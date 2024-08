A luglio, in un periodo di volatilità del mercato, il Fondo di Protezione di Bitget ha superato del 35% l’investimento iniziale di $300 milioni

VICTORIA, Seychelles, Aug. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato la valutazione aggiornata del suo Fondo di Protezione per il mese di luglio 2024. Nonostante la volatilità del mercato, il fondo dispone di garanzie adeguate e supera ancora in modo significativo l’investimento iniziale di $300 milioni dell’azienda, mantenendosi su una media di $407 milioni il mese scorso.

Il Fondo di Protezione è finalizzato a salvaguardare gli asset degli utenti e rappresenta un livello di sicurezza essenziale nell’ambito del mantenimento di misure di sicurezza a 360 gradi. Istituito nel dicembre 2022, il Fondo di Protezione è interamente autofinanziato e conservato in portafogli visibili al pubblico, garantendo trasparenza e accesso immediato in caso di necessità. La Proof of Reserves di Bitget, un livello di sicurezza aggiuntivo introdotto nel dicembre 2022, rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda nei confronti della sicurezza degli asset, mantenendo un rapporto di riserva minimo di 1:1 per gli asset degli utenti.

“La nostra priorità è salvaguardare gli asset degli utenti durante le fluttuazioni e i periodi di incertezza del mercato. Il Fondo di Protezione di Bitget è un livello di fiducia aggiuntivo che aumenta la sicurezza dei nostri utenti. Mantenendo una riserva consistente, garantiamo un ambiente di trading affidabile e sicuro”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Il mese di luglio è stato caratterizzato da un’elevata volatilità, che ha provocato notevoli fluttuazioni nella valutazione del Fondo di Protezione. Ha raggiunto un massimo di $443.574.608 il 29 luglio e un minimo di $363.222.440 l’8 luglio. Queste variazioni sono direttamente correlate ai movimenti di prezzo di BTC, il cui prezzo massimo è stato di $68.242 e il prezzo minimo di $55.880 nelle stesse date.

Le variazioni di valutazione rispecchiano l’andamento del prezzo di BTC, poiché il saldo di BTC è rimasto costante a 6.500 BTC. Le variazioni giornaliere della valutazione hanno mostrato la volatilità del mercato, con l’incremento maggiore tra il 20 e il 21 luglio, quando la valutazione è aumentata di $3.357.354. Il calo maggiore è stato osservato tra il 1° luglio e il 2 luglio, con un calo di $4.552.172.

Il Fondo di Protezione aggiornato riflette la posizione proattiva di Bitget nel fornire un ambiente di trading sicuro. Mantenendo una riserva consistente, Bitget garantisce che gli asset degli utenti siano protetti da potenziali rischi e fluttuazioni impreviste del mercato. Questa garanzia finanziaria, che comprende asset diversificati, aumenta la resilienza del fondo e la sua capacità di far fronte a diverse condizioni di mercato. Bitget ha sempre come priorità la sicurezza e la fiducia degli utenti. Il Fondo di Protezione evidenzia i suoi continui sforzi nel fornire una piattaforma sicura e affidabile per il trading di criptovalute.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e funzioni Web3 complete, tra cui un portafoglio, uno swap, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi e gli atleti della Nazionale turca, Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d’oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo).

