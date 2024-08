Rogers Sugar enregistre une rentabilité record au troisième trimestre grâce au rendement élevé des secteurs des produits de l’érable et du sucre

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (la « Société », « Rogers », « RSI », « notre », « nos », « nous ») (TSX : RSI) présente aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre et des neufs premiers mois de l’exercice 2024. Le BAIIA ajusté consolidé du trimestre a augmenté pour s’établir à 34,5 millions de dollars, grâce au rendement élevé des secteurs des produits de l’érable et du sucre de la Société.

Le BAIIA ajusté consolidé trimestriel représente un record au chapitre de la rentabilité pour le troisième trimestre de Rogers Sugar, grâce aux conditions de marché favorables et aux retombées constantes des efforts de la direction visant à optimiser les activités et à accroître la rentabilité. La Société demeure sur la bonne voie pour dégager un BAIIA ajusté record pour un troisième exercice d’affilée.

« L’accent que nous avons mis sur l’optimisation des activités afin de générer une croissance constante, rentable et durable a encore une fois donné d’excellents résultats », a déclaré Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers et Lantic Inc. « Nous nous attendons toujours à observer des tendances positives pour la demande de sucre dans les années à venir et nous réalisons les investissements nécessaires pour que l’entreprise prenne de l’expansion et se positionne de manière à en tirer parti à long terme. »

Principaux résultats consolidés

du troisième trimestre de l’exercice 2024

(non audité) T3 2024 T3 2023 CUM 2024 CUM 2023 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 309 091 262 285 898 734 796 677 Marge brute 36 635 41 685 126 140 124 534 Marge brute ajustée1) 47 742 34 912 141 353 115 138 Résultat des activités d’exploitation 16 315 24 008 67 129 72 148 BAIIA1) 23 372 30 523 88 081 91 681 BAIIA ajusté1) 34 479 23 750 103 294 82 285 Bénéfice net 7 379 14 177 35 167 39 913 de base par action 0,06 0,13 0,31 0,38 dilué par action 0,06 0,12 0,28 0,35 Bénéfice net ajusté1) 16 337 8 749 47 841 33 211 Bénéfice net ajusté de base par action1) 0,13 0,08 0,42 0,32 Flux de trésorerie disponibles sur douze mois1) 74 542 47 846 74 542 47 846 Dividendes par action 0,09 0,09 0,27 0,27 Volumes Sucre (en tonnes métriques) 185 799 191 411 548 793 579 807 Sirop d’érable (en milliers de livres) 11 392 9 630 35 021 33 508

La société a dégagé un BAIIA ajusté 1) consolidé de 34,5 millions de dollars et de 103,3 millions de dollars, respectivement, pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’exercice 2024, ce qui représente une hausse de 10,7 millions de dollars et de 21,0 millions de dollars par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, sous l’effet essentiellement de la solide performance de nos deux secteurs d’activité.

consolidé de 34,5 millions de dollars et de 103,3 millions de dollars, respectivement, pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’exercice 2024, ce qui représente une hausse de 10,7 millions de dollars et de 21,0 millions de dollars par rapport aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, sous l’effet essentiellement de la solide performance de nos deux secteurs d’activité. Le bénéfice net ajusté par action s’est établi à 0,13 $ pour le troisième trimestre, en hausse de 0,05 $ par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Le BAIIA ajusté 1) du secteur du sucre a été élevé au troisième trimestre de l’exercice 2024, s’établissant à 30,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 9,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent attribuable à l’augmentation de la marge brute ajustée, contrebalancée en partie par la hausse des charges administratives et de vente.

du secteur du sucre a été élevé au troisième trimestre de l’exercice 2024, s’établissant à 30,1 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 9,4 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent attribuable à l’augmentation de la marge brute ajustée, contrebalancée en partie par la hausse des charges administratives et de vente. Les volumes de ventes du secteur du sucre ont diminué de 5 600 tonnes métriques pour s’établir à environ 185 800 tonnes métriques au troisième trimestre, en raison du calendrier et de la légère baisse de la demande en Amérique du Nord.

