Les prairies enchanteresses sont en fête pendant le festival traditionnel Naadam : la ligue de Xing’an, en Mongolie-Intérieure, attire des touristes de tous horizons

LIGUE DE XING’AN, Chine, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le festival Naadam fait la part belle aux mélodies de la Mongolie-Intérieure. Le 8 août, l’édition 2024 du festival Naadam de la ligue de Xing’an s’est ouverte à Ulan Maodu Sumu, bannière avant droite de Horqin, en Mongolie-Intérieure. Des dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier se sont rassemblés dans les prairies pour participer à cet événement culturel et touristique exceptionnel.



Selon le comité d’organisation, le festival traditionnel Naadam se déroule sur cinq jours et s’articule autour de toute une série d’activités, notamment des sports traditionnels mongols tels que les « Trois compétences viriles » (lutte, course à cheval et tir à l’arc), le 2024 International Mongol Horse Hero Competition, concours international hippique mongol, ou encore le Ulan Maodu Grassland Music Festival, festival de musique de la prairie d’Oulan Maodu. Ces événements offrent aux visiteurs une expérience aussi riche que variée, leur permettant d’apprécier le charme naturel unique et les traditions populaires pleines de vie de la ligue de Xing’an, tout en honorant la culture traditionnelle chinoise par le biais du chant et de la danse.

Située dans le nord-est de la Chine, la région de Ulan Maodu Sumu occupe une superficie de plus de 8 000 kilomètres carrés. Elle doit sa réputation à sa végétation luxuriante, ses cours d’eau limpides et ses pâturages verdoyants. Depuis quelques années, le gouvernement local se concentre sur la préservation de l’environnement et le développement de l’écotourisme. L’organisation d’événements comme le festival Naadam a également permis aux éleveurs locaux d’augmenter leurs revenus.

