2,3 Vertailukelpoinen EBITA, % 3,6 2,6 4,2 3,3 3,0 3,3 4,1 2,4 0,3 0,7 2,2 Sijoitettu pääoma, Me 45,0 46,0 46,7 48,0 56,6 46,0 57,8 59,5 39,6 42,9 57,8 Vertailukelpoinen ROCE, % 10,3 7,5 11,8 8,8 7,3 8,6 10,0 5,1 0,6 1,3 4,6





Muu toiminta I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 EBITA, Me -1,5 -1,2 -1,0 -1,8 -1,2 -5,2 -1,7 -0,8 -1,5 -2,4 -6,4 Vertailukelpoinen EBITA, Me -1,2 -1,2 -1,0 -1,6 -1,2 -5,1 -1,5 -0,7 -1,5 -1,9 -5,7





Lopetetut toiminnot I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Liikevaihto, Me 3,7 3,3 3,8 5,9 16,6 11,8 17,2 29,1 33,8 91,9 EBITA, Me -6,5 -1,5 -8,0 -0,1 -16,1 -15,7 0,4 3,2 6,1 -6,0 Vertailukelpoinen EBITA, Me 0,2 0,5 0,0 -0,3 0,4 -1,3 0,6 4,4 6,3 10,0 Vertailukelpoinen EBITA, % 6,2 16,6 -0,7 -5,8 2,4 -11,0 3,5 15,0 18,6 10,9

EBITA täsmäytys, jatkuvat toiminnot

Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista 5,1 7,2 7,7 3,9 8,7 27,5 12,7 12,8 11,8 8,9 46,2 EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvista toiminnoista -8,0 -0,4 0,7 -0,8 0,2 -0,2 -0,1 -0,6 0,0 -4,7 -5,5 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset jatkuvista toiminnoista -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -1,3 -1,6 -0,2 -0,2 -0,2 -2,3 Liikevoitto jatkuvista toiminnoista -3,2 6,4 8,0 2,8 8,6 25,9 10,9 12,0 11,6 3,9 38,4

EBITA täsmäytys, koko konserni

Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni 5,1 7,4 8,2 3,9 8,3 27,9 11,3 13,5 16,2 15,2 56,2 EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni -8,0 -7,2 -1,3 -8,8 0,5 -16,8 -14,6 -0,8 -1,1 -4,9 -21,5 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset, koko konserni -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -1,3 -1,6 -0,2 -1,5 -0,2 -3,5 Liikevoitto, koko konserni -3,2 -0,1 6,6 -5,2 8,5 9,8 -4,9 12,4 13,5 10,1 31,2

Liikevoiton täsmäytys, koko konserni

Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022 Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 4,7 7,1 7,9 3,5 8,1 26,5 11,1 13,2 15,9 15,0 55,3 Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni -8,0 -7,2 -1,3 -8,8 0,5 -16,8 -15,9 -0,8 -2,4 -4,9 -24,1 Liikevoitto, koko konserni -3,2 -0,1 6,6 -5,2 8,5 9,8 -4,9 12,4 13,5 10,1 31,2

Avainlukujen laskentaperusteet

Oman pääoman tuotto (ROE), % = tilikauden voitto x 100 koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Vertailukelpoinen ROE, % = vertailukelpoinen tilikauden voitto x 100 koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Omavaraisuusaste, % = koko oma pääoma x 100 taseen loppusumma - saadut ennakot Korollinen velka, euroa = lainat ja käytetyt luottolimiitit (korolliset) + vuokrasopimusvelat Nettovelka, euroa = korollinen velka - rahavarat Vapaa rahavirta, euroa = liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa = vapaa rahavirta keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Vertailukelpoinen EPS, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva vertailukelpoinen tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita Osakekohtainen oma pääoma, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma tilinpäätöspäivän osakemäärä ilman omia osakkeita Vertailukelpoinen liikevoitto, euroa = liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä EBITA, euroa = liikevoitto - aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen EBITA, euroa = EBITA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä EBITDA, euroa = liikevoitto - poistot ja arvonalentumiset Vertailukelpoinen EBITDA, euroa = EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Vertailukelpoinen tilikauden voitto, euroa = tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Nettokäyttöpääoma, euroa = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset - ostovelat - saadut ennakot Sijoitettu pääoma, euroa = pitkäaikaiset varat - laskennalliset verosaamiset + nettokäyttöpääoma Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = EBITA x 100 sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Vertailukelpoinen ROCE, %



= vertailukelpoinen EBITA x 100 sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo) Nettovelka / EBITDA



= nettovelka EBITDA (12 kk liukuva) Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA = nettovelka vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva)

Aspo Oyj



Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 17 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista (Swed Handling -yhtiöiden henkilöstö mukaan lukien).

Liite