La marge brute ajustée 1) du secteur du sucre s’est élevée à 225 $ par tonne métrique au troisième trimestre de 2024, par rapport à une marge brute ajustée 1) de 159 $ par tonne métrique pour la période correspondante de l’exercice précédent, avant tout par suite de l’augmentation de la marge dans son ensemble en raison de l’amélioration des prix de vente, contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production.

du secteur du sucre s’est élevée à 225 $ par tonne métrique au troisième trimestre de 2024, par rapport à une marge brute ajustée de 159 $ par tonne métrique pour la période correspondante de l’exercice précédent, avant tout par suite de l’augmentation de la marge dans son ensemble en raison de l’amélioration des prix de vente, contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production. Le BAIIA ajusté 1) du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,4 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une hausse de 1,4 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, attribuable en grande partie à une hausse des prix de vente moyens, à l’augmentation des volumes de ventes et à une réduction des charges d’exploitation.

du secteur des produits de l’érable s’est établi à 4,4 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui constitue une hausse de 1,4 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, attribuable en grande partie à une hausse des prix de vente moyens, à l’augmentation des volumes de ventes et à une réduction des charges d’exploitation. Le pourcentage de la marge brute ajustée 1) dans le secteur des produits de l’érable s’est établi à 10,4 % au troisième trimestre, comparativement à un pourcentage de la marge brute ajustée 1) de 9,5 % pour la période correspondante de l’exercice précédent, en raison des prix de vente moyens plus élevés et de la diminution des charges d’exploitation du fait de la mise en œuvre d’initiatives d’automatisation et d’amélioration continue à la fin de l’exercice 2023.

dans le secteur des produits de l’érable s’est établi à 10,4 % au troisième trimestre, comparativement à un pourcentage de la marge brute ajustée de 9,5 % pour la période correspondante de l’exercice précédent, en raison des prix de vente moyens plus élevés et de la diminution des charges d’exploitation du fait de la mise en œuvre d’initiatives d’automatisation et d’amélioration continue à la fin de l’exercice 2023. Les flux de trésorerie disponibles 1) pour la période de douze mois close le 29 juin 2024 se sont chiffrés à 74,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 26,7 millions de dollars en regard de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de la hausse du BAIIA ajusté 1) consolidé et de la baisse des charges d’intérêts à court terme, du calendrier des versements d’intérêts et des frais de financement différés.

pour la période de douze mois close le 29 juin 2024 se sont chiffrés à 74,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 26,7 millions de dollars en regard de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de la hausse du BAIIA ajusté consolidé et de la baisse des charges d’intérêts à court terme, du calendrier des versements d’intérêts et des frais de financement différés. Compte tenu des solides résultats des neuf premiers mois de l’exercice 2024 pour nos deux secteurs d’activité, nous prévoyons que nos résultats financiers seront plus élevés en 2024 qu’en 2023.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024, nous avons versé 0,09 $ par action à nos actionnaires pour un total de 11,5 millions de dollars.

La phase de construction de la portion montréalaise de notre projet d’expansion visant l’accroissement de la capacité de production et de logistique de nos activités de raffinage de sucre de l’Est du Canada à Montréal et à Toronto (précédemment, le « projet d’expansion »; maintenant, le « projet LEAP ») a commencé. Les commandes relatives à l’équipement de raffinage du sucre et à d’autres grands équipements de production et de logistique ont été passées aux fournisseurs. Au cours du troisième trimestre, nous avons identifié des coûts supplémentaires pour le projet LEAP. Nous prévoyons de fournir une estimation révisée du coût du projet LEAP à l’automne 2024.

Le 8 août 2024, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action, lequel sera payable au plus tard le 10 octobre 2024.

