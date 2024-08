Boralex annonce la nomination de Ricky Fontaine au sein de son conseil d’administration

MONTRÉAL , 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Ricky Fontaine au sein de son conseil d’administration.



« Tous les membres du conseil d’administration et moi-même sommes ravis d’accueillir Ricky Fontaine comme administrateur. Il dispose de toutes les qualités requises pour apporter une contribution importante chez Boralex, autant par sa vaste expérience en gouvernance de sociétés autochtones et allochtones que par son parcours en projets de développement économique dans une variété d’industries, en plus de son historique de collaboration stratégique avec Boralex dans le cadre du développement du projet éolien Apuiat », a déclaré Alain Rhéaume, président du conseil d’administration de Boralex.

Ricky Fontaine a occupé de nombreux postes de direction au sein d’organisations nationales, régionales et locales, notamment en tant que directeur général du gouvernement local de Uashat mak Mani-uteman et comme directeur général de la Corporation de développement économique montagnaise. Au cours de ces mandats, il a entre autres œuvré à la planification stratégique associée aux activités gouvernementales ainsi qu’aux opérations commerciales de la communauté de Uashat (ITUM) et été l’acteur principal dans la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et avantages (ERA) signées par Uashat dans les secteurs minier et énergétique.

M. Fontaine est aussi un membre actif de plusieurs conseils d'administration, incluant pour le Centre d’Innovation des Premiers Peuples (où il est également membre du comité des Finances) et Postes Canada (où il est également membre des comités Audit et ESG). Il a participé aux comités de suivi de mise en œuvre des ERAs intervenues entre ITUM et ArcelorMittal, Minerai de fer Québec, Tata Steel Minerals Canada ainsi que Rio Tinto – IOC.

Par ailleurs, M. Fontaine a présidé le conseil d’administration de l'Administration de pilotage des Laurentides, société de la Couronne fédérale, et été membre d'office de tous les comités, en plus de siéger au conseil d'administration de la Régie du Bâtiment du Québec, incluant au sein du Comité d'audit, qu’il a présidé sur une base intérimaire.

L’expérience de M. Fontaine complémentera les compétences variées des administrateurs actuels de Boralex. Avec plus de 30 ans d’implication dans des dossiers d’énergie, il apportera une perspective précieuse au conseil d'administration de la Société. M. Fontaine dirige actuellement son propre bureau de conseillers spécialisés en gestion et analyse de politiques gouvernementales en matières autochtones et de développement économique.

La biographie complète de Ricky Fontaine est disponible sur le site web de Boralex.

