AS Infortar teavitas AS-i Tallink Grupp oma osaluse olulisest muudatusest. Alates 9. augustist 2024 omab AS Infortar 509 092 817 AS Tallink Grupi aktsiat, mis esindab 68,47% AS Tallink Grupp hääleõiguslikest aktsiatest. Enne osaluse olulist muutust omas AS Infortar 347 696 887 AS Tallink Grupi aktsiat, mis esindas 46,76% kõigist AS Tallink Grupp hääleõiguslikest aktsiatest.

Anneli Simm

Investorsuhete juht