Secteur du sucre

Principaux résultats du secteur du sucre pour le troisième trimestre de l’exercice 2024

(non audité) T3 2024 T3 2023 CUM 2024 CUM 2023 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 252 453 215 831 725 218 637 253 Marge brute 31 304 35 772 107 710 108 885 Marge brute ajustée1) 41 862 30 494 123 041 102 300 par tonne métrique ($/TM)1) 225 159 224 176 Charges administratives et de vente 11 003 7 811 31 197 25 547 Frais de distribution 6 137 6 821 18 415 17 223 Résultat des activités d’exploitation 14 164 21 140 58 098 66 115 BAIIA1) 19 553 26 002 74 047 80 567 BAIIA ajusté1) 30 111 20 724 89 378 73 982 Volumes (en tonnes métriques) Volume total 185 799 191 411 548 793 579 807

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024, les produits ont augmenté de 36,6 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison essentiellement de l’apport plus important des activités liées au raffinage. Cette variation a été contrebalancée en partie par la baisse du prix moyen du sucre brut no 11 et la diminution des volumes de ventes.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024, les volumes de ventes de sucre se sont chiffrés à environ 185 800 tonnes métriques, soit une baisse d’environ 3 %, ou 5 600 tonnes métriques, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui s’explique essentiellement par la légère baisse de la demande en Amérique du Nord.

La marge brute s’est chiffrée à 31,3 millions de dollars pour le trimestre considéré, et elle comprend une perte de 10,6 millions de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 35,8 millions de dollars, et elle comprenait un profit lié à l’évaluation à la valeur de marché de 5,3 millions de dollars.

La marge brute ajustée s’est établie à 41,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 30,5 millions de dollars pour la période correspondante de 2023. La marge brute ajustée a augmenté de 11,4 millions de dollars au troisième trimestre comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent, hausse qui s’explique principalement par les marges plus élevées sur les ventes de sucre grâce à l’accroissement des prix moyens pour les activités liées au raffinage du sucre. Cette variation favorable a été contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production, qui est principalement attribuable à l’intensification des activités d’entretien et aux pressions inflationnistes liées au marché sur les coûts, de même qu’à l’incidence défavorable des volumes de ventes moins élevés.

La marge brute ajustée par tonne métrique s’est établie à 225 $ pour le troisième trimestre, ce qui représente une hausse de 66 $ par tonne métrique par rapport à l’exercice précédent. La variation favorable est principalement attribuable à l’augmentation de la marge dans son ensemble en raison de l’amélioration des prix de vente, contrebalancée en partie par la hausse des coûts de production.

Le résultat des activités d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2024 s’est établi à 14,2 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 7,0 millions de dollars par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et les pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du troisième trimestre de l’exercice 2024 s’est établi à 19,6 millions de dollars, par rapport à 26,0 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits et pertes découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre a augmenté de 9,4 millions de dollars par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent, essentiellement du fait de la hausse de la marge brute ajustée et de la diminution des frais de distribution, contrebalancées en partie par l’augmentation des charges administratives et de vente.

Secteur des produits de l’érable

Principaux résultats du secteur des produits

de l’érable pour le troisième trimestre

de l’exercice 2024

(non audité) T3 2024 T3 2023 CUM 2024 CUM 2023 Résultats financiers (en milliers de dollars) Produits 56 638 46 454 173 516 159 424 Marge brute 5 331 5 913 18 430 15 649 Marge brute ajustée1) 5 880 4 418 18 312 12 838 en pourcentage des produits1) 10,4 % 9,5 % 10,6 % 8,1 % Charges administratives et de vente 2 833 2 675 8 510 8 202 Frais de distribution 347 370 889 1 414 Résultat des activités d’exploitation 2 151 2 868 9 031 6 033 BAIIA1) 3 819 4 521 14 034 11 114 BAIIA ajusté1) 4 368 3 026 13 916 8 303 Volumes (en milliers de livres) Volume total 11 392 9 630 35 021 33 508

Les produits du troisième trimestre ont progressé de 10,2 millions de dollars par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de la hausse du prix de vente moyen et de l’augmentation des volumes de ventes.

La marge brute du trimestre considéré s’est chiffrée à 5,3 millions de dollars, et elle comprend une perte de 0,5 million de dollars liée à l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés. Par comparaison, la marge brute de la période correspondante de l’exercice précédent s’est chiffrée à 5,9 millions de dollars, et elle comprenait un profit de 1,5 million de dollars lié à l’évaluation à la valeur de marché.

