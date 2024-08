ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – TULOSJULKISTAMISAJANKOHDAT

8.8.2024 KLO 9.45



Orion-konsernin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2025

Orion Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2024 tiistaina 25.2.2025.

Vuoden 2025 osavuosikatsaukset ja puolivuosikatsaus julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2025 keskiviikkona 23.4.2025 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2025 perjantaina 18.7.2025 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025 tiistaina 28.10.2025

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2024 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 11/2025.



Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 3.4.2025.



Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta http://www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orion Oyj

Liisa Hurme

Toimitusjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Corporate Functions



Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 2721

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

