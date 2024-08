KH Group Oyj

Lehdistötiedote 8.8.2024 klo 14.50

KH Groupin puolivuosikatsauksen 2024 julkaisu ja webcast

KH Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 julkaistaan perjantaina 16.8. noin klo 8. Yhtiö järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden samana päivänä klo 13.00.

KH Groupin toimitusjohtaja Ville Nikulainen ja talousjohtaja Tommi Rötkin esittelevät tilaisuudessa puolivuotiskauden tuloksen ja keskeiset tapahtumat. Paikalla on myös tytäryhtiömme Indoor Groupin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, joka esittelee yhtiön toimintaa ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://khgroup.videosync.fi/q2-2024

Osallistujat voivat esittää kysymyksiä webcast-alustalla tai lähettämällä kysymykset etukäteen sähköpostitse osoitteeseen info@khgroup.com torstaihin 15.8. klo 10.00 mennessä.

Tilaisuuden tallenne ja esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä KH Groupin verkkosivuilla.

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh. 0400 459 343

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet,

Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni.

KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.