Le pourcentage de la marge brute ajustée pour le troisième trimestre s’est établi à 10,4 %, par rapport à 9,5 % pour la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui traduit une hausse de 1,5 million de dollars de la marge brute ajustée, principalement attribuable à l’accroissement des prix moyens, aux volumes de ventes supplémentaires et au recul des charges d’exploitation découlant des économies réalisées grâce aux initiatives d’amélioration continue et d’automatisation mises en œuvre au deuxième semestre de l’exercice 2023.

Le résultat des activités d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2024 s’est établi à 2,2 millions de dollars, comparativement à 2,9 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA du troisième trimestre de l’exercice 2024 s’est chiffré à 3,8 millions de dollars, par rapport à 4,5 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat comprend les profits découlant de l’évaluation à la valeur de marché des instruments financiers dérivés.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre de l’exercice 2024 a augmenté de 1,3 million de dollars pour s’établir à 4,4 millions de dollars, principalement en raison de la hausse de la marge brute ajustée, comme il est expliqué plus haut.

PROJET LEAP

Le 11 août 2023, le conseil d’administration de Lantic a approuvé le projet LEAP. Cet investissement devrait faire augmenter d’environ 100 000 tonnes métriques la capacité d’approvisionnement en sucre raffiné du marché canadien en croissance. Le projet LEAP devrait être achevé au premier semestre de l’exercice 2026 et son coût initial était estimé à 200 millions de dollars.

Les phases de planification et de conception du projet LEAP sont désormais terminées et la phase de construction a commencé. Les travaux de préparation du site et les démarches d’obtention des permis sont achevés pour le principal chantier de construction à Montréal. La planification détaillée de la portion torontoise du projet en est actuellement aux dernières étapes. Des commandes relatives à l’équipement de raffinage du sucre et à d’autres grands équipements de production et de logistique ont été passées aux fournisseurs.

Au cours du troisième trimestre, nous avons identifié des coûts supplémentaires relativement au projet LEAP, principalement attribuables à des changements touchant la conception, à la hausse des prix liés au marché pour les travaux de construction et à des nouvelles règles de sécurité. Malgré ces difficultés, nous demeurons convaincus de la valeur de cet investissement, qui est étayé par les assises économiques solides de l’industrie du sucre au Canada. Nous prévoyons de fournir une estimation révisée du coût du projet LEAP à l’automne 2024.

Nous finançons les coûts de construction du projet LEAP, y compris les coûts supplémentaires prévus, au moyen d’une combinaison de capitaux empruntés, de capitaux propres et de notre facilité de crédit renouvelable existante. Dans le cadre du plan de financement du projet LEAP, RSI a émis de nouvelles actions ordinaires au deuxième trimestre de 2024, pour un produit net de 112,5 millions de dollars. Au deuxième semestre de 2023, toujours dans le cadre du financement du projet LEAP, Lantic a conclu deux conventions de prêt garanti avec Investissement Québec pour un montant maximal de 65 millions de dollars. Nous prévoyons de prélever des fonds sur les prêts approuvés par Investissement Québec au début de l’exercice 2025.

Au 29 juin 2024, un montant de 43,2 millions de dollars, incluant des intérêts de 1,2 million de dollars, était inscrit à l’actif au titre des travaux de construction en cours, dans le bilan, pour le projet LEAP. Jusqu’à présent, la majeure partie des coûts engagés se rapportent aux phases de conception et de planification du projet, à la préparation du site à Montréal ainsi qu’aux acomptes versés sur les équipements de raffinage du sucre, de production et de logistique commandés auprès des fournisseurs. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2024, un montant de 32,0 millions de dollars a été inscrit à l’actif dans le cadre du projet LEAP, comparativement à 11,2 millions de dollars pour l’exercice 2023.

PERSPECTIVES

La direction continue de mettre l’accent sur l’optimisation des activités et sur la croissance du BAIIA ajusté consolidé. Compte tenu des solides résultats des neuf premiers mois de l’exercice 2024 pour nos deux secteurs d’activité, nous prévoyons que nos résultats financiers seront plus élevés en 2024 qu’en 2023. La stabilité des activités de nos deux secteurs, les perspectives toujours positives du secteur du sucre en ce qui a trait à la demande du marché et aux prix, ainsi que la reprise que notre secteur des produits de l’érable a connue au cours des derniers trimestres, devraient entraîner une hausse du BAIIA ajusté consolidé pour l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023.

