PolyPlank AB och Stångåkonsult i Kalmar HB har idag tecknat en avsiktsförklaring gällande produktionsrättigheterna av solabsorbenter

PolyPlank AB och Stångåkonsult i Kalmar HB har idag tecknat en avsiktsförklaring gällande produktionsrättigheterna av de solabsorbenter som ingår i den patentfamilj som Stångåkonsult HB förfogar över.

PolyPlanks kompositmaterial har under ett stort antal år testats inom solenergiområdet som solabsorbator. Detta område har tekn dr Leif Jilkén, som även är huvudägare i PolyPlank AB, studerat och utvecklat en robust och stöttålig solfångare som inte rötar eller rostar. Solfångaren ska avlasta behovet av kolbaserade bränslen för att de 2,8 miljarder människor som idag är beroende av ved, biomassa och träkol för att kunna laga mat. Ref Naturvårdverket artikel ”Miljarder människor lever i energifattigdom” Publicerad 18 mar, 2021.

Arbetet har resulterat i en patentfamilj som spänner över länder såsom Indien, Kina, USA och EU (17 länder) m fl. Patenten är uppdelade på två huvudgrenar;

Energiabsorbator med gavlar; Solabsorbent för värmelagring med sand, portabel eller flyttbar med hjul och som värms upp under dagen och flyttas in under natten. Energiabsorbent för uppvärmning av golv, t.ex. under altangolv /trädäck.

Variabelt böjd solfångare utan gavlar som varken kräver motorer eller styrsystem. Tyngdkraften utför arbetet med varmt vatten till utloppet.

Den sistnämnde grenen är primärt för de människor som idag behöver tända brasor för att erhålla varmt vatten. Genom att undvika eldning kan stora koldioxidutsläpp förhindras, skövling av skog och buskar minska samtidigt som inomhusklimatet i små bostäder blir fritt från giftiga rökgaser.

Plaståtervinningen i världen idag når endast ca 10% av det totala plastspillet. Detta gör att det finns stor potential i det plastmaterialet som idag hamnar i naturen och på landfills då det kan samlas in, sorteras och ge material till nya solfångare. Ett arbete som kan skapa en inkomstkälla för de allra mest behövande. Insamlingen kan även kopplas till rabatterade solfångarenheter.

Då detta världsomspännande projekt besparar jorden på koldioxidutsläpp i stor skala, bör ett system med utsläppsrätter vara av stor relevans att koppla till projektet. På så vis kan ekonomiskt starka företag investera kapital via utsläppsrätter till detta solvärmeprojekt för att ge varmt vatten till de som idag behöver avverka skog för att tända en brasa.

Marknadspotentialen för solabsorbenterna är mycket stor. Ett arbete med att lansera patentfamiljen till olika intressenter är påbörjat och drivs av Claes Rosenberg, Exportkonsult.

Produktionskapaciteten i en extruderlinje ligger på ca 6000 st solabsorbenter per år (3 m profil ger 1 kvm solabsorbent) och med ett ca pris per enhet från fabrik om 1500 kr/absorbent så ger det en årlig potentiell intäkt om 9 000 000 kr ex moms. PolyPlanks produktionsanläggning i Färjestaden har idag två extruderlinjer och ser stor potential i att få sälja sitt know-how om tillverkningen och PolyPlanks unika kompositmaterial över världen allt eftersom efterfrågan ökar. Om patentägaren lyckas nå 1 % av de 2,8 miljarder som idag behöver elda för att erhålla varmvatten så är det 28 000 000 solabsorbenter som ska produceras.

