TRADERS DA AXI SELECT COMPARTILHAM SUAS EXPERIÊNCIAS NO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE CAPITAL DA AXI NA NOVA SÉRIE DE PODCASTS AXI SELECT TALKS

SYDNEY, Austrália, Aug. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- No verão passado, a principal corretora global de Forex e CFD, Axi, lançou o Axi Select, um programa pioneiro de alocação de capital que oferece aos traders ambiciosos a oportunidade de progredir para o trading profissional. No último ano, milhares de traders se juntaram ao Axi Select e agora estão compartilhando suas histórias de sucesso através de uma nova série chamada Axi Select Talks.



“Primeiramente, você não precisa pagar uma taxa de assinatura, apenas um depósito mínimo. E eles realmente te dão a chance de ganhar dinheiro... Eles têm algumas regras claras que fazem sentido para ambas as partes, e não apenas para a corretora”, diz Gerald Wintersberger, engenheiro de software, ao falar sobre o Axi Select. Como um trader experiente, ele é o primeiro a alcançar o estágio Pro do programa e está progredindo constantemente para garantir um financiamento de $1.000.000. Histórias de outros traders como Gerald serão apresentadas na série de podcasts Axi Select Talks.

Após o recente caos que abalou a indústria e mesas proprietárias, resultando no fechamento de várias empresas, o Axi Select parece ser a escolha mais promissora. O modelo centrado no trader é projetado para oferecer aos traders um caminho justo para acessar financiamento de capital de até $1.000.000 USD e a oportunidade de ganhar até 90% de seus lucros. Além disso, os traders têm a vantagem de entrar no programa sem taxas de inscrição, bem como se beneficiar, entre outras coisas, de condições de trading não restritivas e uma sala de trading exclusiva.

Para ver o podcast de Gerald, visite: https://youtu.be/bVpYca39e9U

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. CFDs têm um alto risco de perda de investimento. Em nossas operações com você, atuaremos como contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo não está disponível para residentes na Austrália, Nova Zelândia, União Europeia e Reino Unido. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de operação padrão

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading online de FX e CFD, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.

Na Axi, nos orgulhamos de nossa reputação como uma corretora honesta e justa, proporcionando aos nossos clientes um serviço e condições de trading excepcionais desde 2007. Também trabalhamos com as principais autoridades reguladoras globalmente para garantir que excedemos os padrões mais altos da indústria.

Para mais informações, por favor, contate: mediaenquiries@axi.com