Secteur du sucre

Nous nous attendons à ce que le secteur du sucre fasse bonne figure au cours de l’exercice 2024 et à ce qu’il surpasse les résultats de l’exercice 2023, malgré l’incidence défavorable du récent arrêt de travail à Vancouver qui a pris fin le 1er février 2024. La demande sous-jacente de sucre et de produits contenant du sucre en Amérique du Nord demeure historiquement forte et soutient nos perspectives commerciales favorables. L’augmentation prévue de la marge du secteur du sucre découlant des ententes récemment négociées a une incidence positive sur nos résultats financiers, ce qui nous permet d’atténuer les récentes pressions inflationnistes sur les coûts, ainsi que la baisse des volumes de ventes attribuable principalement à l’arrêt de travail survenu récemment à Vancouver.

Le volume initialement prévu pour l’exercice 2024 était de 800 000 tonnes métriques, ce qui représente une augmentation de 4 700 tonnes métriques par rapport à l’exercice 2023. Compte tenu de l’incidence de l’arrêt de travail à Vancouver sur les volumes du premier semestre de l’exercice 2024 et de la légère diminution de la demande intérieure observée au troisième trimestre, nous prévoyons revoir à la baisse nos perspectives initiales en ce qui a trait aux volumes pour l’exercice 2024 de 40 000 tonnes métriques, pour les ramener à 760 000 tonnes métriques.

À Taber, la période des récoltes a donné 115 000 tonnes métriques de sucre de betterave, ce qui est supérieur de 10 000 tonnes métriques à la production de l’exercice précédent. La production plus élevée que prévu est attribuable à la qualité supérieure des betteraves reçues en 2024 associée aux conditions météorologiques plus favorables pendant la période de croissance et au rendement accru de l’usine tout au long du processus de coupe. Des betteraves à sucre ont été semées sur une superficie totale de 28 000 acres pour la récolte de l’année prochaine, soit la deuxième année de l’entente de deux ans signée en avril 2023. Les négociations avec l’association des producteurs de betteraves à sucre de l’Alberta pour les récoltes subséquentes ont commencé et se poursuivront au cours des prochains mois.

Les coûts de production et les programmes d’entretien de nos trois usines de production devraient augmenter modérément en 2024 étant donné que les dépenses connexes continuent de subir l’effet des pressions actuelles liées au marché sur les coûts, et à mesure que nous continuons d’effectuer les activités d’entretien nécessaires pour assurer un processus de production sans heurts afin de répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes déterminés à gérer nos coûts de façon responsable et nous avons mis en œuvre des initiatives d’optimisation et de contrôle dans toutes nos usines.

Les frais de distribution devraient augmenter légèrement en 2024. Ces dépenses rendent compte de la conjoncture actuelle du marché qui nécessite le transfert du sucre produit entre nos raffineries pour répondre à la demande de nos clients et de certains coûts engagés pour répondre aux besoins de nos clients avec du sucre raffiné importé.

Les charges administratives et de vente devraient augmenter en 2024 par rapport à 2023, ce qui s’explique surtout par les hausses des coûts liés au marché au titre de la charge de rémunération et des prix des services externes.

Compte tenu des éléments susmentionnés, nous nous attendons à ce que le BAIIA ajusté du secteur du sucre augmente au cours de l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023, ce qui reflète la conjoncture actuellement très favorable du marché et la stabilité de nos activités.

Nous nous attendons à une baisse de nos coûts de financement au cours de l’exercice 2024, en raison surtout du calendrier de la partie financement par capitaux propres du projet LEAP, laquelle entraîne une augmentation temporaire de notre trésorerie disponible qui fera diminuer les frais d’intérêts associés à notre facilité de crédit renouvelable. Nous avons été en mesure d’atténuer l’incidence des récentes augmentations des taux d’intérêt et des coûts de l’énergie grâce à notre stratégie de couverture sur plusieurs années. Nous prévoyons que notre stratégie de couverture continuera d’atténuer notre exposition à ces risques au cours de l’exercice 2024.

