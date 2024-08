Silkeborg, den 8. august 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 11 / 2024

Vedr.: Der er dags dato konstateret rygter i markedet om en mulig transfer af fodboldspilleren Alexander Lucas Lind Rasmussen.

Selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S har oplyst, at der er modtaget et tilbud på Alexander Lucas Lind Rasmussen. Der foregår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.

Selskabet har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer. Såfremt en endelig aftale måtte blive indgået, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

