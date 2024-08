Bombardier réunit ciel et mer en s’associant à Alinghi Red Bull Racing

Bombardier est fière de s’associer à Alinghi Red Bull Racing à titre de fournisseur officiel en cette année de retour pour l’équipe de course nautique suisse qui tentera de décrocher la première place à la Coupe de l’America.

Alinghi Red Bull Racing et Bombardier partagent une même vision, celle d’atteindre des sommets en matière d’ingénierie et d’innovation pour offrir des performances sans compromis, que ce soit sur la mer ou dans le ciel.

La 37e Coupe de l’America Louis Vuitton aura lieu entre août et octobre 2024, à Barcelone, et Alinghi Red Bull Racing figurera parmi les cinq Challengers.



MONTRÉAL, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle avait joint ses forces à celles d’Alinghi Red Bull Racing à titre de fournisseur officiel. Ce nouveau partenariat réunit deux équipes résolues à repousser les limites et à atteindre le sommet de l’ingénierie et de l’innovation dans leur désir d’aller toujours plus loin et plus vite, que ce soit sur la mer ou dans le ciel. L’équipe Alinghi Red Bull Racing revient cette année en force pour participer à la plus prestigieuse course nautique, la Coupe de l’America, à bord de son impressionnant BoatOne, alors que Bombardier s’apprête à lancer son Global 8000, qui deviendra le jet d’affaires le plus rapide dans le ciel.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe Alinghi Red Bull Racing, l’une des plus grandes têtes d’affiche de la compétition nautique. Notre partenariat est né d’un respect mutuel et d’une vision commune, celle d’atteindre des sommets dans nos domaines respectifs, a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal de l’Ingénierie et du Développement de produits de Bombardier. Nos équipes ont beaucoup en commun. Nous visons tous des performances sans compromis. Nous maîtrisons l’ingénierie de précision et le design expert, que nous combinons avec notre désir d’innovation perpétuel. Chez Bombardier, nous sommes tous enthousiastes d’ajouter du vent dans les voiles d’Alinghi Red Bull Racing dans sa poursuite du sommet de la compétition nautique. »

De retour cette année, l’équipe suisse sera composée de nouveaux membres d’équipage, lesquels seront associés aux gagnants de la Coupe de l’America de 2003 et de 2007, alliant ainsi une ardeur féroce à une expérience inestimable. L’équipe sera plus forte que jamais grâce à sa nouvelle coentreprise avec Red Bull, qui lui fera profiter de l’expertise de son unité Red Bull Advanced Technologies, laquelle a aidé les pilotes de Red Bull Racing à remporter sept titres de champion du monde de Formule 1. Tout cela met la table pour qu’Alinghi Red Bull Racing soit considéré comme l’un des meilleurs challengers de la 37e Coupe de l’America, l’équipe ayant déjà fait bonne impression aux régates préliminaires de Vilanova i La Geltrú, en Espagne, et à celle de Djeddah en Arabie saoudite.

« À Alinghi Red Bull Racing, nous nous sentons privilégiés que Bombardier nous accompagne dans notre quête du titre de champion de la 37e Coupe de l'America. Aujourd’hui, nombre de nos designers ont des antécédents dans le secteur du génie aéronautique, ce qui démontre que nous partageons la même passion et la même vision que Bombardier. Et nous sommes prêts à prendre notre envol avec elle! », a affirmé Silvio Arrivabene, co-directeur général d’Alinghi Red Bull Racing.

« Les voiliers de course, comme le remarquable BoatOne de l’équipe suisse qui vole au-dessus de vagues sur des foils, ont plus à voir avec un avion qu’avec les bateaux tels que nous les imaginons évoluer habituellement, a observé McCullough, chef de l’ingénierie chez Bombardier, et l’un des visionnaires derrière la conception des avions Global 7500 et Global 8000 de Bombardier. Comme les ingénieurs d’Alinghi Red Bull Racing qui repoussent les limites en matière d’ingénierie nautique pour atteindre les plus grandes vitesses qui soient, dans toutes les conditions possibles, Bombardier bat des records dans son propre domaine. L’avion Global 7500 de Bombardier détient plus de 40 records de vitesse dans l’industrie, jusqu’à présent, dont le titre pour le plus long vol de l’histoire de l’aviation d’affaires, avec une distance de 8 225 milles marins. Bombardier prépare actuellement l’entrée en service de son avion Global 8000 qui pousse encore plus loin les performances sans compromis. L’avion a déjà marqué l’histoire de l’aviation en franchissant le mur du son lors d’essais, le premier avion civil à le faire depuis le Concorde. Cette feuille de route, ainsi que le plus long rayon d’action et le vol le plus en douceur de l’industrie, ont contribué à la plus récente consécration de cet avion, pour une deuxième année, comme meilleur avion privé selon les rédacteurs de l’édition des meilleurs d’entre les meilleurs 2024 du Robb Report Monaco & Côte d’Azur.

« L’équipe d’Alinghi Red Bull Racing incarne la passion, l’innovation, la vitesse, la performance et l’audace de repousser les limites – toutes des valeurs qui nous motivent aussi à concevoir les meilleurs avions d’affaires, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense. C’est un réel privilège de voir la performance que l’équipe Alinghi Red Bull Racing réussit déjà à fournir lors de cet impressionnant retour, et nous sommes ravis que ce partenariat nous permette de partager le monde de la compétition nautique avec des personnes qui aiment autant que nous voir l’ingénierie innovante à l’œuvre, ce qui inclut nos employés, nos clients et les autres amateurs d’aviation. »