Les dépenses affectées aux projets d’immobilisations des activités régulières devraient aussi demeurer stables pour l’exercice 2024. Nous prévoyons consacrer environ 28,0 millions de dollars à différentes initiatives liées à nos activités ordinaires. Cette estimation des dépenses d’investissement ne tient pas compte des dépenses engagées pour notre projet LEAP, actuellement estimées à 47,7 millions de dollars pour l’exercice 2024.

Secteur des produits de l’érable

Nous prévoyons une amélioration des résultats financiers de notre secteur des produits de l’érable en 2024 par rapport à l’exercice précédent. Au cours des derniers mois, nous nous sommes attachés à négocier des augmentations de prix fondées sur le marché et à optimiser les activités de nos usines de Granby et de Dégelis au moyen d’initiatives d’automatisation et d’amélioration continue. Ces initiatives appuient la reprise de notre secteur des produits de l’érable observée depuis les quatre derniers trimestres.

Le volume des ventes attendu pour l’exercice 2024 est de 45,4 millions de livres, soit près de 1,5 million de livres de plus que le volume de l’exercice précédent. Ces attentes au titre du volume des ventes tiennent compte de la conjoncture actuelle du marché et de la disponibilité de nouvelles quantités de sirop d’érable provenant des producteurs. La récolte de sirop d’érable de 2024 a été nettement meilleure que prévu et elle soutiendra la demande actuelle du marché, en plus de permettre le réapprovisionnement partiel de la réserve détenue par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (les « PPAQ »). Ces dernières années, la réserve des PPAQ s’est épuisée en raison de récoltes inférieures à la moyenne.

Compte tenu des éléments susmentionnés, nous prévoyons que le BAIIA ajusté du secteur des produits de l’érable augmentera pour l’exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023, en raison des avantages découlant des changements positifs que nous avons apportés au cours de l’exercice précédent.

Les dépenses en immobilisations du secteur des produits de l’érable ont diminué considérablement au cours des dernières années. Nous nous attendons à ce que ce secteur consacre des dépenses de l’ordre de 1,0 million de dollars à 1,5 million de dollars par année à des projets d’immobilisations. La principale motivation des projets d’immobilisations retenus est l’amélioration de la productivité et de la rentabilité au moyen de l’automatisation.

Se reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-après.

Le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 peuvent être consultés sur www.LanticRogers.com ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS

Lors de l’analyse de nos résultats, en plus des mesures financières calculées et présentées conformément aux IFRS, nous recourons également à un certain nombre de mesures financières non conformes aux IFRS. Par mesure financière non conforme aux IFRS, on entend une mesure numérique de la performance, de la situation financière ou des flux de trésorerie d’une société qui exclut (inclut) des montants, ou fait l’objet d’ajustements ayant pour effet d’exclure (d’inclure) des montants, qui sont inclus (exclus) dans la plupart des mesures directement comparables calculées et présentées conformément aux IFRS. Les mesures financières non conformes aux IFRS ne faisant pas l’objet d’une définition normalisée, il pourrait donc être impossible de les comparer avec les mesures financières non conformes aux IFRS présentées par d’autres sociétés exerçant les mêmes activités ou des activités similaires. Les investisseurs sont priés de lire intégralement nos états financiers consolidés audités ainsi que nos rapports mis à la disposition du public, et de ne pas se fier à une seule mesure financière.

Nous utilisons ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre de complément de nos résultats présentés en vertu des IFRS. Elles permettent de présenter nos activités sous un angle différent et, conjuguées à nos résultats formulés en vertu des IFRS et aux rapprochements avec les mesures financières correspondantes conformes aux IFRS, elles font ressortir de manière plus nette les facteurs et tendances touchant à nos activités. Pour obtenir plus d’informations, il faut se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS» qui figure à la fin du rapport de gestion qui se rapporte au trimestre considéré.

