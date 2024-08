EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis juulis 2 573 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on juuniga võrreldes samal tasemel. Fondi konsolideeritud EBITDA oli juulis 2 219 tuhat eurot, mis on 31 tuhat eurot rohkem kui kuu varem.

Selle aasta seitsme kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 17 917 tuhat eurot, s.o 1,4% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi kinnisvarainvesteeringud on seitsme kuuga teeninud 17 315 tuhat eurot puhast üüritulu (NOI), mis on 0,6% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi selle aasta 7 kuu EBITDA on sellel aastal 15 296 tuhat eurot, mis on 0,4% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

2024. aasta seitsme kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 6 175 tuhat eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 715 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud EURIBORi kasvust tulenevalt. Fondi selle aasta seitsme kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 45,65 senti aktsia kohta (10,2% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli juuli lõpus 5,61%. Võrreldes 2023. aasta lõpuga on kaalutud keskmine intressimäär vähenenud 0,3 protsendipunkti.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.07.2024 seisuga 19,9259 eurot ja EPRA NRV 20,7286 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas juulis tavapärased 0,7%.

