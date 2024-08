Havila Shipping ASA: Kontrakt med Peterson den Helder BV for PSV fartøyet Havila Borg

Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Peterson den Helder BV for PSV fartøyet Havila Borg på markedsmessige betingelser.

Kontrakten er for to borehull estimert til 200 dager.

I tillegg er det opsjoner for ytterligere 8 borehull, hvert estimert til 65 dager.

Oppstart er forventet innen to uker.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12