Le texte qui suit présente la définition des mesures non conformes aux IFRS utilisées dans le présent communiqué de presse :

La marge brute ajustée s’entend de la marge brute compte tenu de « l’ajustement du coût des ventes », lequel comprend les profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme, tels qu’ils sont présentés dans les notes afférentes aux états financiers consolidés, et le cumul des écarts temporaires découlant des profits ou pertes liés à l’évaluation à la valeur de marché comptabilisés à l’égard des contrats à terme normalisés sur le sucre et des contrats de change à terme.

Le résultat ajusté des activités d’exploitation s’entend du résultat des activités d’exploitation compte tenu de l’ajustement du coût des ventes et de la dépréciation du goodwill.

Le BAIIA s’entend du bénéfice avant les intérêts, l’impôt, l’amortissement et la dépréciation du goodwill.

Le BAIIA ajusté s’entend du résultat des activités d’exploitation après ajustement afin de rajouter la dotation aux amortissements.

Le bénéfice net ajusté s’entend du bénéfice net compte tenu de l’ajustement du coût des ventes, de la dépréciation du goodwill et de l’incidence fiscale sur ces ajustements.

Le taux de la marge brute ajustée par TM s’entend de la marge brute ajustée du secteur du sucre divisée par le volume des ventes de ce même secteur.

Le pourcentage de la marge brute ajustée s’entend de la marge brute ajustée du secteur des produits de l’érable divisée par les produits tirés de ce même secteur.

Le bénéfice net ajusté par action s’entend du bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Les flux de trésorerie disponibles s’entendent des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, exclusion faite de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des ajustements liés à l’évaluation à la valeur de marché et au moment de la constatation des instruments dérivés et des montants hors trésorerie au titre des instruments financiers, et compte tenu des paiements de frais de financement différés, des obligations locatives et des dépenses en immobilisations corporelles et incorporelles, déduction faite des dépenses en immobilisations à valeur ajoutée et des dépenses en immobilisations liées au projet LEAP.

Dans le présent communiqué de presse, nous traitons des mesures financières non conformes aux IFRS, en décrivant notamment les raisons pour lesquelles nous estimons que ces mesures fournissent des renseignements utiles sur notre situation financière, nos résultats d’exploitation et nos flux de trésorerie, le cas échéant, et, dans la mesure où cela est important, les autres fins visées par le recours à ces mesures. Ces mesures ne doivent pas être considérées individuellement ni perçues comme étant un substitut à une analyse de nos résultats présentés aux termes des IFRS. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-après.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS

T3 2024

T3 2023 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits de l’érable Total Sucre Produits

de l’érable Total Marge brute 31 304 5 331 36 635 35 772 5 913 41 685 Ajustement total du coût des ventes1) 10 558 549 11 107 (5 278 ) (1 495 ) (6 773 ) Marge brute ajustée 41 862 5 880 47 742 30 494 4 418 34 912 Résultat des activités d’exploitation 14 164 2 151 16 315 21 140 2 868 24 008 Ajustement total du coût des ventes1) 10 558 549 11 107 (5 278 ) (1 495 ) (6 773 ) Résultat ajusté des activités d’exploitation 24 722 2 700 27 422 15 862 1 373 17 235 Résultat des activités d’exploitation 14 164 2 151 16 315 21 140 2 868 24 008 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 5 389 1 668 7 057 4 862 1 653 6 515 BAIIA1) 19 553 3 819 23 372 26 002 4 521 30 523 BAIIA1) 19 553 3 819 23 372 26 002 4 521 30 523 Ajustement total du coût des ventes1) 10 558 549 11 107 (5 278 ) (1 495 ) (6 773 ) BAIIA ajusté 30 111 4 368 34 479 20 724 3 026 23 750 Bénéfice net 7 379 14 177 Ajustement total du coût des ventes1) 11 107 (6 773 ) Variation nette de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt1) 943 (203 ) Impôt sur les ajustements ci-dessus (3 092 ) 1 548 Bénéfice net ajusté 16 337 8 749 Bénéfice net de base par action 0,06 0,13 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,07 (0,05 ) Bénéfice net ajusté de base par action 0,13 0,08

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS ET DES MESURES FINANCIÈRES CONFORMES AUX IFRS (suite)

