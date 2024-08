Ouverture des 46e Championnats nationaux de la Légion

CALGARY, Alberta, 09 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devant le plus grand contingent de jeunes athlètes de son histoire, c'est d'un coup de pistolet de départ, lors des cérémonies d'ouverture de jeudi soir, que l'édition 2024 des Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes de la Légion a officiellement débuté au Foothills Athletic Park de Calgary.

Plus de 965 athlètes venus de tout le Canada participeront à 84 épreuves, allant des courses à relais aux sauts en longueur, et ce, dans le cadre d'une franche rivalité à la fois amicale et sérieuse. Les jeux de cette année, organisés par la ville de Calgary et le Calgary Track Council, se dérouleront du 9 au 11 août. Soit aussi dit en passant, les Nationaux de la Légion est la seule compétition d'athlétisme qui soit au Canada pour les catégories des moins de 16 ans (U16) et des moins de 18 ans (U18).

« Il n'y a rien de comparable pour les plus jeunes étoiles montantes de l'athlétisme au Canada, tient à souligner Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion et vice-président national. C'est ici que tout se passe. C'est ici qu'ils peuvent aspirer à des médailles et à des records personnels, découvrir le leadership, sentir la camaraderie qui se dégage de partout au pays, et préparer le terrain pour ce que leur réserve l’avenir, quel qu'il soit. »

Michael Trauner, médaillé Invictus, rameur et cycliste de compétition, est de nouveau de retour pour une deuxième année en tant qu'ambassadeur des Nationaux, afin de motiver les athlètes en leur racontant son histoire personnelle... et de les encourager lors de leurs compétitions.

« C'est là une occasion très appropriée pour eux de réfléchir à tout le travail, au dévouement et aux sacrifices qu'ils ont consentis pour être ici à Calgary et représenter leur équipe et leur province », d'estimer Trauner, qui a remporté 35 médailles – et ce n'est pas fini – dans toutes sortes de compétitions. « Ce n'est pas une sinécure que de concilier une vie et un emploi du temps chargés avec les sports que nous aimons tant, avec l'espoir d'exceller au-delà de nos espérances et de concourir dans un événement qui changera à jamais notre vie », a-t-il ajouté en terminant.

Cette compétition, organisée par la Légion, en est à sa 46e année d'existence. Elle est née du soutien et de la promotion par les légionnaires des sports pour les jeunes, comme étant une activité saine, pour aider les enfants dont les pères ou les mères servaient alors à l'étranger ou avaient servi dans les forces armées. Au fil des ans, la Légion a élaboré des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, lesquels ont finalement culminé avec les Nationaux, tels que nous les connaissons aujourd'hui.

« Nous remercions vivement le Comité organisateur local et tous les bénévoles pour tout le travail accompli afin de faire de cet événement une expérience incroyable pour tous nos athlètes », a tenu à ajouter Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion.

Les Championnats de cette année commémorent le 10e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan, menée de 2011 à 2014. La Légion salue tous ces membres des Forces armées canadiennes qui y ont participé, et tient à les reconnaître tant par la pensée que par la conception des médailles gagnantes des jeux de cette année.

« Le thème du Souvenir est chaque année au cœur même de nos championnats, de rappeler Bruce Julian, président national de la Légion. Plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont servi en Afghanistan, et de ce nombre, 158 y ont donné leur vie au nom de la paix et de la liberté. Au cours de ces compétitions, nous demandons aux athlètes de prendre un moment pour penser à ces militaires et reconnaître l'importance de leur service. »

Chaque année, la Direction nationale de la Légion, avec l'appui des filiales et des directions provinciales/territoriales de tous les coins du pays, voit à parrainer des centaines d'athlètes. Plusieurs centaines d'autres jeunes se joignent à eux en tant qu'athlètes de la catégorie ouverte. Cette année, toutes les directions de la Légion sont représentées par plus de 300 compétiteurs, auxquels s'ajoutent plus de 600 athlètes de la catégorie ouverte.

Des athlètes de la Légion ont par le passé poursuivi leur carrière au niveau international, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et même des Jeux olympiques – et plusieurs d'entre eux concourent à Paris cette année, comme l'ancien Ethan Katzberg qui, dimanche dernier, a remporté la médaille d'or lors de la finale olympique du lancer du marteau chez les hommes.

La Légion est reconnaissante envers tous ses généreux commanditaires, dont ses principaux partenaires, PIB Inc. et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. La Légion tient également à remercier Cochrane Toyota pour leur contribution de deux véhicules de navette pour les jeux. Il est à noter que les villes sélectionnées pour accueillir les Nationaux de la Légion le font pendant deux années consécutives; cela dit, la ville de Calgary les accueillera de nouveau en 2025.

Les résultats des Nationaux seront accessibles tout au long des compétitions, comme décrit ci-dessous.

Diffusion en direct des compétitions :

En direct, à compter du 9 août : live action

(Nota : Le lien sera mis à jour lors de la première journée des compétitions)

Plus d’informations & Programme des compétitions

Centre d’information des Nationaux de la Légion 2023

Nationaux de la Légion – Un aperçu

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

Twitter/X

Facebook

Instagram

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques/Requêtes médiatiques : nbond@legion.ca – 343-540-7604

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e839a0c8-df33-4059-b5ab-7c82ddb08acc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3461db96-3368-452b-913d-e98ecd5a6ea0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f482bff-c26e-45df-bbf5-af13a96ac70e