CUM 2024 CUM 2023 Résultats consolidés

(en milliers de dollars) Sucre Produits de l’érable Total Sucre Produits de l’érable Total Marge brute 107 710 18 430 126 140 108 885 15 649 124 534 Ajustement total du coût des ventes1) 15 331 (118 ) 15 213 (6 585 ) (2 811 ) (9 396 ) Marge brute ajustée 123 041 18 312 141 353 102 300 12 838 115 138 Résultat des activités d’exploitation 58 098 9 031 67 129 66 115 6 033 72 148 Ajustement total du coût des ventes1) 15 331 (118 ) 15 213 (6 585 ) (2 811 ) (9 396 ) Résultat ajusté des activités d’exploitation 73 429 8 913 82 342 59 530 3 222 62 752 Résultat des activités d’exploitation 58 098 9 031 67 129 66 115 6 033 72 148 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des actifs au titre de droits d’utilisation 15 949 5 003 20 952 14 452 5 081 19 533 BAIIA1) 74 047 14 034 88 081 80 567 11 114 91 681 BAIIA1) 74 047 14 034 88 081 80 567 11 114 91 681 Ajustement total du coût des ventes1) 15 331 (118 ) 15 213 (6 585 ) (2 811 ) (9 396 ) BAIIA ajusté1) 89 378 13 916 103 294 73 982 8 303 82 285 Bénéfice net 35 167 39 913 Ajustement total du coût des ventes1) 15 213 (9 396 ) Variation nette de la juste valeur des swaps de taux d’intérêt1) 1 837 322 Impôt sur les ajustements ci-dessus (4 376 ) 2 372 Bénéfice net ajusté 47 841 33 211 Bénéfice net de base par action 0,31 0,38 Ajustement au titre de l’élément ci-dessus 0,11 (0,06 ) Bénéfice net ajusté de base par action 0,42 0,32

À propos de Rogers Sugar

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu’une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Lantic exploite également un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés principalement sous la marque de commerce « Lantic » dans l’Est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l’Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d’embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu’à Websterville, au Vermont. Les produits de TMTC, qui comprennent le sirop d’érable, le sucre d’érable et les produits dérivés du sirop d’érable, sont offerts par des distributeurs dans environ 50 pays et sont vendus au détail sous diverses marques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Rogers, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.LanticRogers.com .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent rapport comporte des déclarations ou de l’information qui sont ou peuvent être des énoncés prospectifs ou de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Les énoncés prospectifs peuvent inclure notamment des énoncés et des renseignements qui reflètent nos prévisions actuelles à l’égard de la performance et d’événements futurs. L’utilisation de termes comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « supposer », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer » et d’autres expressions semblables, et/ou les tournures négatives de celles-ci, vise à signaler des énoncés prospectifs. Sans prétendre en faire la liste complète, nous prévenons les investisseurs que les énoncés portant sur les sujets suivants sont des énoncés prospectifs ou sont susceptibles d’en être :

la demande future de sucre raffiné et de sirop d’érable et les volumes de ventes connexes,

notre projet LEAP,

les prix futurs du sucre brut n o 11,

11, les pressions inflationnistes attendues sur les coûts,

le prix du gaz naturel,

les prévisions sur la production de sucre de betterave à notre usine de Taber,

le niveau des dividendes futurs,

l’état d’avancement des réglementations et des enquêtes gouvernementales,

les prévisions concernant la performance financière future.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations que nous avons faites et des hypothèses que nous avons posées en fonction de notre expérience et de notre perception des tendances passées, de la conjoncture et d’événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs que nous jugeons pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, connus ou inconnus, et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées. La performance et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs, des résultats passés ou des attentes au cours de la période considérée.

Le lecteur est invité à se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » qui figure dans le présent rapport de gestion pour obtenir plus d’informations sur les facteurs de risque et d’autres événements qui sont indépendants de la volonté de Rogers. Ces risques sont également décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs soient raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car rien ne garantit que ceux-ci se révéleront exacts. Les énoncés prospectifs aux présentes sont formulés à la date du présent rapport de gestion, et nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision de ces énoncés par suite d’événements ou de circonstances postérieurs à la date des présentes, à moins que nous n’y soyons tenus en vertu de la loi.